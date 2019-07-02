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Все про:адвокат (1144) долг (1089)

 Государство задолжало адвокатам миллионы гривен за бесплатную правовую помощь, - Совет адвокатов

Адвокаты бесплатной правовой помощи называют это нарушением своих прав и готовят обращение в Кабмин и Верховную Раду.

Совет адвокатов Украины готовит обращение в Кабинет министров Украины и Верховную Раду по поводу задолженности государства за услуги адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь гражданам. Об этом, как передает УНИАН, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Как говорится в сообщении, речь идет  примерно о 100 миллионах гривен, которые государство не компенсировало адвокатам за их услуги на начало июня. Несмотря на частичные погашения, задолженность продолжает оставаться существенной. Решение написать обращение к парламенту и правительству адвокаты приняли на заседании Совета адвокатов Украины 27 июня, а поводом послужил доклад главы комитета по вопросам БПП при НААУ Сергея Вилкова.

Задолженность государства перед адвокатами за предоставление бесплатной правовой помощи гражданам существует во многих регионах государства. И это – нарушение прав адвокатов, предоставляющих БПП, - прокомментировал С. Вилков. Совет адвокатов Украины также планирует обратиться к правоохранительным органам по поводу нецелевого использования бюджетных средств в системе бесплатной правовой помощи. Справка. Бесплатная правовая помощь (БПП) финансируется государством из государственного бюджета, и право на эту помощь имеет любой гражданин Украины, вне зависимости от материального положения. Система работает на основании отдельного закона 2011 года. Воспользоваться услугами бесплатных адвокатов граждане могут в Центрах БПП, созданных Минюстом. Для граждан эти услуги будут бесплатными, а адвокаты получат за них минимальный гонорар за счет средств из госбюджета. Выделенные на БПП бюджетные средства распределяются в соотношении 60% (собственно, деньги адвокатов) на 40% (расходы на содержание чиновников Минюста, обслуживающих систему бесплатной правовой помощи). При нормальном соотношении в мировой практике 80% на 20%. Сейчас ставка адвоката по делам, которые им поручают центры БПП, составляет символические 1,2 доллара в час.


Источник: https://censor.net.ua/n3135202
 
 
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Це ще риги з Азіровим заклали таку бімбу. так що кожна влада для народу -це геї.І пасічник, і Зек, і Барига. А Зєка стане геєм для народу через 60 днів.
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шо скажет светило минюста- Петренко? 40% расходы на содержание чиновников- они и тут поимели с людей! виноват в задолженности конеЧно же зеленский, да соя?
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Вот Коболев молодец, имея целый юридический департамент, заплатил иностранным адвокатам, они выиграли дело, и он лично получил премию как будто он лично его выиграл и типа Украине заплатили. А на самом деле заплатили Коболеву только мы, украинцы из своего кармана. И казалось бы причем тут мародер и барыга? Конечно не причем, это Зеленский все виноват, а мародер грабил потому что любит Европу, Томос, мову и больше всего бабло, он не виноват.
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Ахренеть. Это в какой стране еще есть цена безоплатной услуги. И тут развели , как котят. Может за воздух будем платить. Вроде как безоплатно, но из бюджета будем компенсировать. Кому компенсировать? Да тем же адвокатам. Они же такие бедные, шо маиа дорогая.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосударство задолжало адвокатам миллионы гривен за бесплатную правовую помощь, - Совет адвокатов
 
 
 
 
 
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