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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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 Наблюдатели ПАСЕ прилетели в Украину, - Арьев

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине, 2 июля прилетела в Украину.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня Председатель Верховной Рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. Пока же это приглашение в силе, и они прилетели, потому что только вчера было соответствующее решение Комитета по иностранным делам с соответствующей рекомендацией Председателю ВР. Но я думаю, что сегодня он это письмо подпишет", - отметил Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция присоединилась к демаршу Украины и еще 6 стран в ПАСЕ, - Арьев

По предварительной информации, делегация ПАСЕ должна провести ряд встреч, в частности с Президентом Украины, представителями Министерства иностранных дел, а также с председателем Центральной избирательной комиссии.

По словам Арьева, пока у наблюдателей Ассамблеи нет оснований отменять соответствующие встречи, поскольку пока не подписано письмо об отзыве приглашения для них Председателем Верховной Рады.

Вместе с тем, украинская делегация в ПАСЕ не будет встречаться с представителями Ассамблеи.

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"Я отменил эту встречу, поскольку не вижу в ней смысла после того, что произошло в ПАСЕ. Хотя там были и те, кто не голосовал за эти решения, но здесь уже вопрос не личного, а профессионального отношения", - уточнил Арьев.

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135223
 
 
 Топ комментарии
 
гоните их нафиг, проституток мокшанских
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гнать этих продажных советчиков и чем быстрее, тем лучше для Украины
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наблюдатели должны быть польские, балтийские, грузинские и американские.
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гоните их нафиг, проституток мокшанских
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Также гнать ОБСЕ(58стран) и не мелрчиться,гнать импотентов из ООН(193страны). В друзьях оставить сильных союзников-Литву,Грузию..ну всю мощь короче.
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От пейсатых ни поддержки не помощи точно уж нет и не будет
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Ну так больше национальных героев нужно придумать!!
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А ну роскажи но правду про причину проскурівського погрому.
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Треба було Нафталія Ароновича Френкеля героєм вибрати? Чи Лазаря Кагановича разом із Менделєм Хатаєвичем?
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Я хз кто это.А можно было не высасывать из пальца мнимых героев с очень нехорошим прошлым.Один резал и своих и чужих,другрй тупо служил в СС. От этих фактов никуда не деться.
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А можна детальніше про "своїх", яких Бандера різав?
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НКВДісти і сталінські комуністи-комсомольці точно не свої.
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Так нам страну никто на блюдечке не принес. Сами как могли, справлялись. У нас такие герои. Кому не нравится - нам пох.
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Кому это вам?У нас в Полтавской области-бандеровец,всегда было оскорблением.Про шухевича даже не слышал до недавнешнего времени.
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Ага . А "комсомолець" та "комуніст" - шаною?))
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Аргументи кінчились?)). Вот ти мені скажи, скільки англійців вбили сіоністські партизани в 45-47 роках? А багато з тих вбитих англійців спасали твій народ від винищення фашистами у Європі, заодно топивши "хороших еврейских мальчиков" із Крігсмаріне.
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"Абрам Штерн объединил евреев в организацию "Лехи" - сторонников сотрудничества с Гитлером. Осенью 1940 года, после поражения Франции, руководство "Лехи" подписало меморандум с официальным представителем рейха фон Хентингом, в котором стороны заявили о намерении создать независимое еврейское государство и мобилизовать для этого бойцов из числа евреев Восточной Европы.
Ицхак Шамир, один из руководителей "Лехи", был директором "Моссада", главой партии "Ликуд", депутатом и спикером Кнессета, министром иностранных дел и премьер-министром страны. Столь блестящую карьеру он сделал невзирая на сотрудничество "Лехи" с немцами: вопреки завещанию Жаботинского, члены этой организации долгие годы стреляли в спины английских солдат, которые воевали против против нацизма.

