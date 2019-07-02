 Девушка умерла после анестезии у стоматолога на Закарпатье, - Нацполиция

Об этом сообщила пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области Иннеса Манзулич-Иванова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, вчера в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Закарпатской областной клинической больницы им. Новака скончалась 20-летняя жительница Межгорского района.

Как уточнил главный врач Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына, девушка в реанимационное отделение медучреждения госпитализирована в пятницу, 28 июня, из реанимации Межгорской ЦРБ. В ночь с понедельника на воскресенье, 1 июля, девушка умерла.

Как удалось выяснить полиции, девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к стоматологу. "Вероятно, врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция", - уточнила Манзулич-Иванова.

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Девушка была госпитализирована в районную больницу, а затем переведена в областную, расположенную в Ужгороде. В полиции добавили, что девушка находилась в коме и умерла, не приходя в сознание. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, продолжается опрос свидетелей.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК. "В дальнейшем правовая квалификация может быть изменена в соответствии с обстоятельствами, результатами экспертизы и определением роли врача, который предоставил услуги", - уточнила Манзулич-Иванова.