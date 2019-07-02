 Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

"Как и ожидалось, Россия прибегла к препятствиям и провокациям в ходе международных учений Sea Breeze 2019 года, которые проводит Украина вместе с 19 странами-участницами. Перед самым началом учений Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна расположиться одна из площадок международных учений", - отмечается в сообщении.

Перекрытый район на карте:

Ранее эту информацию подтвердил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря... Мы привыкли к такому поведению России... Мы сменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в том районе. Будем укреплять навыки выполнения задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", – цитирует адмирала Радио Свобода.

Как сообщалось ранее, в Одесской и Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря 1 июля стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2019".

В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

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