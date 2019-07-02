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 Общество
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Все про:суд (22262) УПЦ КП (489) Филарет (469)

 УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Истец просит признать утратившим силу приказ министерства, где говорится о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП.

Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

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Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3135261
 
 
 Топ комментарии
 
Дедулю пора изолировать, он рехнулся окончательно!
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Варфоломей с деда анафему снял, но от маразма не избавил.
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Дедулю пора изолировать, он рехнулся окончательно!
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Порошенко обманул и Филарета,ничего святого для маладера,верит только в мамону
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Никто его не обманывал, просто ГБшной крысе сказали сидеть и не гавкать, нето компромат пустят в дело, а как Порох проиграл ,тот дальше начал воду мутить
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Варфоломей с деда анафему снял, но от маразма не избавил.
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ну РАЗУМ ТО КАК РАЗ- И ДАЕТ И ОТБИРАЕТ- ИМЕННО БОГ...
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Пережиток средних веков до сих пор мутит неокрепшие умы холопов . Люди если Бог есть то он явно не в церкви там правит балом Сатана
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Да уж Филларет то явно конями в мозгу сдинулся..окончательно...
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Гавно вапрос, суддя Волкъ виносить рішення в будь-якій позиції, все для задоволення клієнта, любиє ваші пріхоті за скромне винагородження.
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желаніє ісполнєно - "1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения"
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Заодно попросите Окружной суд отменить вращение Земли вокруг своей оси.
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С таким иском нужно в Барышевский суд обращаться.
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Правильно, пора уже матриархат заводить, як у Эвропи))
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Ликвидированное, т.е. несуществующее лицо просит отменить ее ликвидацию. Насколько я помню, можно только по новой зарегистрировать.

В одном ООО одна мадам вышла из ООО, а потом стала оспаривать решения собрания учредителей, принятое после ее выхода. Судья показывает ей ее же наториальное заявление о выходе, спрашивает: "Ваше?" - "Мое." - "Подпись ваша?" - "Моя. А можно от нее отказаться?"
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в Соломенский надо обращаться, он надежней.
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А Богу надо всё это ? В Бога верю по-своему , в церковь не хожу . Яйца крашу , Рождество отмечаю . Вообще нельзя меня назвать верующим
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Я ніде не зустрічав в Біблії, що Бога потрібно шукати в церках...
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А я его там и не ищу . Я когда-то пришел в церковь , чтобы крестить сына . Мне показали прейскурант . Сына крестил , деньги заплатил . С тех пор не хожу церковь . А можно было иначе - предложи помочь храму на своё усмотрение и я дал бы в 10 раз больше . А так , только гадкий осадок на всю жизнь .
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Я теж туди ходжу тільки за необхідним... віддаю дань традиціям і не більше, тому Вас добре розумію. Не можуть Божі справи бути зробленими за встановленим церквою прейскурантом... Тим більше, що не попу вирішувати відпускати гріхи чи ні...
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Если надо , то надо . А лучше решать проблемы самостоятельно и не тревожить Бога своими мирскими проблемами . Нас много , а он один .
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а откуда ты знаешь? ты видел Яхве? бохов миллионы, неужели ты думаешь что все остальные - выдумка, а Яхве - "труъ"?

так смешно со стада, смиренно бубнящего то что ему вложили в "мозг" попы
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Пишуть, що юридичний супровід нинішніх діянь Філарета здійснює фірма сергія власенка. Тепер зрозуміло що забув Філарет на з'їзді вАни
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Если Окружной админсуд может принять антиукраинское решение, он обязательно его примет.
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То есть признать наличие Киевского Патриархата это и есть антиукраинское решение?
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Так він ж сам підписав цю ліквідацію, що за маразм?
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Кстати, что он там говрил про сотрудничество с КГБ?
"это не грех!"?
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УПЦ КП была и будет вне зависимости решения любых судов.
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Нюююю, а че не к Богу аппелировать??😇
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Ну так он же не дурак. Это стадо пусть в богов верит))
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Старик останется в истории.... Как лох, которого киданул человек проигравший выборы президента клоуну УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата - Цензор.НЕТ 8051
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За сколько гундяю алчный дед продался? Или он давно на службе? Пора уже и о вечном подумать...
Хотя в этом бенином админсуде всякие чудеса бывают. Еще и с кацапским финансированием. А кто истец?
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а че вы хотите от раскольника? предавшей однажды, предаст и во второй раз
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата
 
 
 
 
 
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