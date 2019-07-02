 Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский и Хрыстя Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.
Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
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-Чувак, не ты ли мне повестки слал?
😁
Дайте йому шаурму та й годі...
і взагалі він якщо не поголиться пару тижнів легко зійде за хачіка на троєщині в кіоску з шаурмою
🤔
Зеленый арлекин понимает, что без бениного адвоката он 0, полный 0...