 Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

"В вторник, 2 июля 2019 г., коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область" , - говорят в сообщении ГПУ.

При этом в ведомстве говорят, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019.

"Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно рассмотренными судом уже более трех месяцев", - отметили в ГПУ.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.