EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  12451  540
Материалы по теме:
Все про:регистрация (235) ЦИК (3154) Шарий Анатолий (2) досрочные выборы (35)

 ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". 

ЦИК повторно рассмотрел документы Шария, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, которому ранее отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты, и постановил зарегистрировать его кандидатом.

Также ЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня.

Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список "Партии Шария" данными о Шарие и Евтухове.

Напомним, что 24 июня ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты Анатолия Шария.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухову. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы

Источник: https://censor.net.ua/n3135218
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо всем зебилам! Вы сделали єто вместе...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
Спасибо ЗЕ!!! Ура!!! При Пете ни одна шваль не рыпалась.
 показать весь комментарий
 
 
Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине."

А ЧТО сказал Веховный суд?
В говноновости кроме скандала информации ПО СУТИ быть не должно!
ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 8664
 показать весь комментарий
 
у журнашлюх хорошо получается только разваливать то что кто-то с трудом собрал
 показать весь комментарий
 
больше не будет майдана.будет отстрел зеБилов и кацапни.а зеЛя будет драпать на ростов.дело времени
 показать весь комментарий
 
 
смотри как бы раньше порохоботы вместе с мародером на лавку подсудимых не загремели. вы еще за свинарчуков ответить должны
 показать весь комментарий
 
 
Вот теперь я согласен, Украина - это недострана.
 показать весь комментарий
 
 
Потрох хорошо постарался подбирая судьишек в верхсуд,много собралось взяточников.
 показать весь комментарий
 
 
с ума сошел, все судьи уже переобулись в зеленое. Поздно винить попередников.
 показать весь комментарий
 
 
Да,да,потроховские судьики им оплаченные и им посаженные в кресла уже переобулись.
 показать весь комментарий
 
шел 2050 год во всех бедах виновным продолжал быть Порошенко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А почему это Шарий стал у "Цензора" пророссийским? За то что назвал "Цензор" говнопомойкой? И за то, что Петю гонял на президенских гонках? Знатно он его погонял, ох и знатно! Смотри, "Цензор"! У Шарика многие в суде (и не только в суде!) прощения просили. А он припомнит ярлык "пророссийский"! Придется опровержение писать, извиняться униженно. Адвокаты у него крутые. И гонорары он им платит тоже крутые. (Свежайший пример - ЦИК - поспешно дал заднюю).
 показать весь комментарий
 
 
а ты посмотри ютюб Шария, 5 лет лил говно на Украину
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя и его кодла - это не Украина.
А даже если б и лил именно на страну, а не на власть - от того, что я ненавижу Уганду я не становлюсь "про-кенийским".
 показать весь комментарий
 
Смотрю регулярно. Не замечал такого. Говнюков выводил на чистую воду - такое было. А вот на него лили и льют постоянно, но огребают за это по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть регистрируют и выбирают - по-другому его ж не достать.
А так - можно проверить как влияет депутатская неприкосновенность
на целостность черепной коробкки.
 показать весь комментарий
 
Вот некоторые поздравления Шарию по поводу регистрации его кандидатом. На видео он в футболке с надписью "Пабло Эскобар". Бывший наркобарон, как известно.

1. "Толя,а футболка то-КЛАСС!!! Пабло, при все его мерзости, был Великий человек!!!"

2. "Вот теперь пойдет настоящий зашквар старых выпердышей "
3. "Шария в раду! Пусть изгонит тараканов из страны!"
4. "футболка с надписью Пабло Эскобар - знаменитейшим наркобароном - зачотная "
5. "Вот он, самый настоящий ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ!"
 показать весь комментарий
 
 
задача зели развалить все что достигнуто, плохо когда дело дойдет до армии
 показать весь комментарий
 
 
Шарийка и Клюев зарегестрированны кандидатами в депутаты Украины,что скажете зебилы, это те новые лица которых вы так ждали после злого Порошенка?
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам мнение тех, кого вы называете сепаро-ватниками.
Я считаю, что майданная ментальность - это помещение украинского шовинизма поверх экономики. Когда ради Бандеры и насаждения львовской гвари вводятся санкции и блокады, мешающие развитию экономики.

Однако Шарий-депутат - это маразм. Да, возможно он поможет бороться с шовинизмом. Но что при Шариях будет с экономикой? Что будет с паровым отоплением?
 показать весь комментарий
 
Лудоман, педофил, агент Кремля.
Первое вроде как правда было, хоть и давно, и вроде как побеждено, в процессе доказательства второго Фейгин зашкварился по самое немогу, в процессе доказательства третьего зашкварились несколько телеканалов и выяснилось, что "русский мир" - это благостно и прельстиво.

Так что скорее нет, но это не мешает искать. Дерзайте.
 показать весь комментарий
 
Есть, он дал по заднице жадному брехуну! ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3956
 показать весь комментарий
 
Це Бенін почерк, він ще в 14р хотів сепарів в раду, в мутній воді рибу легше ловити.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите спасибо реформированным судам имени петро. Кореша по ПР не бывают бывшими.
 показать весь комментарий
 
Скільки років Шарій ховався? За что ві пріследуєте шарія, скільки разів в Петра це питали? Електорат блазня це влаштовувало, бо він був вашим союзником, тепер їжте не обляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Шарий заплатит 5 тыс евро тому, кто докажет, что он пророссийский!
 показать весь комментарий
 
Шарий прошарийский. Он Остап Бендер цифрового века.) Авантюрист и пройдоха, снимающий сливки с трагедии собственной страны из которой свалил. По сути имя ему сделали Порошенко и Ко, которые предоставили ваган и маленькую тележку поводов для хайпа. Шарий точно не проукраинский! Но если даст пять тысячь, я об этом никому не скажу!))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну отсчипнёт Толик у разнызных Оппоблоков свои 1,5-2%. С чего столько шума? И даже если бы случилось чудо и в Раду прошел, что с того? Новинские, бойки, Шуфричи нормально, а Толик катастрофа? Здесь только порохоботы завывают или есть и другие комментаторы?
 показать весь комментарий
 
 
клоун всю нечість витягує! а щоб він тварь прокацапська втопився в фонтані або шаурмою подавився..гандон кацапський!
 показать весь комментарий
 
 
Когда Овоща зарегистрируете? Торопитесь, а то не успеете.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня со слезой на глазах прочитал пост возмущающегося Зеленским гражданином Белицким. Он даже свинку плюшевую в Зеленского не бросил. Просто жаловался на жизнь, как самый настоящий блогер. )))) Зато каждый день наблюдаю его предвыборные плакаты. Наш главарь националистов снова хочет в Раду.
 показать весь комментарий
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты
 
 
 
 
 
 вверх