 Заезд на пешеходный мост в Киеве: водителя Mercedes привлекли к административной ответственности по двум статьям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Так, нарушитель не явился в суд в указанный в вызове срок, и патрульные направили ему еще одно письмо в котором отметили, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия. Но водитель так и не прибыл на рассмотрение, не сообщив о причинах своего отсутствия и не направив никаких заявлений и ходатайств.
В результате патрульные составили на нарушителя постановление за совершение им сразу двух правонарушений - управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом (ч.4 ст.126 КоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст.122 КУоАП).
Как сообщал Цензор.НЕТ, неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.
Позже стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве решил проверить мотоциклист.
Не потому шо нарід тупий, везде такое.
Пока тысячи не встрянут, и так, шо у брата, свата, кума машину отобрали и закрыли на полгода - ничего не поменяется.
В Польше за 0,2-05 промилле - штраф 1200 ЕВРО и лишение прав до 3 лет.
А если больше чем 0,5 - могут и закрыть на 3 года, там это уголовное преступление.
Так поляки до сих пор бухают за рулём (меньше трохи, но всё таки). Тенденция типа снижается, но не по мере пугалок в СМИ, а по мере арестов друзей и родственников.
ато хор александрова водолазами давно не пополняли