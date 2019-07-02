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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (864) майдан (3904) Синицын Роман (37) Шарий Анатолий (2)

 Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане

Волонтер Роман Синицын призвал всех неравнодушных гражадн выйти на акцию протеста вечером 2 июля на Майдан, после того, как ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы Шария и Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "Российский пропагандист Шарий и шестерка Януковича Клюев зарегистрированы кандидатами в депутаты.

Зарегистрированы, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными.

А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни.

Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не по#уй, выходят на Майдан.

Если вы с нами - делайте репост и приходите. Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского.

Главное, чтобы вы были за Украину. Терпеть больше нельзя. 20:00, Киев, Майдан Незалежности".

Также читайте: ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы

В свою очередь нардеп Мустафа Найем отметил в Фейсбуке: "Верховный суд обязал Центризбирком зарегистрировать Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты. Оказывается, мы идиоты и все эти годы "регионал" жил, трудился и страдал на территории Украины, в г. Донецке.

Это еще одна гиря на чашу радикальных протестов.

Потому что людям все равно, кто это сделал, чьи это судьи и почему они такие пустоголовые. Люди будут во всем винить власть. Так было при Януковиче. Так было при Порошенко. И ничего Не мешает им так думать при Владимире Зеленском.

Если в офисе президента тоже не считают это нормальным, я бы им посоветовал:

Во-первых, дать жесткую и однозначную полтиическую оценку этого решения и объяснит, что если человек находился в розыске, и его пять лет не могли найти, то идет он в лес, а не на выборы.

Во-вторых, "Слуги народа" привел все партии и самовыдвиженцев на округе снять свои кандидатуры в пользу самого рейтингвого кандидата и совместно сделать все Возможное в рамках закона, чтоб Андрей Клюев не избрался в парламент. Кстати говоря, то же самое ничего не мешает сделать и партии "Голос".

Молчание власти в ответ на несправделивость расценивается как поддержка несправделивосты. Так было и так будет, независимо от того, кто, как и с каким процентом был избран.

И да, я приду сегодня на 20:00 на предупредительную акцию на Майдане Независимости. Просто напомнить, что мы есть и нам не все равно".

Источник: https://censor.net.ua/n3135264
 
   
 Топ комментарии
 
они не жили последние 5 лет в Украине
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Акция протеста против выполнения Законов Украины ЦИК?
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Самая настоящая Садома и Гамора.
Шарий с 2012 или с 2010 года в Украине не был?
Его регистрация это выполнение законов.
Когда же вас уже поразят кары небесные.
Брехунов .
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Клоун бъёт все рекорды - только месяц прошёл! Так быстро майданы ещё никто не собирал!
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а такими темпами никто украину и не сливал, даже дважды не судимый был скромнее
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пора уже зеЛю-клоуняру на ростов гнать!
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Та майдан треба, погано правда шо грошей не дадуть на майдан)))
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Майданутым дай только повод...
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Не нужно идти под ЦИК, а вот под реформированный петей Верховный суд - в самый раз. Кстати петя тоже может туда подтянуться и рассказать про свои офигенные реформы.
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Шария нужно синхронизировать с Шуфричем..
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А Петя там будет?...для публичной порки за то кого соевая шпана натыкала в ЦИК

Или то дякулы на второй заход Пете кланяться?
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шарика штопаного хлюева и иже сними, и сам поганый цик загнать мокрой фуфайкой под нары. Все на Майдан! Нет реваншу проклятых рыгов и кацапов.
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Дафай майтан
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вообще уже обезумели там.может еще путина зарегистрируют. реально доведут народ,что люди возьмутся за ружья и начнут отстреливать всю падаль!
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про Портнова не забывайте... Он так старается что бы о нем помнили ....
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Идиоты,что имеет общего ЗЕ из ВС и КС судами Украины ведь все они подготовлены для захвата кацапами Украины порошенковской властью.
Если вы вспомните любые даже правильные законопроекты ущемляющие олигархию и бандито-воровскую власть они рубали на корню.А Вы уроды обвиняете того кто не успел еще даже ничего сделать за то восхваляете ублюдка Порошенка.
Торли хреновы.
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у руководит ими ставленник петра - портнов...
и раду петя разгоняет??
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реально надо собирать майдан и требовать арестовать Медведчука с партией регионов и недьзя допустить,чтобы Путин в их лице зашел в Раду. И также выдвигать требования арестовать все телеканалы, который для Путина захватили Медведчук и партия регионов. В статье 111. Есть все пункты для ареста их и ареста каналов!
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Волонтер призвал. А где суперпатриотичные мальчики по вызову из национального типа корпуса и прочих заказных "националистов"? Заказа не было? Или хозяева одни и те же у них и этих подонков типа шария и клюева?
А как героически за Порохом ездили со своим бычеством! Еще не всем понятно чьи уши торчат за этими "белыми вождями" и прочими...
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я просто не могу поверить, что это происходит после всего - это Майдана, революции, жертв кучи, потом войны и 15 тысяч человек убитых - это стадион Динамо 15 тысяч вроде то бишь целый стадион забитый людей убили и еще десятки тысяч раненных и покалеченных без рук и без ног после войны и падаль, которая со всех сил ненавидит и проклинает Украину зайдет во власть. Этого нельзя просто допустить физически!!!
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Как всегда. Членов ЦИК назначал Пэдро и его БПП, а виноват в регистрации этих утырков Зеленский бу га га га га га
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Эти утырки повернулись на 180 градусов только когда пришёл Зеля. До этого худо-бедно играли в другую игру. Судьи конечно проститутки, но знают когда могут себе позволить работать на Мацкву, а когда не могут. Сейчас могут. И дело не только в судьях - при Зеле вернулась в страну вся шваль, которая при Порохе даже думать не могла показать нос в стране. Чувствуешь разницу?
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Опять стрельба по воробьям!!Клюев и Шарий -моськи!Их цвет виден сразу и издалека!.А Вот Грановский,Кононенко,Мертвечуки,Труханы и им подобные -стократ опасней!!!Молодо-зелено ! Дальше своего носа не видят!!!В Харькове в Раду идёт та же ОПГ,что и в теперешнем созыве.Клейма подонков негде ставить,а патриоты сосредоточили свой гнев на абсолютно непроходных.
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Спасибо гнойному барыге за ЦВК. За ГПУ. За суды! Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 3029
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голосуй - не голосуй, все равно получишь ....
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Олігархат випробовує в українців терпіння.....
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Так так где так званые патриоты, выходим все на майдан, разогнать так званый КС, разогнать так званый ВС, если власти ничего поделать не могут, значит народ возмётся за дело. Иначе ещё и Януковича зарегистрируют.
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++++ если сейчас мразей не остановить, завтра будет поздно.
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А освобождение под залог шпионов и диверсантов, это вообще беспредел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане
 
 
 
 
 
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