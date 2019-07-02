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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9191) Савченко (2836) суд (22262) мера пресечения (51)

 Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ

Суд не смог избрать меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо судебного заседания поехала проводить предвыборную агитацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

"В вторник, 2 июля 2019 г., коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область" , - говорят в сообщении ГПУ.

При этом в ведомстве говорят, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019.

"Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно рассмотренными судом уже более трех месяцев", - отметили в ГПУ.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/n3135252
 
 
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Надька, ты чего так долго миномет на баржу монтировала, а не сразу шарахнула по ВР?Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9927
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И чегой то она так упорно лезет в Раду, которую хотела разбомбить?
А теперь кто-то другой захочет разбомбпть Раду вместе с Надькой.
И никого судить уже за это судить не будут . Есть прецедент
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Вопрос к Луценко с Матиосом, а не ко мне. Ну и к самой Надьке-минометчице.
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Клоун, Карлсон и Клоунесса - коалиция дебилов.
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хе-хе....

А наши суды того.... - нет их...
Покупайте винчестеры товарищи граждане...
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я просто плачу с этих цирков-шапито под названием "суды"
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Зеля , то , что она на свободе твоя заслуга .
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Минобороны России сообщило о гибели 14 подводников
Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8444 Савченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8444

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Пожар на глубоководном аппарате возник во время биометрических измерений.
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Пухнастий русофоб займається своїми справами... але чекає на підтвердження.


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Медведчук сказал не ходить, Надя то тут при чем?) Тем более с Портновым все порешали..
Кандидатка с Пушилиным на агитации, некогда!
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Не, а классную пэтька судову рэхворму замутил
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У Надьки в предвыборной программе только метание факов.
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Так у неё избиратели оказывается в Донецкой области... Надо доводить дело об оружии до ума
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко не явилась на заседание суда по избранию ей меры пресечения, заявив, что занята агитацией. Суд счел это уважительной причиной, - ГПУ
 
 
 
 
 
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