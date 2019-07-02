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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергетика (1097) Гройсман (4802)

 Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман

Премьер отчитался, что с 1 июля новая конкурентная модель рынка заработала и стоимость электроэнергии для украинцев не повысилась ни на одну копейку.

Запуск нового рынка электроэнергии, который стартовал в Украине 1 июля, позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +". Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 112.

"Сегодня официальные похороны формулы "Роттердам+". Я всех с этим поздравляю, потому что внедрение рынка электроэнергии позволило ее похоронить. Изменять мог парламент - он этого не сделал. А моя задача была, наша профессиональная - сделать так, чтобы вы ничего не почувствовали от внедрения рынка, чтобы ни на одну гривну для людей не поднялась электроэнергия", - заявил Гройсман.

По словам премьера, с 1 июля рынок заработал и стоимость электроэнергии для украинцев не повышена ни на одну копейку.

"Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание - должен выполнять", - добавил Гройсман.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии должен был быть введен 1 июля 2019.

Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3135199
 
   
 Топ комментарии
 
пинок под зад вам позволил похоронить формулу "Роттердам +"
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гнойсман, это же победа! формулы нет, а цена, правда, все равно есть. причем та же самая.
зы вот так вова гнойсман и проработал 3 года, как и все реформы життя па-навому. вроде что-то делал, и формулы уже нет, а цена есть.
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Тобі це не допоможе, бевзику-пролітаєш...
😁
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пинок под зад вам позволил похоронить формулу "Роттердам +"
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и шо? стоимость э/э упала в разы? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3775 зебилы, пля.
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слушай, иди лечись. у тебя уже паранойя развилась.
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ты? похоже на то. хотя, иногда кажется, что адепт секты мертвечука.
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Ну это же друзья вашей секты ху йлотролей. Гы.
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Хто забьє бодай буряка у брехливу пащеку цього СТРАТЄГА , СТАВЛЮ ПЛЯШКУ.
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Гы. Хрякотроли ваще мозх потеряли. Оказывается Гройсман стал зебилом. Бу-га-га.
Это все, что вам надо знать о ху йлотролях лахтоольгинских.
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Не, они постоянно тупо повторяли Бенину мантру "будет горе, простые люди будут платить в рвзы больше". Кстати, что-то Бенины Данилюк и Герус затихли Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7811
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Действительно странно. Значит они не Бенины. Ты обосралось хрякотролина.
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ну, по крайней мере, не поднялась в разы как при вашем барыге ...
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Так цены должны ж были упасть?
Кто теперь барыга-то? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3547
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неа, это было запланировано
а ротердам - это была вынужденная мера когда нам пытались перекрывать уголь
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Забавно наблюдать за зебилами.
Формулу которая по версии Г+Г была основной причиной высоких цен на е/е, отменили.
Цени на е/е НЕ упали.
То есть вас, господа, кормили говном.
Но вы все равно радуетесь Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3339
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К началу холодов, повысится, и совсем не на копейку))
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Ну, так в сусідній Польші - десь 4грн/квт, на наші гроші... і в нас так має бути... Хто би там шо не брехав... Бо: РИНОК! Бо: досвід, саме життя засвідчило: ховатись від ринкових відносин - обходиться дорожче і для країни, і для її громадян...
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Може у них и рынок, а у нас базар-вокзал. По твоему, при рынке, пенсы должны получать 1500 гр? Чи долярів? А их больше, чем вас "роботяг" офисных))
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А ховатися від ринкових зарплат та пенсій, це норма для бариг України?
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Сколько в соседней Польше атомных электростанций?
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Ну,похоронили вы эту формулу и что? На сколько снизились тарифы для населения? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2571
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Это уже к зеленому человечку-амфибии вопрос. Хотя, оно уже вам, дебилам, ничего не должен, да? Привыкай. Жизнь это боль, особенно если ты без мозгов.
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Тарапунька вродь би не зебіл (тим більше, не дебіл)... але, напевне, як і всі ми - любить шару!
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вопрос о снижении тарифов - это к зеленскому...а хочешь его задать гросе - голосуй за него, выбери тогда и задашь...и пусть попробует не ответить
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ШО ТЫ МЕЛЕШЬ? ПРАВИТЕЛЬСТВО У НАС ПОКА ЕЩЕ ГРОЙСМАН ВОЗГЛАВЛЯЕТ И НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОЭТОМУ И ВОПРОСЫ К НЕМУ (И К ЗЕЛЕ ТОЖЕ - ЗАСТАВИТЬ ГРОСЮ ОТВЕТИТЬ).
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Тарифы для населения от "Роттердама+" никогда не зависели.
