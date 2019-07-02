 Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Синицын отметил: "Российский пропагандист Шарий и шестерка Януковича Клюев зарегистрированы кандидатами в депутаты.
Зарегистрированы, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными.
А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни.
Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не по#уй, выходят на Майдан.
Если вы с нами - делайте репост и приходите. Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского.
Главное, чтобы вы были за Украину. Терпеть больше нельзя. 20:00, Киев, Майдан Незалежности".
В свою очередь нардеп Мустафа Найем отметил в Фейсбуке: "Верховный суд обязал Центризбирком зарегистрировать Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Оказывается, мы идиоты и все эти годы "регионал" жил, трудился и страдал на территории Украины, в г. Донецке.
Это еще одна гиря на чашу радикальных протестов.
Потому что людям все равно, кто это сделал, чьи это судьи и почему они такие пустоголовые. Люди будут во всем винить власть. Так было при Януковиче. Так было при Порошенко. И ничего Не мешает им так думать при Владимире Зеленском.
Если в офисе президента тоже не считают это нормальным, я бы им посоветовал:
Во-первых, дать жесткую и однозначную полтиическую оценку этого решения и объяснит, что если человек находился в розыске, и его пять лет не могли найти, то идет он в лес, а не на выборы.
Во-вторых, "Слуги народа" привел все партии и самовыдвиженцев на округе снять свои кандидатуры в пользу самого рейтингвого кандидата и совместно сделать все Возможное в рамках закона, чтоб Андрей Клюев не избрался в парламент. Кстати говоря, то же самое ничего не мешает сделать и партии "Голос".
Молчание власти в ответ на несправделивость расценивается как поддержка несправделивосты. Так было и так будет, независимо от того, кто, как и с каким процентом был избран.
И да, я приду сегодня на 20:00 на предупредительную акцию на Майдане Независимости. Просто напомнить, что мы есть и нам не все равно".
Шарий с 2012 или с 2010 года в Украине не был?
Его регистрация это выполнение законов.
Когда же вас уже поразят кары небесные.
Брехунов .
Или то дякулы на второй заход Пете кланяться?
Если вы вспомните любые даже правильные законопроекты ущемляющие олигархию и бандито-воровскую власть они рубали на корню.А Вы уроды обвиняете того кто не успел еще даже ничего сделать за то восхваляете ублюдка Порошенка.
Торли хреновы.
и раду петя разгоняет??
Allah, Allah, Allah we'll pray for you.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
А как героически за Порохом ездили со своим бычеством! Еще не всем понятно чьи уши торчат за этими "белыми вождями" и прочими...
https://apostrophe.ua/news/society/2019-07-02/v-seti-odnoj-karikaturoj-pokazali-vse-dostizheniya-zelenskogo/167441