Бывший боевик "Иргун" Менахем Бегин стал министром, лидером парламентской фракции, а затем и премьер-министром Израиля. В 1944 году он организовал покушение на британского министра по делам Ближнего Востока. Помимо этого, Бегин организовывал теракты против британских правительственных учреждений, в том числе легендарный взрыв гостиницы "Царь Давид", в результате которого погибли десятки людей: не только англичание, но и арабы, американцы, евреи."
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В Израиле похожая ситуация: Государственники и патриоты строят и усовершенствуют страну, и на этом пути герои бывают разные. Одновременно терпят и чествуют совковых и ватных дедушек ветеранов, хотя некоторые из них уничтожали и преследовали соплеменников. А вы просто продукт совка, застывший в лучшем случае в 80-х годах. В армии УПА было немало евреев, боровшихся за общую украинскую Родину.
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гнать этих продажных советчиков и чем быстрее, тем лучше для Украины
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наблюдатели должны быть польские, балтийские, грузинские и американские.
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и че, будут прогнаньі сцаньіми тряпками, как рашкостанцьі из Грузии?
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и нассять на тряпки должен главный ссятель-парашенка
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при чем тут Порошенко? при нем русскохромосомньіх не бьіло, при нем их вьігнали.
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Вообще то спец по этим делам ваш сцарь Пуйло
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Шарий и Клюев такого бы не допустили.
Надо срочно поменять раду и Климкина.
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Врядли петушарий в раду пройдет, он єто понимает. Но а вдруг зебилы проголосуют за шария и он прилетит в Киев. То голову ему точно проломят, это 100%
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что им в Украине делать, если в ПАСЕ такой бардак-вернуть страну, которая не выполнила ни одного решения той же ПАСЕ и кто такая теперь эта ПАСЕ, проститутка и то честнееЁ
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А до чого тут ЄС, ватан?
Чи ти не ватан, а пєдрот?


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Украинская делегация должна перестать быть инфантильной. Пусть этот Арьев утрёт сопли и работает дальше. Это не детский сад.
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Украинская делегация сделала все, что могла. О том, чтобы вернуть кацапстан, говорилось давно и наша делегация противостояла сколько могла.
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Какая разница? Ну вернули и вернули, что теперь? Обидеться и сидеть надутым? Работайте дальше как работаете.
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А кто сказал, что они не будут работать?
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Дальше ПАСЕ потребует признать право русских убивать украинцев?
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Право на анексию и засылку бандформирований и оружия признали.
По моему это одно и то же.
Не стесняйтеся.
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Это твои домыслы. ПАСЕ просто по сути даёт рекомендации. Их решения нестрогие. Но если там не будет Украины, то будет продвигаться только российская точка зрения. Неужели это сложно понять.

Кроме того, кроме украино-российской ситуации есть и другие ситуации, поэтому надо и мнение России учитывать.
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Т.е. россия,которая нарушила международное право и постоянно нарушает права человека будет давать другим рекомендации?
Умница.
Вот так вот дураков и лечат.
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Ты не даёшь ответа на вопрос "что дальше". Россия нужна для содержания этой организации и решения других вопросов (где её мнение может быть даже положительным). Мир не зациклился только на Украине, поэтому членов ПАСЕ можно понять.

Опять же, выход из ПАСЕ - плохое решение, потому что у Украины будет тогда меньше инструментов для того, чтобы доносить своё мнение.

Самое интересное, что я - русскоязычный москаль-сепар-фошист. И я реально против вашего языкового шовинизма. Но даже у меня есть инстинкт самосохранения и я понимаю, что выход из ПАСЕ - это куёвое решение, которое в итоге создаст проблемы и ещё большую нестабильность.
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Дальше русские будут убивать украинцев потому что ПАСЕ не считает это нарушением прав человека.

«Еще раз: Украина, украинский народ, украинский язык специально, сознательно и целенаправленно создавались геополитическими противниками России для того, что расколоть русский народ, ослабить и расчленить Россию. Для того, что соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, - Украину и украинцев необходимо уничтожить.»

