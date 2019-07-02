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 Политика Украины
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Все про:Арьев (572) наблюдатель (773) Парубий (1967) ПАСЕ (1399)

 Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в Украине, - Арьев

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал нардеп.

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в Украине, - Арьев 01

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135272
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно поступил....
Последняя национальная ВР, не смотря на отбросы Опоблока и некоторых других...
На смену им придет лютый ватный пипец...
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Клюєв, Шарій, Кузьмін... Яких вам ще кандидатів не вистачає?
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Проверка на вшивость - сними спам с моего антирасейского поста от 17.48. Или ты есть лубянское чмо ?
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Так таки ты лубянское чмо ?! А с виду ты патриёт, почти как этот парубий. Во как лубянские маскируются, но меня не проведешь !
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Ну видави вже з себе: путін ***** , а кацапи нориальні тільки дохлі як доктор ліза, хор александрова чи "хрустики" в ""Зимовій вишені". Що, слабо?
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Не думаю. Ацетон - это для маленьких парубиёв. У этого парубия в ходу проверенные грибочки.
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Свинорус, ты хоть как изгаляйся, но твое кацапское винторогое нутро все равно вылазит. Поэтому, иди на х.у.й!
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Не пойду. Там такая очередь из парубиёв, да и ты, лубянское чмо, там где-то в начале.
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Парубій скасував, а Зебіл-клован - запросить від себе.
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Парламентская ассамблея совета Европы, каким боком здесь Зерро? Хотя... ему законы не писаны. Посмотрим как быстро он разберется с Днепром по поводу детей больше ведь заняться нечем. Делегацию Украины в ПАСЕ кинул и даже глазом не моргнул, ему все шутки да прибаутки.
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Абсолютно неверное решение Парубия. Гадит напоследок соевый служка.
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То з Англії так здається. Абсолютно адекватне рішення через відношення євродепутатів до окупації України: раз ви нам не допомагаєте, а допомагаєте нашому ворогу, то ми вам не довіряєм. Все.
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А говорят они уже в Украине. Теперь домой за свой счёт...
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И за проживание в гостиннице вычесть!
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Так наблюдатели уже прилетели в Украину, шо он отменил этот безъязыкий говорун? https://censor.net.ua/news/3135223/nablyudateli_pase_prileteli_v_ukrainu_arev
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Так значит домой их отправит-это его право) как бы зекрысы соплями не обливались
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Прилетели, но потеряли статус официальных наблюдателей, признанных нашим государством. Для нас они теперь частные лица. И пускать их никто никуда не обязан.
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Этот парубий начинает сбор добровольцев-патриётов для войны с ЕС. Запись в его приемной в ВР. Отомстим этим европейским мерзавцам за зраду !
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Ты не чучело козломордое надо зглотнуть так как ты зглатываешь от Рашки.
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Арьев из блока соевого хряка вкупе с Парубием гадят напоследок.
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тебе , мокша, прямо в твою немытую харю, бо дуже на помойное ведро похожа
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Я конечно очень извиняюсь, но этот вопрос входит в компетенцию логопеда?
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Чому на расійськомовній версії Цензора цієї новини немає? Я розумію, що у Дойче Велле чи БіБіСі версії на різних мовах докорінно відрізняються за змістом, бо орієнтовані на читачів з різних країн. Але чому, і головне, навіщо вони відрізняються не Цензорі - геть не зрозуміло.
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Всё верно это откровенно кремлёвские подстилки. Хватит прогибаца, ну сколько можно унижаца. Я понимаю зебилы не против и рашке подлизнуть абы всё па рузьки было..Но я надеюсь Украина не превратица в ЗЕбилятник кацапский.
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правильно. а потом еще какое то голосование *******,и виноват будет зеленский
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Парубий гадит Украине, как и Арьев из блока соевого хряка. Цель одна: остаться у кормушки и избежать судебного преследования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за парламентскими выборами в Украине, - Арьев
 
 
 
 
 
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