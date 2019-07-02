 В оккупированном Крыму задержали крымского татарина из-за поста в соцсети

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев.
По его словам, Сейяра задержали сотрудники полиции 2 июля возле дома его родителей.
"К нему приходили еще вчера (1 июля. - Ред.), попросили проехать с ними, но он отказался, сославшись на то, что у сотрудников полиции не было постановления, сегодня его задержали возле дома родителей в Судаке", – сказал общественный защитник.
Каралиев добавил, что сейчас Сейяр Эмиров находится в отделении полиции, куда общественного защитника не допускают.
"Меня не пускают в отделение, я не могу ознакомиться с материалами делa. Но мне он сказал, что задержан за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом", – подчеркнул Каралиев.
Суд над Эмировым состоится 2 июля, в рамках административного правонарушения по статье 20.29 КоАП России – "производство и распространение экстремистских материалов".
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской.
но у него и так 2 млн пидороподписчиков на канале
а эти выборы только добавят
"пудинг лор" , Карл! Они уже живут в мире анекдотов.
Рабинович вышел на красную площадь с чистым листочком бумаги. К нему подруливают бравые русмусора.
Вопрос - "А шо Вы хотели на этом листочке написать, Рабинoвич?"
Рабинович - " А шо писать? И так все понятно".