«Чем раньше мы начнем это делать, тем меньше украинцев появится и тем больше количество русских сохранит свою идентичность и свою жизнь».

«Каждый, кто станет украинцем - перестанет быть русским. Соответственно, нам следует не допускать появления лишних украинцев, поскольку это сокращает количество русских».

«Задачей любой военной пропаганды, в частности, является расчеловечивание образа противника (хотя украинцы уже давно сами себя расчеловечили). И это логично и правильно, поскольку вы воюем не с людьми, а с врагами (человека убить сложно, врага - легко и почетно). Не с людьми, а с зомби. Не с людьми, а с украинцами»
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У вас паранойа. Опять же, наличие России в ПАСЕ не означает отмену санкций против России.
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Это не паранойя.
Это российская пропаганда,которую в ПАСЕ и прочих обсе называют свободой слова.
Поэтому прекращайте уже делать морду ящиком
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Кроме того, членство России в ПАСЕ никак не влияет на войну. Как была война до членства, такая же она и после. Единственное что поменялось - это возможность слышать мнение России в ПАСЕ.

Выход Украины из этой организации - это глупость. Не будет возможности опровергать ложь.
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Поменялась организация.
Не может организация членом которой является россия давать рекомендации другим.
Вы же не позволяете уголовникам работать судьями.
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Арьев не встретится,а херант встретится.Ему,все происходящее,по приколу.А вообще то надо их выпереть из страны,по крайней мере пока.
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ОЙ якби нас не погнали та далеко-далеко з нашими боргами та ненажерливими олігархами і депутатами. Це ще раз показує, що ця політика та влада довела України до стану буферної країни з якою ніхто не рахується, а ми як були недалекими так і залишилися судячи із коментів.
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гоните их на хрен, хай в параше наблюдают
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та погодите...не гоните! не сразу
свозите на экскурсию в серую зону, по ближе к нолю, в военный госпиталь, на любое кладбище (например Краснопольское в Днепре) где много могил с "невідомий Герой України"...
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Отвезите их в кацабское посольство.Пусть сами своих шлюх кормят
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Уберите шмурдяков из Украинской делегации. Який пан, такі халяви.
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Відправити їх на Донбас і там залишити на пару тижнів, нехай там спостерігають за виборами.
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Проголосовали и прилетели, морды кирпичём, выгнать, пусть у себя под носом наблюдают, это унижение для Украины. А крымские от кровавых рашистов прилетели?
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на чукотку пусть едут и от туда наблюдают.
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Еще один пиз***ц. И хоть бы кто вышел на протесты. Все уехали в Польшу на клубнику а порохоботы только по клавиатуре стучать могут.
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Небось еще и взносы потребуют, нахалюги.
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Гнати цих ПАСЕ-колабораціоністів ссаними тряпками до самого Лугандону - хай там на підвалі паРашу лобіюють, ******!
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как показывает практика,- критерий истины, междупрочим, эти пасюки никакие не наблюдатели. так, мелкие вуайеры ***** на его деньгах, о которых тот когда то сказал, шо их посылают подслушивать, а они только подсматривают, вместо двух в одном ))
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ПАСЕ официально признало действия РФ правомерными в том числе окупацию крыма и дамбаса. Нах*** нам скажите ета организация? Если мы признаем ее легитимность значит мы и признаем по умолчанию ее решения.
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Вот и я о том же.
Дальше они признают право нас убивать,а всякое дурачье будет рассказывать про инфантильность.
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Кто их пригласил в Украину? Имя, сестра? Имя? Чтобы все етого предателя знали.
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їх не виганяти треба, а всіх на фронт - спостерігати за виборами які в в зоні ООС відбуваються...
а поки будуть спостерігати заодно й молитись навчаться...
а то "блеять" про демократію добре сидячи в Київі/Львові/Одесі - нах на передову...
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Позорище Так скоро кацапы нам указывать будут как нам выборы проводить Что называется Нашим салом по нашим же губам
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Прихвостни кремлёвских фашистов наблюдатели Иуды из ПАСЕ припёрлись в Украину. Видно с коварной целью запудрить мозги и так не совсем проукраинскому больше похоже что продажному ....резиденту ЗЕ.. Они будут настойчиво втирать ему про прекрасную российскую делегацию при Кремлёвской ПАСЕ. Ну и кроме того конечно убедительно подскажут то что какая необходимая и замечательная для них капитуляция Украины на милость своему лютому кровавому врагу оккупанту проклятой паРаше. Гнать немедленно эту прокрелёвскую заразу с Украины пускай там в ПАСЕ считают кровавые кремлёвские сребреники и целуются с российскими фашистами )(уйла.
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Блогер Алексей Арестович жестко прошелся по украинцам, проголосовавшим за президента Владимира Зеленского.
"Впервые Украина равна самой себе. Впервые у власти - полные копии своего наріда. Т.е. махровые рагульные долбо*бы. Никто больше не тянет за уши в прогресс", - пишет блогер.

