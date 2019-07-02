 В Киеве сообщили о "минировании" всех детсадов города

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в департаменте КГГА по чрезвычайным ситуациям.
"Было сообщено о минировании детских садов во всех районах Киева. Сейчас полиция приступает к работе. Мы держим связь с правоохранителями", - сказали в департаменте.
Напомним, Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.
ментипонти лише власні автівки нищити навчилися
Близкие ходят и работают в Киеве !
Неужели в мире до сих пор не используются какие-то методы, позволяющие оценить реальность террористической угрозы, озвученной по телефону?
(нет еще технологий способных отследить звонок? ибо если это из-за поребрика (или с зоны...)...то просто им сказать - нах! здохни)
Слабая версия, говоришь?
Зе и его команде это точно не нужно.