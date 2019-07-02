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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1267) конференция (203) Минфин (1279) Маркарова (41)

 Конференция по поддержке реформ в Украине открывается в Канаде

В Торонто открывается международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерства финансов Украины. 

"Июль в Минфине начинается с визита в Канаду, где в этом году проходит третья международная конференция по вопросам реформ в Украине. Со 2 по 4 июля министр финансов Оксана Маркарова в составе украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским примет участие в дискуссионных панелях "Украина - страна с высокими доходами" и "Как достичь успеха в Украине" и в ряде встреч с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

Мероприятие было основано правительством Украины как один из элементов открытости страны для изменений и готовности перенять иностранный опыт для их реализации.

"Уже в третий раз мы встретимся с нашими ключевыми партнерами, и уже в третий раз продемонстрируем успешность реформ, которые свидетельствуют об эффективности и последовательности изменений курса, выбранный нами в 2014 году. Международная конференция по вопросам реформ в Украине - не просто платформа для диалога. Это индикатор поддержки нашей страны миром", - комментирует министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Как сообщает Минфин, в этому году конференцию в Торонто посетят более 300 партнеров Украины. Среди них делегации из 37 стран мира и девяти международных организаций и институтов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135204
 
 
 Топ комментарии
 
Щось із європейським турне цирку мавп якось не дуже складається оце усе.
Тож Україна хвилюється за канадський тур... Конференция по поддержке реформ в Украине открывается в Канаде - Цензор.НЕТ 3993
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зеля уже в ПАСЕ порядки понаводил теперь за Канаду принялся...
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боюсь після цирку і Канада скасує санкції
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Гдавное поддерживать Украину , а не зебилов. Не перепутать одно с другим
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Щось із європейським турне цирку мавп якось не дуже складається оце усе.
Тож Україна хвилюється за канадський тур... Конференция по поддержке реформ в Украине открывается в Канаде - Цензор.НЕТ 3993
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боюсь після цирку і Канада скасує санкції
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зеля уже в ПАСЕ порядки понаводил теперь за Канаду принялся...
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бабки дадут а пилить некому..поскольку соевые находятся в пролёте над городом Парижем.. горе то какое Конференция по поддержке реформ в Украине открывается в Канаде - Цензор.НЕТ 2749
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На відкритті конференції буратіна дасть благодійний концерт. На роялі.
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Гостей конференції буде розважати відомий пародист Президента України - Володимир Зеленський.
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Передайте недоразвитому, что наша разведка переодетых кацапов засекла возле Станицы Луганская -ему пора ролик фарганить
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Думаю Зеленский, в отличии от вечно клянчащего порошенко, предложит партнером что-то конкретное, а не "дайте не минайте" как это было со свином.
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