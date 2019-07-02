 Климкин о ноте РФ: "Мы четко написали, что готовы дальше разговаривать"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в блиц-интервью "Українським Новинам".
"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.
Он отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).
Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.
По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.
Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
Коли воно з жкрнашлюшками шаурму на лужку жрало, то брякнуло, що за 2 тижні моряки будуть вдома. Два тижні минуло і треба було видумати причину, чому повернення не відбулося.
Артист зіграв істерику, перевів стрілки на іншого. Цем дав знак, що так і на далі буде по єврейськи перекладати відповідальність на інших.
Це препаскудний знак. Скажіть, ви б працювали з таким шефом? Я ні, і 99% толкових спеціалістів теж!
Так хто тоді буде керувати державою при такому презіку? Де взяти кадри? До такого підуть працювати лише пройдисвіти та шахраї!
І це найбільша біда. Тут не лише невігластво, тут ще й гени!
Очнутся только когда реально зубожиют,но уже поздно.
Благодаря ему мы не просрали еще один пункт нашей правовой позиции, благодаря ему Путин сейчас пролетел как фанера над Парижем (Уже договоренная встреча с Трампом, была отменена Трампом как раз из за моряков). Идет война, в плен попали не дети а профессиональные военные, которые давали присягу и осознавали риск быть взятыми в плен. И обосрался ваш Зе когда выдавил из себя этот психоз...нельзя жертвовать всей страной, чтобы освободить десяток пленных. Есть десятки способов но ваш Зе решил пойти по самому простому и быстрому - сдать страну!!!