 Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК

В течение часа на полиграфкомбинате "Украина" начнут печатать бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах, об этом заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил на заседании комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Только что мы приняли постановления, которые открывают нам путь для того, чтобы передать макеты избирательных бюллетеней в полиграфкомбинат "Украина". Сегодня, буквально в течение часа, бюллетени будут запущены в печать. И если вы увидите жалобу или заявление любой политической силы.., знайте, что именно эта политическая сила готовится сорвать выборы народных депутатов Украины", - отметил он.

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