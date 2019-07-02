 На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой по заявлениям противника выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции.

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"Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов", - добавили в пресс-службе ГУР.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.