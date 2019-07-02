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 Политика Украины
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 Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК

Сегодня Центризбирком принял решения, позволяющие начать печать избирательных бюллетеней.

В течение часа на полиграфкомбинате "Украина" начнут печатать бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах, об этом заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил на заседании комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Только что мы приняли постановления, которые открывают нам путь для того, чтобы передать макеты избирательных бюллетеней в полиграфкомбинат "Украина". Сегодня, буквально в течение часа, бюллетени будут запущены в печать. И если вы увидите жалобу или заявление любой политической силы.., знайте, что именно эта политическая сила готовится сорвать выборы народных депутатов Украины", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135235
 
 
 Топ комментарии
 
Передайте, кто нибудь, недоразвитому, что пора ролик фарганить о победах -возле Станицы Луганской переодетые кацапы лазают...
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Уже не прокатит)) Жалко выглядит... хотя, понимаю, работа такая.
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пороховата и в этой новости закатала истерику)).
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Передайте, кто нибудь, недоразвитому, что пора ролик фарганить о победах -возле Станицы Луганской переодетые кацапы лазают...
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Для того, чтоб с ним связаться, он должен приземлиться. А как там с легализацией марихуаны в Канаде?

Вот то-то же! Не приземлиться воха пока.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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так шож ты с "нечистью 73%" живешь в одно стране? Вперед по безвизу и с томасом на эвропу путешествовать
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Скорее бы уже выборы, коалиция, новое правительство и гнать всю эту свынячу шоблу ссаными трямками!
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Лучше чем свынарчуки, каноненки и вся та мерзость, которая 5 лет издевалась над Украиной.
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А что это ты так про портновых-шариёв-клюевых-юзиков и тд? Какие же они ссаные тряпки, ежели они новые лица?
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Ну и фамилий вы себе понапридумывали- Юхименко, Стороженко, Запорожец..
Ссаные тряпки вы вручили Шмарию, Клюеву, Портнову и Штепе? Отлично, вот только
все будет как в прошлый раз- Топаз не успеет дать команду и погонят вас- утырков в бригаду №200, удобрять чернозём.
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Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6775их заказали на 1.5 млн. больше,чем не президентские!летом.на полтора ляма. Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6775зебилам и мокше салют-у вас получилось!
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пороховата и в этой новости закатала истерику)).
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Только ПОРОШЕНКО, только Победа. Рыгы+Зебилы не пройдут!!!!! Сегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3268
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Уже не прокатит)) Жалко выглядит... хотя, понимаю, работа такая.
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и деньги. бо на подкуп уже гречей и курой не обделаются. нада много денех! ))
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Анатолия Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты. Поздравляю Зе команду с очередной победой над здравым смыслом ! 👏 👏 👏 👍
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Так почитай хто формував ЦВК ? ..Ні не *свинарчуки * !?
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ЦВК прийняла таке рішення більшістю голосів на виконання рішення Верховного суду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня начнут печатать избирательные бюллетени, - ЦИК
 
 
 
 
 
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