 Полиция разоблачила международный наркосиндикат. Изъято 400 кг кокаина на $60 млн, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев

По его словам, изначально были задержаны трое граждан Украины, затем были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании.

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