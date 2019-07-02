 ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
ЦИК повторно рассмотрел документы Шария, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, которому ранее отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты, и постановил зарегистрировать его кандидатом.
Также ЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня.
Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список "Партии Шария" данными о Шарие и Евтухове.
Напомним, что 24 июня ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты Анатолия Шария.
Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.
Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухову. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.
А ЧТО сказал Веховный суд?
В говноновости кроме скандала информации ПО СУТИ быть не должно!
А даже если б и лил именно на страну, а не на власть - от того, что я ненавижу Уганду я не становлюсь "про-кенийским".
А так - можно проверить как влияет депутатская неприкосновенность
на целостность черепной коробкки.
1. "Толя,а футболка то-КЛАСС!!! Пабло, при все его мерзости, был Великий человек!!!"
2. "Вот теперь пойдет настоящий зашквар старых выпердышей "
3. "Шария в раду! Пусть изгонит тараканов из страны!"
4. "футболка с надписью Пабло Эскобар - знаменитейшим наркобароном - зачотная "
5. "Вот он, самый настоящий ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ!"
Я считаю, что майданная ментальность - это помещение украинского шовинизма поверх экономики. Когда ради Бандеры и насаждения львовской гвари вводятся санкции и блокады, мешающие развитию экономики.
Однако Шарий-депутат - это маразм. Да, возможно он поможет бороться с шовинизмом. Но что при Шариях будет с экономикой? Что будет с паровым отоплением?
Первое вроде как правда было, хоть и давно, и вроде как побеждено, в процессе доказательства второго Фейгин зашкварился по самое немогу, в процессе доказательства третьего зашкварились несколько телеканалов и выяснилось, что "русский мир" - это благостно и прельстиво.
Так что скорее нет, но это не мешает искать. Дерзайте.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nS5_EQgbuLc