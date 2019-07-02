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 Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений. КАРТА

Российская Федерация прибегла к провокациям и перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна была располагаться одна из площадок международных учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

"Как и ожидалось, Россия прибегла к препятствиям и провокациям в ходе международных учений Sea Breeze 2019 года, которые проводит Украина вместе с 19 странами-участницами. Перед самым началом учений Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море, где должна расположиться одна из площадок международных учений", - отмечается в сообщении.

Перекрытый район на карте:

Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений 01

Ранее эту информацию подтвердил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря... Мы привыкли к такому поведению России... Мы сменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в том районе. Будем укреплять навыки выполнения задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", – цитирует адмирала Радио Свобода.

Как сообщалось ранее, в Одесской и Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря 1 июля стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2019".

В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135236
 
 
 Топ комментарии
 
с хера ли кацапы перекрывают международные воды?
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Вот бы и потренировались все вместе...

Мечты...мечты...
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Мы ждём . Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань - Цензор.НЕТ 2886 Скоро . Скоро будем пускать салюты . Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань - Цензор.НЕТ 8639
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Вот бы и потренировались все вместе...

Мечты...мечты...
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согласен... влажные мечты любого тупого кацапского рептилоида....
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плюс...третья неизвестная (неконтролируемая) сила)))) (дай ей Бог здоровья)
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Очевидно, имеется в виду, пусть бы потренировались вместе все участники Sea Breeze против рашистских банд-формирований.
Похоже, не все поняли именно такой замысел в Вашем комменте.)
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Я одразу саме так і зрозумів.
Але так... кацапи теж взяли б участь і потренувалися, так би мовити...
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жалько, но не выйде((( там на дне сероводород. но коныки на ансамбле пестни, с пляской оторвались )))
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А що... може...
(з огляду на весь пздць)
...може, ї*ись воно все лавровим - в попіл так в попіл?!

Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений - Цензор.НЕТ 4911
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У Украины имеется такой же инструмет? Украина когда-нибудь научится дейсвовать проактивно, на опережение??? Или уже договорились посредне?
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Якого біса ти ще тут, а не в закритій локації з гранатою? Мерщій біжи- ще встигнеш стати героєм!!!
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Не надо было боевой потенциал распродавать и тырить за последние 27 лет
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Киньте атомную бомбу в этот квадрат,и их сразу там нет!
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кто может объяснить на каком основании русня перекрывает район между украинскими берегами? этот район очень часто закрыт.
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с хера ли кацапы перекрывают международные воды?
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Российские военные уже в Станице Луганской - разведка ВСУ раскрыла детали операции
2 июля 2019
У Станицы Луганской, на территории, где произошло разведение сил, продолжают находиться группы военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сегодня, 2 июля, на дневном брифинге Минобороны. Ранее Зеленский рассказал о первых шагах завершения войны на Донбассе. "В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказал Гуцуляк. По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на занимаемые ранее позиции. "Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов", - отметил Гуцуляк. Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, как проходит отведение войск у Станицы Луганской. Почему отведение ВСУ от Станицы Луганской большая ошибка Зеленского
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)) та один овцевоз покроет этот район как овца медведя.
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Ну что домиролюбстовали с **********? РФ уже диктует условия на украинской территории. Что дальше? Будем спрашивать разрешения у ********* на заход судов в Одесские порты?
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Решительный Порошенко и НАТО не стерпели бы такой оплеухи. Позор.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Пусть будет земля стекловатой голосовавшим за соевого свина - паяца!
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мы хоть пять лет прожили как свободные люди. сейчас нас пытаются продать. как скот.
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Наш лютый кровавый враг оккупант Крыма и Донбасса проклятая паРаша (Россия) международным предписанием перекрыла район площадью в 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Даааа? Но с такой продажной пророссийской властью ЗЕбилов скоро фашистская паРаша своими преступными предписаниями перекроить всю территорию Украинской державы.
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О, опять истерика о фошистах. Дай номер своего санитара - выброшу его на улицу. Sea Breeze-2019: Росія перекрила один із районів навчань - Цензор.НЕТ 4470
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А порукам дать рашке,не думали ? Ну,мины поставит временные или шо еще.... Sea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений - Цензор.НЕТ 9275
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Ну, дык пэтька же лютый враг *****, а Зеленский же друг и проросийский, шо не понятного
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"Вор" , который искренне любит Украину . А теперь к власти рвутся воры , которые ненавидят Украину . Зеля молчит , жоппоблок беснуется .
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Так все идет по его плану сдачи Украины. Главное, чтоб Сваты можно было крутить на Г+Г, а скоро и на всех каналах страны
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C каких пор паРаша имеет приоритет в перекрытии украинских акваторий чёрного моря?
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яке право російська помийка має перекривати українські територіальні води ? США і Європа демонструє свою беззубість, а могли накрити весь російський хлам томагавками, і росія б тоді не лізла щось перекривати
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Ось, де потрібні були ці два катера і буксир, що Мародер послав на цілу ескадру російських кораблів на вірну смерть. Нехай би буксир з розгончіку необережно упілявсь в якийсь їхній головний корабль, а два річкові катери Гюрза по громкому зв"язку почали вимагати зупинитись і надати можливість для обшуку та дослідження інценденту. Звісно це авантюра, але ця авантюра була б в нашу користь, а не на користь паРаші. Цапи хочуть жити не меньш, ніж хтось інший. А може навіть більше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныSea Breeze-2019: Россия перекрыла один из районов учений. КАРТА
 
 
 
 
 
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