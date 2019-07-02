 ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.
Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".
1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.
В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
Напоминаем, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
P.S. Потом плоделитесь радостью за то. И главное, не смейте жаловаться, ведь это всё УЖЕ на вашей совести.
На Клюевых власти ЕС наложили санкции , а европейские суды просили умоляли Пепу и Луценко предоставить им даже не доказательства вины , а хоть какой-то отчёт о продвижении дела в Генпрокурвортуре .
И пока работал Саквиралидзе - арестовывали брилиантовых , велись дела .
Но уволили Давида и Наливайченко - все дела тут же слили .
Подозреваю , что Украине это обошлось поездкой семейства генпрокуора на Сейшелы .
Наверно братья Клюевы оплатили за слив дела !
Твой Пепа в это время ховал бабосы от липецкого комбината по офшорам .
Беня в подавлении бунта в Одессе , в Харькове не последнюю роль сыграл . И Кернеса нашугал именно он , когда Гепа думал принять Ибуковича или нет ... И потом , когда "оплот" взял мэрию ... Аваков тогда опирался не на Пепу , который тогда в Вене тёрки тёр с Фирташем и Пинчуком , шобы не допустить их врага Юлю до власти .
А Беня оборону организовывал !
Беня в 10 раз чеснее , бо оставил должность и сказал, что бабки его ему важнее ... когда возник конфликт интересов .
А Пепа после этого ещё 3 года страну прогибал под свой меркантильный конфликт интересов . Совмещая личное обогащение и высший пост в стране !
Ни кто не умоляет сделанного Беней. Забота о своём кармане прежде всего. Но в то же время, когда он вооружал, он пытался откачать сырую нефть из трубопровада на свои предприятия. Сколько там было миллионов тонн? Не подскажите? Ну, а затем вывел 160 миллиардо гривен за кордон. И для спасения банковской системы, в самый тяжолый момент для страны, Петруччо рефинансировал ПриваБанка за счёт бюджета. Т.е. за мой счёт. ФБР этим занимается.
Цікаво генплокулол Юга не по вказівці свого кума, агента російських спецслужб Порошенко партачив всі справи проти ригів?Чого тількі одна справа коштувала Медведчуку про лідера партіі за "життя"Ю.Бойка...
Чому у «вишках Бойка» ГПУ не знайшла слід Юрія Бойка?
https://www.radiosvoboda.org/a/29015148.html
Или это условие было лично для Парасюка
Что вы на это скажете порохососы и зелесосы ?
прокуратура имени святого пэтра томАсоносного полностью оправдала ублюдочного гражданина плюева. на основании чего тогда ему должна отказать ЦИК?
****
Порошенко на Львівщині розповів правду про злочинний газовий контракт Путіна-Тимошенко
http://www.kulemet.com/poroshenko-na-lvivshhyni-rozpoviv-pravdu-pro-zlochynnyj-gazovyj-kontrakt-putina-tymoshenko/?fbclid=IwAR17ATrHasZQMAQUD4Jwv9sA4Cl_MHNu_0sO0quhVK_itU9mdu5hYVvtJ7I
Саме цікаве,що ніхто з львівськііх "патріотів"не запитає в Педрота, а що робило його СБУ і він як головнокомандуючий всі ці 5-ть років?
Цікаво що проблеють «умніки» які тішилися коли Парасюка не зареєстрували.
Як вам ?!