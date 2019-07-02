 Государство задолжало адвокатам миллионы гривен за бесплатную правовую помощь, - Совет адвокатов

Совет адвокатов Украины готовит обращение в Кабинет министров Украины и Верховную Раду по поводу задолженности государства за услуги адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь гражданам. Об этом, как передает УНИАН, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Как говорится в сообщении, речь идет примерно о 100 миллионах гривен, которые государство не компенсировало адвокатам за их услуги на начало июня. Несмотря на частичные погашения, задолженность продолжает оставаться существенной. Решение написать обращение к парламенту и правительству адвокаты приняли на заседании Совета адвокатов Украины 27 июня, а поводом послужил доклад главы комитета по вопросам БПП при НААУ Сергея Вилкова.





Задолженность государства перед адвокатами за предоставление бесплатной правовой помощи гражданам существует во многих регионах государства. И это – нарушение прав адвокатов, предоставляющих БПП, - прокомментировал С. Вилков. Совет адвокатов Украины также планирует обратиться к правоохранительным органам по поводу нецелевого использования бюджетных средств в системе бесплатной правовой помощи. Справка. Бесплатная правовая помощь (БПП) финансируется государством из государственного бюджета, и право на эту помощь имеет любой гражданин Украины, вне зависимости от материального положения. Система работает на основании отдельного закона 2011 года. Воспользоваться услугами бесплатных адвокатов граждане могут в Центрах БПП, созданных Минюстом. Для граждан эти услуги будут бесплатными, а адвокаты получат за них минимальный гонорар за счет средств из госбюджета. Выделенные на БПП бюджетные средства распределяются в соотношении 60% (собственно, деньги адвокатов) на 40% (расходы на содержание чиновников Минюста, обслуживающих систему бесплатной правовой помощи). При нормальном соотношении в мировой практике 80% на 20%. Сейчас ставка адвоката по делам, которые им поручают центры БПП, составляет символические 1,2 доллара в час.





