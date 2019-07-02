 Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
"Как и ожидалось, Россия прибегла к препятствиям и провокациям в ходе международных учений Sea Breeze 2019 года, которые проводит Украина вместе с 19 странами-участницами. Перед самым началом учений Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна расположиться одна из площадок международных учений", - отмечается в сообщении.
Перекрытый район на карте:
Ранее эту информацию подтвердил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.
"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря... Мы привыкли к такому поведению России... Мы сменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в том районе. Будем укреплять навыки выполнения задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", – цитирует адмирала Радио Свобода.
Как сообщалось ранее, в Одесской и Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря 1 июля стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2019".
В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.
Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.
Мечты...мечты...
Похоже, не все поняли именно такой замысел в Вашем комменте.)
Але так... кацапи теж взяли б участь і потренувалися, так би мовити...
Гарний коник.)
(з огляду на весь пздць)
...може, ї*ись воно все лавровим - в попіл так в попіл?!
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской. Почему отведение ВСУ от Станицы Луганской большая ошибка Зеленского
И в чем новость?