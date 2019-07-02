EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Происшествия
  791  43
Все про:взрыв (4289) дети (3607) Днепропетровщина (1376) Зеленский (1961)

 Зеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Канаде, взял под личный контроль расследование обстоятельств взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка на Днепропетровщине, в результате которого пострадали шестеро детей.

Об этом заявил в. и. о. главы Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Батура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - подчеркнул врио главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Он напомнил, что самому младшему из пострадавших детей - пять лет, самому старшему - 16.

"Двое ребят - в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали, - сообщил в свою очередь и.о.директора Днепропетровской детской областной больницы Александр Хитрик.

Еще четверо детей, по словам медика, находятся в травматологии в состоянии различной тяжести (у них переломы и осколки). "Двое из них также прооперированы", - проинформировал Хитрик.

Напомним, 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.

По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135258
 
 
 Топ комментарии
 
Возьми под контроль работу с проукраинской коалицией в ПАСЕ!
 показать весь комментарий
 
а я беру под контроль действия зеленского - как то так
 показать весь комментарий
 
Ну таперича заживём! Сам херант будет с собакой ходить по посёлку.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а я беру под контроль действия зеленского - как то так
 показать весь комментарий
 
 
Вам тоже нечего делать в качестве президента на международной арене?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дурак ты можешь хоть день не тупить?
 показать весь комментарий
 
да я же в отличии от не го не сумашедший - а то вдруг некоторым в бубен вдарю - обидиться ведь))))))
 показать весь комментарий
 
 
Зеля, видать, уже порешал все проблемы международного характера, обстрелы ВСУ (за 2 дня пятеро погибших), можно и гранатами в песочнице заняться. Или офис попереносить туда-сюда по Киеву за наш счет.
 показать весь комментарий
 
 
Возьми под контроль работу с проукраинской коалицией в ПАСЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Необходимо, чтобы до 21 июля он хоть что-то начал делать, чтобы большая часть зебов увидело, что Зелемойский это их фантазии о Голобородько...
 показать весь комментарий
 
 
он выиграл президентские выборы на том что молчал.

выиграет парламентские на том что ничего не делает.

гениальная стратегия. Наш пипл хавает на ура.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Президент Украины,а клоун тут ты пишущий за банку кильки,это твоя карьера
 показать весь комментарий
 
а килька в томате или в масле? - целый век не ел - а вот вспомнилось)))
 показать весь комментарий
 
 
Зе-лупейский лохан, карликовый вовка клоун тупоголовый, президент из него не получится.😁
 показать весь комментарий
 
 
Просто гигант ,уже и министром МВД может работать
 показать весь комментарий
 
 
Ну таперича заживём! Сам херант будет с собакой ходить по посёлку.
 показать весь комментарий
 
 
.Ух ты !! Круто .. !! Под ЛИЧНЫЙ контроль . Зеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура - Цензор.НЕТ 3294 .
 показать весь комментарий
 
 
А что? Хочешь с Педрой под конвойный контроль? Будет.
 показать весь комментарий
 
Не хочешь? А передачки ему будешь таскать?🎈🎈🎈
 показать весь комментарий
 
Лучше рояль возьми под контроль, тупоголовый карлик.
 показать весь комментарий
 
 
Возьми под контроль строительство туалета в Хацапетовке.
 показать весь комментарий
 
 
Ну-ну.. Что у нас только не бралось под личный контроль за последние годы - голяк по всем пунктам. И этот туда же.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть для начала свой рот возмет под контроль.А то при каждом открытии оного рейтинг провисает
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это ты ***** предвыборные рекомндации давал? А-а? 🎈🎈🎈
 показать весь комментарий
 
Это самое важное, что надо взять под контроль? Расследование взрыва пранаты в селе?
 показать весь комментарий
 
 
После вкусного обеда, отрыгнувши шаурмой, Скомороха промычала, что берет все под контроль!
 показать весь комментарий
 
 
"Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Канаде, взял под личный контроль расследование обстоятельств взрыва на детской площадке"
Ой, что же это мне напоминает?
 показать весь комментарий
 
 
а шо там нєпонятного? Дітлахи найшли міну (ми воююча країна - заначок і зброї он находять по закапелках) і з цікавості почали її копирсати, а вона взяла і вибухнула. Мені батьки багато таких повоєнних історій разказували: найшов пастушок якусь цяцьку і давай її крутити - потім з гілок на деревах збирали того пастушка.
А от Кіріла Тлялова вбили якось гнусно. От там нада вніманія опщєства і власті, бо, кажиця, діло зливают
 показать весь комментарий
 
 
А что там с делом, где ребенка менты застрелили ? Это любимый прием клептократов брать под контроль для сокрытия. Дела взятые под контроль Зеленским будут индикатором. Будет видно Слуга народа или Слуга клептокартов.
 показать весь комментарий
 
Ух ты бл. оно под контроль взяло, не обосралось там хоть?
 показать весь комментарий
 
А Зеленский как будто вчера родился и не знает, кто и зачем подбрасывает взрывоопасные предметы в детские сады, на детские площадки и в песочницы? Что он там собрался контролировать, идиот? Всех проросийских диверсантов не переловишь, особенно если не готов называть их врагами, потому что мы с ними якобы "один народ".
 показать весь комментарий
 
высказал глубокую обеспокоенность, и считает недопустимым...а потом взял под контроль..как сурёзный у нас прызидент
 показать весь комментарий
 
"взял под личный контроль расследование" - капец, клоун стал во всем копировать чухонского ботокскного окурка! А без контроля не будут, блд, расследовать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский взял под контроль расследование взрыва на детской площадке на Днепропетровщине, - в.о. главы Днепропетровской ОГА Батура
 
 
 
 
 
 вверх