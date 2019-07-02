EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Спорт
  3582  18
Все про:велосипед (105) Жданов (170) Министерство молодежи и спорта (59) спорт (1731) велосипедисты (99)

 Министр спорта Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Башенко

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр-2019 Анне Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Александр Башенко.

Об этом Жданов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", - сообщил министр спорта.

По его словам, Министерство на стороне велосипедистки и будет отстаивать права Соловей, как спортсменки и участницы сборной команды Украины.

Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины с 51 медалью заняла 3 место в командном зачете на II Европейских играх в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3135228
 
 
 Топ комментарии
 
Пане міністр, за таку поведінку Башенку потрібно негайно звільнити без права займати керівні посади найближчі 5 років. Ото буде підтримка спортсменів
 показать весь комментарий
 
Зебилов надо гнать сраной метлой!
 показать весь комментарий
 
Да не поддерживать надо было чемпионку. А срочно уволить борзого и назначить выборы нового. Там бездельников море. А спортсмены пусть идут в профессионалы, зарабатывают деньги, налоги в казну заносят, а потом на заработаное открывают бизнес в стране. Любой---лишь бы рентабельный. Так работают спортсмены во всём мире после 1945г. Когда мир стал другим.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно. Пора прекращать это хамство и барство всяких недопрезидентов.
 показать весь комментарий
 
 
Да не поддерживать надо было чемпионку. А срочно уволить борзого и назначить выборы нового. Там бездельников море. А спортсмены пусть идут в профессионалы, зарабатывают деньги, налоги в казну заносят, а потом на заработаное открывают бизнес в стране. Любой---лишь бы рентабельный. Так работают спортсмены во всём мире после 1945г. Когда мир стал другим.
 показать весь комментарий
 
 
налоги в казну заносят? )))))ты с какой планеты? вафлер за свои сериалы для умственно отсталых много занес? 42 ляма $ в офшор.
 показать весь комментарий
 
 
Та с Альфа-Центавра я вообще залетел---простите залётного. Любая громкая и дежурная декларация только в тупик загоняет. Очередной шанс выпал всем начать опять сначала. Так давайте. Топим очередного. Но сами в гамне. Ну так получается. Я не знал--надо проверить конечно. Но в Дании в выборах не принимают участия все кто не платит налоги. Студенты, пенсы, все бюджетники---армия, полиция итд и тп. Даже не верится. Но пиво там отличное--хотя бы Карлсберг, колбаса тоже. Та и корабли строят давно хорошие. А народу как две Эстонии почти.
 показать весь комментарий
 
"Но в Дании в выборах не принимают участия все кто не платит налоги. Студенты, пенсы, все бюджетники---армия, полиция итд и тп." - вот это правильно.
 показать весь комментарий
 
 
И это всё! Этого казла-башенку выкинуть к е...ням на мусорку!
 показать весь комментарий
 
 
Зебилов надо гнать сраной метлой!
 показать весь комментарий
 
 
Министр спорта Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Башенко - Цензор.НЕТ 4055да эта хрень везде!как какое достижение,так куча народа возникает и к славе примазывается!у нас на велодни (до14г) все было в рыговских тряпках!теперь вилкул так пиарится!этот башенков по-любому рыговский!
 показать весь комментарий
 
 
Сложный вопрос, типа - "почему тебе дерьмо не нравится"?
 показать весь комментарий
 
 
Пане міністр, за таку поведінку Башенку потрібно негайно звільнити без права займати керівні посади найближчі 5 років. Ото буде підтримка спортсменів
 показать весь комментарий
 
 
Жданову готовится к походам к следователям. а потом к конфискации и посадке.
 показать весь комментарий
 
и все? просто поддержку? так просто поддержку выразили все...а наказание для зарвавшегося чинуши возомнившего себя божком и решателем судеб
 показать весь комментарий
 
 
Йому не завадила б терапія за допомогою пляшки із написом БРИЛЛИАНТОВАЯ ЗЕЛЕНЬ.
За те, що розтулив смердючу бидлопащу на оцю файну дівчинку, котра здобула перемогу (а не він, матері його хиря!)

Министр спорта Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Башенко - Цензор.НЕТ 5892
 показать весь комментарий
 
 
выразил озабоченность.Совсем как лига наций.Значит и в теме и в доле. Этот корупционный бардак хуже всякой анархии. Геть барыг.Где народовладдя обещанное Зелей
 показать весь комментарий
 
 
шо це шоколадне чмо будєт атстаївать? він з цих президентів і їх замів харчується.. коли тобі вже пєндєля дадуть Жданов
 показать весь комментарий
 
Страшно даже представить, что творится и какие деньги крутятся во всех этих федерациях и в самом министерстве. И эта мразь никогда бы не вела себя настолько по хамски, если бы не была абсолютно уверена, что его никто не посмеет даже пальцем тронуть, настолько все они там повязаны. Министр озаботился, выразил горячую поддержку чемпионке, вспомнив, сколько он получил за ее победу, и с облегчением вздохнул - дело сделано.
 показать весь комментарий
 
 
Пока начальство этих зис-председателей федерации не будет переводить из отвественности за велотреки , на отвественность за велотренажёры , причём домашние ... ничего не сдвинется с мертвой точки .
Всё равно уходишь через три недели , сделай хоть что-то для народа -- уволь этого федераста !
А звонки девушке -- это уже вторичное !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр спорта Жданов выразил поддержку чемпионке Европейских игр Соловей, которой нахамил президент Федерации велосипедистов Башенко
 
 
 
 
 
 вверх