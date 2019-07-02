 В Киеве сообщили о "минировании" всех детсадов города

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в департаменте КГГА по чрезвычайным ситуациям.

"Было сообщено о минировании детских садов во всех районах Киева. Сейчас полиция приступает к работе. Мы держим связь с правоохранителями", - сказали в департаменте.

Напомним, Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое жителей Киева, через интернет "минировавшие" Харьков, - Нацполиция. ФОТО