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 Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке

При пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования - Ред.) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

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На данный момент очаг возгорания ликвидирован, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Источник: https://censor.net.ua/n3135269
 
 
 Топ комментарии
 
- минус еще 14 военных преступников...
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Вы задрал... Там и по случаю инаугурации сме.уечки... нашли где конгруэнтность в психологии искать...
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самознищилось 14 окупантів, хоч якісь хороші новини за сьогодні
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Появилась новость, что это был секретный диверсионный аппарат.Так что это не учёные.
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Срашная катастрофа ето наш медецинский автомобиль расстреляли рашистские войска. А сдохло на секретной рашистской подлодке 14 рашистов ето не страшно а даже весело, К тому же как известно ихтамнет и ихтамнебыло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрашная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке
 
 
 
 
 
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