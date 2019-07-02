 Комвзвода Нацгвардии арестован за избиение подчиненных на полигоне в Полтавской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.
"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять", - сообщили в ГБР.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.
По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Иногда аватарье такое могут устроить что набить морду самая мягкая реакция...
А если ты такой невъ---ный офицер..., то стреляйся тогда - на пистолетах...
Впрочем избитых я тоже не оправдываю... - они терпилы, а не воины...
И если кто начнёт сейчас злорадно вопить про российскую, типа прокололся, вынужден вас разочаровать, я пишу "российская" сознательно, так как украинская армия отличается от российской образца 1913 года только названием. Замашки, обычаи, подход - всё осталось то же самое. Ну разве что еженедельные порки розгами не устраивают.
И потому, в частности, наша армия по эффективности сопоставима с российской. Напомню, российская армия терпела поражения во всех войнах, где она действовала, не имея союзников. Более того, некоторые войны ухитрялась проигрывать проигравшим, как, например, первую мировую. То, что мы до сих пор не освободили Донбасс и даже не рискуем допустить на мгновение мысль об освобождении Крыма - прямое следствие того, что наша армия таки российская. Ещё летом 2014 года украинские добровольцы показали, как могут воевать свободные украинцы, когда 2/3 Донбасса освободили за лето. А потом всех загнали в ВСУ. И на этом победы кончились.
Какой выход? Мы, добровольцы, давно его знаем. Необходимо уволить ВСЕХ генералов, которые были генералами на начало 2014 года. Генералами делать только добровольцев.
вот так терпеть когда ОДИН раз ударили. Ударил один - ударит и второй.
Но они оказались терпилами...
Кто им доктор?
СМОТРИ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА, ВОШЬ
Может он садист-маньячара, и ему б токо ввалить комунить - и больше ничего для полного счастья не надо.
А может и постраждалі по синьке буйствовали - а он их успокаивал как умел.
а читаешь комменты - просто на рвоту тянет, от количества подонков, оправдывающих действия этого зверя.
Хлопці, кажіть що ви - сєпари, - там і під завдаток можна вийти і термін менший дадуть, навіть амністію.
Источник: https://censor.net.ua/n3135209