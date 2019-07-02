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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17659) мост (453) патрульная полиция (1283)

 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям

Сегодня патрульные привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который прокатился по пешеходному мосту и впоследствии дважды не явился в суд по данному нарушению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Так, нарушитель не явился в суд в указанный в вызове срок, и патрульные направили ему еще одно письмо в котором отметили, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия. Но водитель так и не прибыл на рассмотрение, не сообщив о причинах своего отсутствия и не направив никаких заявлений и ходатайств.

В результате патрульные составили на нарушителя постановление за совершение им сразу двух правонарушений - управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом (ч.4 ст.126 КоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст.122 КУоАП).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Позже стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист.

Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135256
 
 
 Топ комментарии
 
В орде -минус 14 подводников.Сгорели при пожаре.Может и крымские есть?
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Ну и сколько сотен гривен штрафа он заплатил? Спецом шоле не написали шоб ржач не устраивать?))))
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Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 7130 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 7130 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 6398

ато хор александрова водолазами давно не пополняли
Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 3615
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Ну и сколько сотен гривен штрафа он заплатил? Спецом шоле не написали шоб ржач не устраивать?))))
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Штраф за управление автомобилем без прав - 10 200 грн.
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Сразу права отбирать а машину конфисковать
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Вы не внимательно читали статью...или вообще не читали...права у него уже отобрали ранее, что никак не мешало ему продолжать выкрутасы за рулем.
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За злостное нарушение.Иначе это быкование никогда не прекратится.
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Отбирать я имею ввиду анулировать.Без права восстановления 10 лет.
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Одного вые*ать показательно,сразу уменьшится желающих повторить подвиги
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Нет, одного (или даже пятьдесят) показательно - это не поможет вообще.
Не потому шо нарід тупий, везде такое.
Пока тысячи не встрянут, и так, шо у брата, свата, кума машину отобрали и закрыли на полгода - ничего не поменяется.
В Польше за 0,2-05 промилле - штраф 1200 ЕВРО и лишение прав до 3 лет.
А если больше чем 0,5 - могут и закрыть на 3 года, там это уголовное преступление.
Так поляки до сих пор бухают за рулём (меньше трохи, но всё таки). Тенденция типа снижается, но не по мере пугалок в СМИ, а по мере арестов друзей и родственников.
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А принудительно слабо доставить было?
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В орде -минус 14 подводников.Сгорели при пожаре.Может и крымские есть?
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Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям - Цензор.НЕТ 6398

ато хор александрова водолазами давно не пополняли

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Да вертел он полицию на кардане, пусть сначала найдут его.
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Что интересно, мы, граждане, белые и пушистые, а сволочи в Украине - президенты, все подряд. А может, пора начинать с себя? Каждому из нас.
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По этим статьям 770грв заплатил и езжай спокойно по аллеям и тротуарам а полицыки будут вслед смотреть и улыбаться это реформа дожились
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Интересно. Не хватает дегенерату внимания. И тачка есть, и деньжата водятся. Да только вот в самом простом селе смотрят на авто теперь как смотрели раньше на лошадиную повозку. А прославиться чем-то хорошим, воспитание не позволяет.
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340 грн + 680 грн. Для такого мажора - копейки на позавтракать.
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нехрена се суд в киеве уже на 2-3 день 130-е КУпАП назначает на рассмотрение. скорее всего еще и по ней решение в писту пойдет. а 122 и 126 - ые я в судах на ноль множу. менты тупые, в 90 % случаев протокол без ошибок составить не могут
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им что на том мосту как мухам чем то намазано? Дебилы ***...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗаезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям
 
 
 
 
 
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