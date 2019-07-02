 Конференция по поддержке реформ в Украине открывается в Канаде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерства финансов Украины.

"Июль в Минфине начинается с визита в Канаду, где в этом году проходит третья международная конференция по вопросам реформ в Украине. Со 2 по 4 июля министр финансов Оксана Маркарова в составе украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским примет участие в дискуссионных панелях "Украина - страна с высокими доходами" и "Как достичь успеха в Украине" и в ряде встреч с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

Мероприятие было основано правительством Украины как один из элементов открытости страны для изменений и готовности перенять иностранный опыт для их реализации.

"Уже в третий раз мы встретимся с нашими ключевыми партнерами, и уже в третий раз продемонстрируем успешность реформ, которые свидетельствуют об эффективности и последовательности изменений курса, выбранный нами в 2014 году. Международная конференция по вопросам реформ в Украине - не просто платформа для диалога. Это индикатор поддержки нашей страны миром", - комментирует министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Как сообщает Минфин, в этому году конференцию в Торонто посетят более 300 партнеров Украины. Среди них делегации из 37 стран мира и девяти международных организаций и институтов.

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