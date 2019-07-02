 Зеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура

Об этом заявил в. и. о. главы Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Батура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - подчеркнул врио главы Днепропетровской облгосадминистрации.
Он напомнил, что самому младшему из пострадавших детей - пять лет, самому старшему - 16.
"Двое ребят - в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали, - сообщил в свою очередь и.о.директора Днепропетровской детской областной больницы Александр Хитрик.
Еще четверо детей, по словам медика, находятся в травматологии в состоянии различной тяжести (у них переломы и осколки). "Двое из них также прооперированы", - проинформировал Хитрик.
Напомним, 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.
По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Завалит всю посевную...
выиграет парламентские на том что ничего не делает.
гениальная стратегия. Наш пипл хавает на ура.
Ой, что же это мне напоминает?
А от Кіріла Тлялова вбили якось гнусно. От там нада вніманія опщєства і власті, бо, кажиця, діло зливают