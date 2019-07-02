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Все про:наркотики (1529) Князев (345)

 Полиция разоблачила международный наркосиндикат. Изъято 400 кг кокаина на $60 млн, - Князев

Полиция Украины изъяла 400 кг кокаина на сумму $60 млн, разоблачив деятельность международного синдиката, поставляющего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев

По его словам, изначально были задержаны трое граждан Украины, затем были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135242
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко наркосиндикатов не было. Это все зеленский который не захотел сдавать ногти и сцаку на анализы.
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При Порошенко на них не обращали внимания и получали откаты.
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При Порошенко наркосиндикатов не было. Это все зеленский который не захотел сдавать ногти и сцаку на анализы.
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При Порошенко на них не обращали внимания и получали откаты.
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эта зараза кругом есть ив европе и в сша и при любых президентах
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Попробуй это объясни самому первому комментатору ю,свихнувшемуся на любви к Пете и ненависти к Зеленскому.
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Що- твою дозу вилучили? Звикай. Й взагалі- полиш наркотики!
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при защикаладном эти синдакаты *не выявляли*, поэтому их как бы и не было. Как сэкса в сафке - не было и баста. Откуда только дети рождались?
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Авакова в отставку! заблокировал работу зеленого офиса.
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а зачем стоимость указывается интересно?
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🐷 своим адептам в 🍫 добавлял?!
То -то у песциков истерия на ломку похожа...
🤔
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Ну все. Саакашвілі емігрує, Зеленський знову тиждень в ломці лежатиме.
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як завжди брехня.. 40 кг кокаїна = 61 млн $ .. де гроші, Князь?
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ты че ? возьми калькулятор умник

цена 400 кг в опте = 12 млн. ориентировочно

но наши великие борцы с наркотрафиком очень хотели бы считать товар в розничных ценах

лол
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Ща у соєвих ватанів буде прорив остроумія))
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А Аваковским ребятам потом по миру побираться?Такой куш привалил!
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Я, к примеру знаю, что сейчас через СБУ прикрутили таможню. Правда не знаю на сколько временно.

Видать Аваков решил подиграть Зелёному, хочет усидеть в кресле, тем более Каломойша даже по головке Авакова гладил.
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Аваков Коломойского сам сожрёт.Он системный аналитик по профессии.Всех пережил с первого до последнего дня.Даже Зе остерегается.А пораженко только благодаря Арсену проиграл.Арсен злопамятный ,наездов не прощает.
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Братьев Добкиных и Зебила без витаминов оставили нелюди))) Они и так неадекваты а в ломке вообще такого понатворят)
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Браты допкины у гепы на игле сидят давно.
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Зе оставили без дозы.... Изверги!!!!
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брехня то все..
наркомани як ховали нички під вікнами так і ховають,
нічого на них не діє
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Фсе, заблокировали работу конторы срезедента минимум на неделю, пока новую партию кокса подвезут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция разоблачила международный наркосиндикат. Изъято 400 кг кокаина на $60 млн, - Князев
 
 
 
 
 
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