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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1961) Канада (1267) Фриланд Хрыстя (115)

 Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

В рамках визита в Канаду Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто встретился с Министром иностранных дел этой страны Фриланд.

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский и Хрыстя Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский прибыл в Канаду, где должен встретиться с Фриланд, Трюдо и Волкером. ФОТОрепортаж

Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3135244
 
 
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Волкер: Це пастка!
Клімкін: Це пастка!
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2660 Зеленський: Можна знайти компроміс!
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В июне 2019 года вдоль линии фронта на Донбассе от обстрелов террористами ДНР и ЛНР погибли 11 украинских военных и 78 были ранены. 89 человек суммарно - самое большое число с мая 2018 года.
Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5494

Ну что, "надо просто перестать стрелять", президент
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То есть террористы, они же сепаратисты, они же российские наемники - выступают против инициатив Зеленского, так?
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с чего бы им против выступать? Эти инициативы никак их негативно не затрагивают.
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Ну вообще-то инициатива "перестать стрелять" касалась обеих сторон обоюдно.
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только соблюдается односторонне, выводов никаких не сделано, значит всё "ок"
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Не соблюдается, пытались разогнать эту зраду с помощью слухов и фейков - но в итоге все опровергли и рапортуют об убитых боевиках.
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погибший медик под Водяным это уже "боевики"?... норм, норм...
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Нєєє, там було так:
-Чувак, не ты ли мне повестки слал?
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Боже, какое оно перепуганное.... Настоящий гавнокомандующий.
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Отличный дипломатический ход, пан президент.
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Подчеркнули важность консолидации? Твайумать... И для этого он туда ездил? Мог бы хотя бы подчеркнуть еще важное значение законов Кирхгофа для рассчета сложных электрических цепей, или еще чего-ньть столь же судьбоносное. А то родина в опасности, а поездка ваще ниачом.
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Вже відзвичаїлися від поїздок президента за кордон.. Мародьора вже ніхто і не кликав
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На сайте Economic Club of Canada, организатора встречи, обнародованы цены на билеты, которые варьируются от $89 до $990.
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Это цены от Economic Club of Canada. Украинская сторона не имеет никакого отношения к билетам.
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Дайте Зеленському сала (і Коломойському теж) 🐷
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Ще сала на таку наволоч переводити...
Дайте йому шаурму та й годі...
і взагалі він якщо не поголиться пару тижнів легко зійде за хачіка на троєщині в кіоску з шаурмою Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6110
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Жодна добра справа не вийде з вертикальною зйомкою...
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Зе, ты Фриланд сбацал на рояле своим хреном?
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Консолидацию международной коалиции мы уже видели в ПАСЕ - НАГЛЯДНО
Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9450
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Карапет нашел кого-то кто ниже его ростом.
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что ещё зеля просерил своим визитом на этот раз?
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свинарнику помогут только ковровые бомбандировки
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А що це за фішечка така, коли голова АП бігає скрізь за президентом, немов прессекретар?! Хто працює в Києві та забезпечує роботу АП, планування, документи, зустрічі, вотетовотвсьо?!Зеленський і Фріланд підкреслили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8895
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Павло ШОвте - на этой фотке четко видно кто сверху...

Зеленый арлекин понимает, что без бениного адвоката он 0, полный 0...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента
 
 
 
 
 
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