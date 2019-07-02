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 ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".

1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

Напоминаем, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3135211
 
 
 Топ комментарии
 
это перемога!!! да, зебилы?
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))) ага, йа потом вспомнил, но из за лени снова бить пальтцами по клаве решил, ачорт с ним с тем чечетовым! не велики потери ))))
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Спасибо большое рехвормированному Петей ЦИК и петиным судам. Спасибо вам соевые за рехвормы. С такими людьми и врагов не надо.
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Где Киля Азирав? Мы ж скучаем, скиглим с лопатой наперевес.
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А почему тут так все возмущаются? Вам что Клюев платёжки с Роттердам+ присылал? Порошенко идёт на выборы и это никого не смущает, а он тоже чиновник времён Януковича.
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ЗеДауны, сегодня Клюев, а после 22 июля вернётся Захарченко и убийцы из "Беркута" и будут о ваших детей натирать свои эбонитовые палочки для выработки электричества. Ну, как ваш туповатый фигляр Зе, рассказывал об избиение детей на Майдане в 2013 году.

P.S. Потом плоделитесь радостью за то. И главное, не смейте жаловаться, ведь это всё УЖЕ на вашей совести.
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Главного беркутовского командира отпустил судья при Пепе ещё в 2014 году ...

На Клюевых власти ЕС наложили санкции , а европейские суды просили умоляли Пепу и Луценко предоставить им даже не доказательства вины , а хоть какой-то отчёт о продвижении дела в Генпрокурвортуре .
И пока работал Саквиралидзе - арестовывали брилиантовых , велись дела .
Но уволили Давида и Наливайченко - все дела тут же слили .
Подозреваю , что Украине это обошлось поездкой семейства генпрокуора на Сейшелы .
Наверно братья Клюевы оплатили за слив дела !
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Но при всём єтом ни клюевы ни портновы ни иже сними в Украину про Петруччо и носа боялись показать. Не то что в депутаты подаваться. А вот при фигляре Зе они опять будут у руля. Беня то из вашей страны сдрыснул, ибо знает хорёк, выдаст Израиль его США. А тут оно ещё пожирует. При Зе.
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Послушай , старый , где бы была Украина в 2014 году , если бы этот "хорёк" на свои бабосы не вооружил "Днепр" , не вооружил "Донбасс" и не вооружил "Азов" ?!

Твой Пепа в это время ховал бабосы от липецкого комбината по офшорам .
Беня в подавлении бунта в Одессе , в Харькове не последнюю роль сыграл . И Кернеса нашугал именно он , когда Гепа думал принять Ибуковича или нет ... И потом , когда "оплот" взял мэрию ... Аваков тогда опирался не на Пепу , который тогда в Вене тёрки тёр с Фирташем и Пинчуком , шобы не допустить их врага Юлю до власти .
А Беня оборону организовывал !
Беня в 10 раз чеснее , бо оставил должность и сказал, что бабки его ему важнее ... когда возник конфликт интересов .
А Пепа после этого ещё 3 года страну прогибал под свой меркантильный конфликт интересов . Совмещая личное обогащение и высший пост в стране !
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Моя Украина там бы и было где и сейчас находится.

Ни кто не умоляет сделанного Беней. Забота о своём кармане прежде всего. Но в то же время, когда он вооружал, он пытался откачать сырую нефть из трубопровада на свои предприятия. Сколько там было миллионов тонн? Не подскажите? Ну, а затем вывел 160 миллиардо гривен за кордон. И для спасения банковской системы, в самый тяжолый момент для страны, Петруччо рефинансировал ПриваБанка за счёт бюджета. Т.е. за мой счёт. ФБР этим занимается.
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Писец, шария, клюева зарегистрировали, Парасюка нет. Мы точно в Украине живем? Скоро азирова встречать придется, а там и овощ подтянется.
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І підтягнеться обов"язково,а як може бути інакше?
Цікаво генплокулол Юга не по вказівці свого кума, агента російських спецслужб Порошенко партачив всі справи проти ригів?Чого тількі одна справа коштувала Медведчуку про лідера партіі за "життя"Ю.Бойка...
Чому у «вишках Бойка» ГПУ не знайшла слід Юрія Бойка?
https://www.radiosvoboda.org/a/29015148.html
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Интересно , а клюев лично вносил в банк деньги за залог под выборы
Или это условие было лично для Парасюка

Что вы на это скажете порохососы и зелесосы ?
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"Новых лиц" становится всё больше и больше! Какие вы, зебилы, идиоты!.....
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Це кодло зареєстрували, а Парасюка не зареєтрували!...
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Такими темпами Майдан буде значно раніше 21 року. Тільки з тих Майданів користі небагато. Бидло на наступних виборах рогами знову потрясе як не за комуняку, то за зека або блазня... Бідна Україна...
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Пора регистрировать самого Януковича! Один из выдающихся слуг народа!
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Вообще-то ВС разъяснил, что он отменил решение нижестоящего суда, который обязал ЦИК зарегистрировать Клюева. И обязал ЦИК заново рассмотреть документы. РАССМОТРЕТЬ, А НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ! Похоже третьего майдана не избежать...
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Фото неполовозрелых мальчиков и девочек это когда кулачок под личико, пальчики в колечко, телефончик к ушку и пр.
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я не пойму, чего беснуется пороховата?
прокуратура имени святого пэтра томАсоносного полностью оправдала ублюдочного гражданина плюева. на основании чего тогда ему должна отказать ЦИК?
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А.Клюєву дозволили балотуватись до ВР - то не страшно.Головне,що хвилює агента російських спецслужб Порошенко і його керівництво,тобто (путіна і ФСБ) - так це Ю.Тимошенко
****
Порошенко на Львівщині розповів правду про злочинний газовий контракт Путіна-Тимошенко
http://www.kulemet.com/poroshenko-na-lvivshhyni-rozpoviv-pravdu-pro-zlochynnyj-gazovyj-kontrakt-putina-tymoshenko/?fbclid=IwAR17ATrHasZQMAQUD4Jwv9sA4Cl_MHNu_0sO0quhVK_itU9mdu5hYVvtJ7I
Саме цікаве,що ніхто з львівськііх "патріотів"не запитає в Педрота, а що робило його СБУ і він як головнокомандуючий всі ці 5-ть років?
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При плохом Порошенко с теми же очень странными судами вся эта мерзкая *издота не смела нос сунуть на территорию Украины, не то, что в Раду баллотироваться! А Этот кинул клич: все возвращайтесь! Думал, что они с инвестициями будут возвращаться?! Ага, ЩаЗ! Они в гостях поиздержались и явились за компенсациями. Было бы справедливо, чтобы приглашающая сторона и платила издержки. Только Он никому ничего не обещал...
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Що саме цікаво, що десь ділись нацжони, все влаштовує
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Слава Зеписюну. Когда овоща встречать? Цветы и оркестр организовали? Бурят кацапский подготовился?
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От вам і назріваючий реванш .
Цікаво що проблеють «умніки» які тішилися коли Парасюка не зареєстрували.
Як вам ?!
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Я давно казав, що всі ці «націоналісти», командири, борцуни з, наклепи на Порошенко, сотні тролів на українських сайтах, журналісти- все це лайно на платні в кацапської контори. Просрали Україну і зрадили героїв. Сором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы
 
 
 
 
 
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