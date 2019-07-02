 С начала суток враг осуществил 6 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.
"Оккупанты трижды из минометов 82-го калибра целились по нашим защитникам Новолуганского. Еще два вражеских минометных обстрела из этого же калибра были зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС и крупнокалиберные пулеметы", - сообщил он.
Также, как отметил Гуцуляк, огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил боевую травму. Военнослужащий был доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.