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 Комвзвода Нацгвардии арестован за избиение подчиненных на полигоне в Полтавской области

ГБР завершило расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам на Полтавщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять", - сообщили в ГБР.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

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По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшего тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч . 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3135209
 
   
 Топ комментарии
 
Я извиняюсь, вы оба из рабов потмоственных? Сразу барина отмазывать лезете, а раб виноват всегда если барина рассердил. А барина на вилы за это не? Религия не позволяет?
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Я не знаю предистории в єтой конкретной ситуации, может там и комвзвода неправ. Но могу рассказать десяток случаев когда сонечка такое отжигали что набить морду самое мягкое. Причем не только своей жизнью в рулетку играли а еще десятком других.
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зеба ключевое - "цены не упали" то есть или никакого "воровства" не было, или щас ворует твое зе)
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представяю что учудили "потерпевшие" если у замка снесло башню
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Я извиняюсь, вы оба из рабов потмоственных? Сразу барина отмазывать лезете, а раб виноват всегда если барина рассердил. А барина на вилы за это не? Религия не позволяет?
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кто барин - комвзвода?
Иногда аватарье такое могут устроить что набить морду самая мягкая реакция...
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Andriy Kalnyshevsky - морду пускай своей жене бьет, а не подчиненным...

А если ты такой невъ---ный офицер..., то стреляйся тогда - на пистолетах...
Впрочем избитых я тоже не оправдываю... - они терпилы, а не воины...
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Я не знаю предистории в єтой конкретной ситуации, может там и комвзвода неправ. Но могу рассказать десяток случаев когда сонечка такое отжигали что набить морду самое мягкое. Причем не только своей жизнью в рулетку играли а еще десятком других.
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Я знаю другое, в российской армии солдат никогда за людей не считали.
И если кто начнёт сейчас злорадно вопить про российскую, типа прокололся, вынужден вас разочаровать, я пишу "российская" сознательно, так как украинская армия отличается от российской образца 1913 года только названием. Замашки, обычаи, подход - всё осталось то же самое. Ну разве что еженедельные порки розгами не устраивают.

И потому, в частности, наша армия по эффективности сопоставима с российской. Напомню, российская армия терпела поражения во всех войнах, где она действовала, не имея союзников. Более того, некоторые войны ухитрялась проигрывать проигравшим, как, например, первую мировую. То, что мы до сих пор не освободили Донбасс и даже не рискуем допустить на мгновение мысль об освобождении Крыма - прямое следствие того, что наша армия таки российская. Ещё летом 2014 года украинские добровольцы показали, как могут воевать свободные украинцы, когда 2/3 Донбасса освободили за лето. А потом всех загнали в ВСУ. И на этом победы кончились.

Какой выход? Мы, добровольцы, давно его знаем. Необходимо уволить ВСЕХ генералов, которые были генералами на начало 2014 года. Генералами делать только добровольцев.
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Ахах, ну а что тогда ты сказал о тех чмошниках на знаменитом парашном видео когда 3 деда (1 снимает), мочат как сами хотят 20 существ? Вот там терпилы, а тут - че ты хочешь, может "герою новости" 50 лет, а тем 20. Не, сразу нужно было застрелить его, да? Сделал бы так?
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NewUA UA - вообще то я "барина" сейчас унизил если вы этого не поняли...
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то есть набить морду - было фигня, полицию не вызывали. Именно из-за этого этот нелюдь избил парня до разрыва селезенки, сделал инвалидом на всю жизнь

вот так терпеть когда ОДИН раз ударили. Ударил один - ударит и второй.
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надо было не бабу, а его самого во все дырки отыметь, раз такое чмо гнилое.
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Олег Беляков 1ee72182 - не помешало бы...

Но они оказались терпилами...
Кто им доктор?
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травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять -- СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОСТО КОМВЗВОДА - ОТБИТЫЙ СОВОК. ЛИЧНО МНЕ ТЯЖЕЛО ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО СОЛДАТЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ. ТАКИЕ УВЕЧЬЯ МОГУ ПОЖЕЛАТЬ РАЗВЕ ТОЛЬКО НАСрАЛИКУ И ВОВКУ ЗА РОТТЕРДАМ+. НУ И САМИ ЗНАЕТЕ КОМУ ЕЩЕ
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Роттердам уже отменили а цены не упали, - че ти агришся як цуцик на гарбуза?)
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ОТМЕНИЛИ. А УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ? А ВИНОВНЫХ НАКАЗАЛИ?
СМОТРИ ДАЛЬШЕ СВОЕГО НОСА, ВОШЬ
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зеба ключевое - "цены не упали" то есть или никакого "воровства" не было, или щас ворует твое зе)
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Бьет подчиненных и не боится что ему в ответ в жопу стрельнут,значит сам тупоголовый,пусть отвечает за содеянное
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Та непонятно тут хто на светлой стороне.
Может он садист-маньячара, и ему б токо ввалить комунить - и больше ничего для полного счастья не надо.

А может и постраждалі по синьке буйствовали - а он их успокаивал как умел.
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Хм... Никогда не представлял, как вооруженные (недо?)люди могут позволять так с собой обращаться. Видимо, мусором таки нужно родиться.
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новость из разряда фантастики, кажется такое могло случиться только в Рашке.

а читаешь комменты - просто на рвоту тянет, от количества подонков, оправдывающих действия этого зверя.
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хорошенько отписдить надо матиоса и луцика, тогда рукоприкладство в украине пойдет на спад
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Были у меня такие в армии!!! Я не терпел!!! Хотя все по ситуации!!
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Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Хлопці, кажіть що ви - сєпари, - там і під завдаток можна вийти і термін менший дадуть, навіть амністію.
Источник: https://censor.net.ua/n3135209
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В Полтавський та Одесський якись постійно веселі новини з життя бидла.
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Ау, зелебобики, я не понял, а где хай на Авакова за этот беспредел? Или вам нельзя? Что, запретили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомвзвода Нацгвардии арестован за избиение подчиненных на полигоне в Полтавской области
 
 
 
 
 
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