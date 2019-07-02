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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2158) СМИ (3188) поддержка (355)

 Великобритания выделит 9 млн фунтов на поддержку независимых СМИ в Украине

Великобритания поддержит независимые СМИ в Украине и в регионе через новый трехлетний проект с бюджетом в 9 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил британский министр по делам ООН и Содружества Тарик Ахмад во время третьей ежегодной Украинской конференции по вопросам реформ, которая проходит в Канаде.

"Сегодня я могу сказать, что мы активизируем нашу поддержку независимых СМИ в Украине через новый проект стоимостью 9 млн фунтов стерлингов, который укрепит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства путем развития независимых источников информации в Украине и странах Восточного партнерства", - сказал Ахмад.

Он добавил, что независимое медиапространство, включая общественное вещание, является основой стабильной и успешной демократии.

В заявлении британского правительства также сообщается, что Великобритания в течение следующего года обязуется выделить более 37 млн ​​фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ в Украине, включая оборону, борьбу с коррупцией и гуманитарные усилия, а также расширение прав и возможностей и равенство женщин.

"В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года. Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям. На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135213
 
   
 Топ комментарии
 
Боров - правильно...- нужно на 1+1 денег дать....

Там сейчас говорят для простого нарида Сватов крутят...
Народный ТВ канал - нужно поддержать..!!
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Было бы интересно глянуть на список этих независимых СМИ, по версии Британии.
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Указом преЗЕдента єдиним незалежним СМІ в Україні буде об'явлено телеканал 1+1
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5 каналу не давать!!
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Боров - правильно...- нужно на 1+1 денег дать....

Там сейчас говорят для простого нарида Сватов крутят...
Народный ТВ канал - нужно поддержать..!!
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Незвисимые СМИ? А а такое бывает? Это типа квадратное колесо, синий желток ... )))
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9 миллионов...
На Сватах больше зарабатывают...
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Было бы интересно глянуть на список этих независимых СМИ, по версии Британии.
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"В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года.
Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве.
Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям.
На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение ", - говорится в заявлении.
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Только надо все єто писать уже в прошедшем времени...
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Правительство пока прежнее, поэтому они пишут по факту.
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Незалежні СМІ???
НЕ ХОХОТАЙТЕ МЕНЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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шо, опять недорогенькі будут на пороха гнать
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Спасибо Англия и Америка- РЕбята Украина она как сказка !!! Помогите нам эту чуму комуняцко ФСБЭшную победить!!!
Путин Может нас уничтожить как Немцова или Новичком!!!
Эту мразь надо остановить!!!!!
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Не остановить, а разрушить. Не нам деньги надо выделять, а на вещание правды на территорию РФ
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А она им не нужна!!! Они ее захотеть должны. У них своя правда Гулаговская!
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Имеют право.Независимые сми -это те ,кто справедливо критикует власти и вскрывает коррупцию.Ошибки и коррупция обязательно будут и в рядах ЗЕ.И мы посмотрим как команда Зе будет выполнять свои обещания по посадке своих друзей.Как это сделал прекрасный Пораженко Великобритания выделит 9 млн фунтов на поддержку независимых СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 6784
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Что ты можешь "посмотрим", коли тебе зе!лупень и Ко уже второй месяц ежечасно ссут в очи, а ты только готовишься что-то там увидеть? Для начала хзоть глазки от зелёных оттенков жёлтого промой, педир срусь, чи як там тебе?
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Спасибо, друзья мои. Нынешняя политика нуждается в независимых СМИ: порохоботы вместе с лахтинцами гадят стране.
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Указом преЗЕдента єдиним незалежним СМІ в Україні буде об'явлено телеканал 1+1
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выстрел в ногу. быдло кроме Интера и Г+Г ничего не смотрит. надо стянуть телевизор со 2го этажа, начинать зебилироваться.
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Прям последний анекдот. Независимые СМИ в Украине ето как независимые суды и прокуроры.
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Наши олигархи все, как один, выделяют гораздо бОльшие суммы на поддержку им принадлежащих независимых СМИ. Все наши патриотические сайты и газеты очень независимы от всех, кроме своих хозяев, которые на 99% принадлежат к гражданам, входящим в первую сотню первых богачей. В результате мнения народа, выявляемые соц. опросами, регулярно существенно отличаются от мнений практически всех популярнейших СМИ. Например. положительное отношение опрашиваемых к России после катастрофического падения в 2014, к настоящему времени выросло почти в 2 раза, с учетом того, что крымчан и дончан не опрашивают, оно уже почти на довоенном уровне, однако, этот факт практически никакими СМИ не оценивается положительно и пресса никогда в течение 5 лет не печатала материалов, хвалящих РФ. Похоже выглядит картина и по многим прочим важным вопросам,
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Медведчук, Каламойський і Ахметов уже пішли чергу займати за підтримкою для незалежних ЗМІ.
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в любой стране все сми зависимы .ну кроме северной кореи и рашки)))
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Лещенко с Найемом все деньги заграбастают!!
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А они есть? Независимые СМИ? (Денежки-то давайте, ага, давайте - найдем куда потратить)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания выделит 9 млн фунтов на поддержку независимых СМИ в Украине
 
 
 
 
 
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