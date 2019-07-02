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 Общество
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 В оккупированном Крыму задержали крымского татарина из-за поста в соцсети

В оккупированном Крыму в городе Судак российская полиция задержала крымского татарина Сейяра Эмирова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев.

По его словам, Сейяра задержали сотрудники полиции 2 июля возле дома его родителей.

"К нему приходили еще вчера (1 июля. - Ред.), попросили проехать с ними, но он отказался, сославшись на то, что у сотрудников полиции не было постановления, сегодня его задержали возле дома родителей в Судаке", – сказал общественный защитник.

Каралиев добавил, что сейчас Сейяр Эмиров находится в отделении полиции, куда общественного защитника не допускают.

"Меня не пускают в отделение, я не могу ознакомиться с материалами делa. Но мне он сказал, что задержан за пост в социальной сети "ВКонтакте", датированный 2013 годом", – подчеркнул Каралиев.

Суд над Эмировым состоится 2 июля, в рамках административного правонарушения по статье 20.29 КоАП России – "производство и распространение экстремистских материалов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135245
 
 
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Российские военные уже в Станице Луганской - разведка ВСУ раскрыла детали операции
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской.
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Доставайте дедовские луки. И засыпайте тучами стрел оккупантов из укрытий ))
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Все чоткие пацики пишут из под прокси и не из под реальной фамилии. У нього шо клепки в голові немає писати від самого себе, якщо знаєш шо вусатий дядько фсбешнік за дверима чатує???
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Но я в принципе сомневаюсь, что какой-то упоротый фсбшник сидел и искал посты 6ти летней давности. Я думаю кто-то из крысчан просто стуканул на него...
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А в Украине сепаратист, предатель и педофил Шарий балотируется в парламент. Наверное нужно еще пид***ров по Киеву поводить? Хотя у нас весь народ пасивные пи***ры и либералы походу.
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петуШарий не пройдет. Я понимаю, конечно, что в стране 73 % зебилов, но врядли партия щария пройдет 5 % барьер. Так что не переживайте, это просто пиар для его канале на ютубе ну и стеб над зебилами, что они такие зебилы, не более...
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понятно что не пройдет
но у него и так 2 млн пидороподписчиков на канале
а эти выборы только добавят
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но по мажоритарочке, в родном городке, предварительно засеяв гречечькой, думаю мог бы спокойно пройти, но он понимает, что если вернется в Украину, то его ждет доля бузины...
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Я уверен что и Януковощ через месяц когда вернется с Азаровым ему тоже ничего не будет. Рабы молча головы поопускают и раздвинут ягодицы для очередных сношений. Нам же главное чтобы сосед дешовую евробляху не купил и дом выше чем у тебя не построил.
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свиньи, а почему такой негатив к шарию, который просто показывает и рассказывает правду о вашем свинарнике?
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твой шарий ватный звездун-фантаст, который на кормежку у кацапов обливает грязью Украину. Но заметь - это сцыкло сидит не в расисе где-то, а в загнивающей гей-ропе. Я не пойму почему его ватные фоловеры до сих пор не выдвинулули ему петицыю шо тот как-то не скрепно живет и не переезжает на немытую...
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Його захистить ПАСЕ. Саме для уьоцього го рашку і повернули, хіба ні ?
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Активиста и художника из Санкт-Петербурга Алексея Соловьева будут судить за акцию с плакатом "Пудинг лор".Источник: https://censor.net.ua/v3134273

"пудинг лор" , Карл! Они уже живут в мире анекдотов.
Рабинович вышел на красную площадь с чистым листочком бумаги. К нему подруливают бравые русмусора.
Вопрос - "А шо Вы хотели на этом листочке написать, Рабинoвич?"
Рабинович - " А шо писать? И так все понятно".
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порядок! не похрюкаешь и не походишь с флагом игил, как при свинорейхе
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Крыму задержали крымского татарина из-за поста в соцсети
 
 
 
 
 
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