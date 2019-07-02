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 ЦИК зарегистрировала пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". 

ЦИК повторно рассмотрела документы Шария, которому ранее отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, и постановила зарегистрировать его кандидатом.

Также ЦИК во исполнение решения Верховного суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня.

Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список "Партии Шария" данными о Шарие и Евтухове.

Напомним, что 24 июня ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты Анатолия Шария.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухов. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135218
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо всем зебилам! Вы сделали єто вместе...
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Шарийка и Клюев зарегестрированны кандидатами в депутаты Украины,что скажете зебилы, это те новые лица которых вы так ждали после злого Порошенка?
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Вот вам мнение тех, кого вы называете сепаро-ватниками.
Я считаю, что майданная ментальность - это помещение украинского шовинизма поверх экономики. Когда ради Бандеры и насаждения львовской гвари вводятся санкции и блокады, мешающие развитию экономики.

Однако Шарий-депутат - это маразм. Да, возможно он поможет бороться с шовинизмом. Но что при Шариях будет с экономикой? Что будет с паровым отоплением?
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Лудоман, педофил, агент Кремля.
Первое вроде как правда было, хоть и давно, и вроде как побеждено, в процессе доказательства второго Фейгин зашкварился по самое немогу, в процессе доказательства третьего зашкварились несколько телеканалов и выяснилось, что "русский мир" - это благостно и прельстиво.

Так что скорее нет, но это не мешает искать. Дерзайте.
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Есть, он дал по заднице жадному брехуну! ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3956
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Це Бенін почерк, він ще в 14р хотів сепарів в раду, в мутній воді рибу легше ловити.
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Скажите спасибо реформированным судам имени петро. Кореша по ПР не бывают бывшими.
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Шарий заплатит 5 тыс евро тому, кто докажет, что он пророссийский!
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Ну отсчипнёт Толик у разнызных Оппоблоков свои 1,5-2%. С чего столько шума? И даже если бы случилось чудо и в Раду прошел, что с того? Новинские, бойки, Шуфричи нормально, а Толик катастрофа? Здесь только порохоботы завывают или есть и другие комментаторы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты
 
 
 
 
 
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