"Между прочим, впервые в Украине царит внутренняя гармония.

Никаких ходульных и искусственных конструкций.

Впервые Украина равна самой себе.

Впервые у власти полные копии своего наріда.

Т.е. махровые рагульные дол*****.

Никто больше не тянет за уши в прогресс.

Впервые Украина стала тем, что она есть - дурноватая полуватная Диканька, запутавшаяся в пахучем кумовском адъюлтере. «Сваты».

Кто автор этой гармонии?..

Все (тоже - гармония).

Дол*****-журналисты, вообразившие, что «стандарты» - выше гражданства, и которые радостно кудахтая, разваливали то немногое, что было сложено.

Дол***** - «интеллектуалы», которые запутались в постромках «либерализма» и «рынка» и при этом, одновременно, восхищаются Китаем.

Дол*****-бизнесмены, которым «...экономика важнее, чем война».

И долбо*** все вместе, решившие, что «политики - слуги народа» и «предоставляют народу услуги».

Вы не только Зеленского жрете, мудаки.

Себя.

Вы наплевали на могилы тех, кто лёг, чтобы не дать вас снова загнать в хлев.

Каждый день плюете.

Кушайте, кушайте. Кушайте.

Вам надо наесться себя до рвоты, а потом некоторое время пожить ещё в блевотине.

А то нескольких столетий не хватило", - пи
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і ВИСТАЧИЛО СОВІСТІ ЦИМ ЛЮДЦЯМ ПРИЛЕТІТИ В УКРАЇНУ. і ОЧЕЙ В сІРКА НЕПОЗИЧАЮТЬ. щЕ Й ПОВЧАТИ БУДУТЬ, ЯК НЕ ПРИЩЕМИТИ ПРАВА СЄПАРІВ ТА ПОЧИТАЛЬНИКІВ пУЙЛА. Європа блін.
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А для чого делегати ПАРЄ прилетіли? Ми "відкати" не платимо; та за якою демократією вони будуть вони слідкувати на виборах, якщо ПАРЄ безсоромно продали честь, демократію, совість на останніх голосування по допуску агресора Росію до засідань.
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Однако! Как-то не по пацански получается. Позвали сами, пригласили в хату, посадили за стол, выпили по рюмашечке...Тут, здравствуй жо..а, Новый год! - А ну вон из моей хаты!!! И шоб ноги вашей тут не было!!!
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Виктор Новиков 683b5f1d Гондон ты был , гондоном и остатался ...
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Я-то может и гондон, но не такой дырявый, как ты. Приглашенных гостей не прогоняю, а сажу за стол и угощаю.
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Что поделаешь-Петро реванша хочет хотя-бы через Парламент!Доиграется,что и оффшоры ему прикроют!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ПАСЕ прилетели в Украину, - Арьев
 
 
 
 
 
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