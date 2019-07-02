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 Политика Украины
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 Климкин о ноте РФ: "Мы четко написали, что готовы дальше разговаривать"

Глава МИД Павел Климкин заявляет, что ответ Министерства иностранных дел на ноту России не исключал переговоров об освобождении 24 украинских моряков по решению Международного трибунала по морскому праву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в блиц-интервью "Українським Новинам".

"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.

Он отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.

подготовил жесткий ответ "на "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", - Климкин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3135224
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля тупит по полной. Он еще магарыч должен Климкину выставить, что спас от неминуемого позора. Если только Климкин не разрушил тайную договоренность Зели с людьми х*йла. Тогда все встает на свои места.
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду, мабуть, порахував, а тут від клімкіна такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
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Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний, сообщает пресс-служба минтранса республики. В сообщении уточняется, что ограничения сняты в ответ на решение российского Минтранса разрешить Czech Airlines полеты в Россию.
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Если бы Климкин вовремя не устроил демарш , то мы бы сейчас обсуждали и не такие "подарки" от Зели и его д*билов.. То ли еще нас ждет впереди, следите за руками у шута
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Зеля тупит по полной. Он еще магарыч должен Климкину выставить, что спас от неминуемого позора. Если только Климкин не разрушил тайную договоренность Зели с людьми х*йла. Тогда все встает на свои места.
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду, мабуть, порахував, а тут від клімкіна такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку!
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Какая договоренность? Он даже встречаться с ним не хочет . И какие такие договоренности могут быть с тем, кто устроил Иловайский котел? С ним нельзя договориться - он не выполняет обязательств.
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Зєєєля так не думає, він каже одне, а тихцем, по єврейськи робить інше.
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Можливий інший варыант: Зєєєля просто перевів стрілки.
Коли воно з жкрнашлюшками шаурму на лужку жрало, то брякнуло, що за 2 тижні моряки будуть вдома. Два тижні минуло і треба було видумати причину, чому повернення не відбулося.
Артист зіграв істерику, перевів стрілки на іншого. Цем дав знак, що так і на далі буде по єврейськи перекладати відповідальність на інших.
Це препаскудний знак. Скажіть, ви б працювали з таким шефом? Я ні, і 99% толкових спеціалістів теж!
Так хто тоді буде керувати державою при такому презіку? Де взяти кадри? До такого підуть працювати лише пройдисвіти та шахраї!
І це найбільша біда. Тут не лише невігластво, тут ще й гени!
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Молодцы чехи, таки додавили паРашу. Вот как надо.
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Климакс никак не успокоится.Иди уже в отпуск палитический.
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Климакс головного мозга поняло, что лоханулось и терь давай оправдываться. Поздно пить Боржоми. Чувак провалил свою политическую и дипломатическую карьеру. Такие никому не нужны.
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быдлу не дано понять, что "реализация минских соглашений" это конец санкциям против рашки. именно поэтому Порох 2 года водил вокруг да около, одновременно встряхивая европейскую шушеру. и когда победа уже маячила на горизонте, начали серьезно говорить о миротворческом контингенте ООН, зубожилые устали от войны, и чем дальше от передка, тем сильней устали. теперь вас сливают в унитаз. а про Крым забыли навсегда.
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Они думают что это их не коснется.
Очнутся только когда реально зубожиют,но уже поздно.
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от Дещица, вот он стилист! в эпистолярном жанре не силён но готов всегда разговаривать коротко, но чотко!! ))
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обісрався але з гордо піднятою головою )))
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Он все сделал четко, на 100 баллов! Я бы за это ему еще и медаль дал!!
Благодаря ему мы не просрали еще один пункт нашей правовой позиции, благодаря ему Путин сейчас пролетел как фанера над Парижем (Уже договоренная встреча с Трампом, была отменена Трампом как раз из за моряков). Идет война, в плен попали не дети а профессиональные военные, которые давали присягу и осознавали риск быть взятыми в плен. И обосрался ваш Зе когда выдавил из себя этот психоз...нельзя жертвовать всей страной, чтобы освободить десяток пленных. Есть десятки способов но ваш Зе решил пойти по самому простому и быстрому - сдать страну!!!
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Климкина на допрос в развед управлени, уточнить каких спецслужб интересы поддерживает.
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у них ху@ло, у нас холуй. карлик и карлик. у начальника спецслужбы Украины жена гражданка рашки. все нормально, идем одни курсом.
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Да не оправдывайтесь перед чмошниками МИД всё нормально сделал Вовремя и по существу А зеля истерику закатил Так видно обещания какие-то от кацапской стороны были Конечно же в ущерб Украине Но зеле в раду надо побольше зеголовых провести И если до выборов успеет моряков освободить То с нашими телятами сопливыми гражданами может и Конституционное большинство набрать
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Паша , умные люди поддерживают тебя , а те , кому нравится цирк будут голосовать за слугу .
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