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гнойсман, это же победа! формулы нет, а цена, правда, все равно есть. причем та же самая.
зы вот так вова гнойсман и проработал 3 года, как и все реформы життя па-навому. вроде что-то делал, и формулы уже нет, а цена есть.
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А ГройсМэн помнит, каким был курс к доллару при введении гривны?
Отож.... Так будет и с ценой на э/энергию....
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Тобі це не допоможе, бевзику-пролітаєш...
😁
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Уже не похоронили, похороны скасовуються. Беня уже здесь и он хочет денег. Много.
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он будет шлаком торговать...уже неделю муссируют вопрос шлаков металлургического производства
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Это когда платёжки получим будем говорить...Одну хрень заменили другой, более непонятной, ну чтоб простой потребитель уж точно ничего не понял.
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Типа в Ротердаме плюс ты и другие потребители разбирались с закрытыми глазами....и все понимали.. Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1422
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Пока Гройсман похоронил дело Порошенко Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3629 по крайней мере на словах
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О том что Ротердам пляс перестанет действовать с 1 июля 2019-го года...было известно еще в 2017-м году...
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Зачем мне это делать..?? Тебе надо...ты и прокричи....
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ну не надо так не надо, зачем тогда такие комментарии писать раз тебе не надо)
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Комментарий написан тебе....и это уже у тебя возникло желание прокричать его Гросману...
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С открытыми и не поверишь...разбирался. 35 миллиардов из карманов плательщиов за время её действия...ахметову и порошенко.
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Да ты шо?? вот так вот до копеечки все посчитал..?? малодца...
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памперс на голове поменяй, полный прокисшей сои.
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зеленки попей...и тебе перестанет мерещится всякий бред...
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балбес...за 5 лет в 10 раз......ты только о себе? а пенсы, малоимущие, безработные.......больное ты.
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зачем запускал ее (формулу) чтоб так радостно хоронить (итить!) ???
от я не пророк...но если грося рад и весел - нам будет тягосно и скучно
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Так без "Р+" е/е ще в 2015 (вона, формула, при Яценюкові ще започатковувалась) коштувала би три євроценти за квт при мін.пенсії €28. І тоді ще субсидії були по старій, ющенківській схемі. Можна було прожити?
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А когда будут наказаны виновные в создании Ротердам+?И когда людям будут возвращены деньги,украденные на схеме Роттердам+?
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Вся фишка в том...что к ценам на электроэнергию для населения Ротердам плюс ни какого отношения не имел....
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ПС ..))) Та ти шо ?
І *гудок * не крутив *гешефти * з Поросятком !?
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Продолжай разговаривать картинками...ты тогда умнее выглядишь...
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О ты тупое...тебе же сказано...картинками..как раньше...а не смайлами...
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А это был аргумент?? О как...а я и не знал.....писать на бред аргументы...я даже и не собирался....
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так ви ж, гандони, її і ввели. а тепер велика перемога.
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а толку? тариф не изменился для населения, чему радоваться? мне какая разниа-ротердам + или -, если для меня ничего не поменялось, но эксперты говорят , что может и повыситься
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А и не должно было поменяться.... все изменения коснутся пром.потебителей....именно на тарифы для них влиял Ротердам плюс...а сейчас будет влиять рынок электроэнергии.....
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Зе не обещал понижения тарифов, это вы сами себе придумали, как и всё остальное.
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володя делает удивленное лицо, как бы намекая нам на свою полную непричастность к "роттердам +")))))))))))))))))
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"Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание - должен выполнять", - добавил Гройсман.(с)
Ну, фсё... Грося запел о компетенции. И о честности, похоже. Что-то будет... Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6921
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А ТЕ, КТО РОТТЕРДАМ+ ИНИЦИИРОВАЛ И ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ЭТОМ - ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОХОРОНЕНЫ (В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ), НО ЕЩЕ И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДО СИХ ПОР? Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7614
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НУ И ЖИВИ ПО ЗАВЕТАМ СТАРОГО СВОЕГО НЕ ЗАХОРОНЕННОГО МЕРТВЕЦА. МНЕ НИ К ЧЕМУ
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никаких похорон! расследование и расстрел крадунов
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Паниковский с украденным гусем пытается улизнуть от разгневанной толпы:
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
 
 
 
 
 
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