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 На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка

В районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой по заявлениям противника выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой по заявлениям противника выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции.

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"Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов", - добавили в пресс-службе ГУР.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3135197
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленый дебил сделай видео и попроси уйти их и дай конечно 24h
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а кто-то думал, что будет иначе..., они еще танки будут выдавать за велосипеды, а минометы за лопаты...
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Да это ерунда! Подумаешь...переодетая русня да еще после убийства наших медиков...
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
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Зеленый дебил сделай видео и попроси уйти их и дай конечно 24h
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13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю?

https://uainfo.org/blognews/1561889012-kazanzhi-13-tisyach-lyudey-polyaglo-shchob-zelenskiy-zaraz-zdavav.html?fbclid=IwAR1qGQipEtXBrbYPmEtll5xu3at1biAKilXrqDo97gND_Y52wBYIIMO--5M&_utl_t=tw
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Преступная некомпетентность, непрофессионализм, халатность Порошенко на посту Главнокомандующего нанесла армии Украины невосполнимые человеческие и материальные потери!! Иловайский котёл-свыше 1000 погибших..320 в плену.Сдача Дебальцево-3000 бойцов!!Транспортник ИЛ-76- 49 убитых десантников Взрывы 6 складов с боеприпасами на сумму около 500 млн.гривен., после чего в зоне боевых действий был установлен лимит на количество отстрелянных патронов?!!! Это же нонсенс совершенный.Порошенко-это развал армии, мародёрство.Оборомпрома..недоверие генералам, предательство в штабах и разведке! До прихода Барыги к власти украинская армия вернула под свой контроль 4 больших города (Лисичанск, Славянск, Краматорск, Мариуполь). после прихода Параши, армия вроде как "усилилась", но не продвинулась ни на один метр вперед, а только наоборот-отступила,оставив 168 кв.км Украины. какие еще аргументы нужны порохососам, чтобы вы поняли, что парашенко - это и есть агент кремля!
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!!
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Це в якому такому народі він отримав таке клеймо?)
Впереше чую, хоча мабуть то ви про свій нарід з запорєбріка.
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запоребриковая мокша , Славянск взяли после вступления Порошенко в должность. Что ж ві такие методички кривые постите, так тебе боярки не нальют, переписывай
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Зелёное чмо ща селфиться со своим мужем Богданом и охранником околопомойского в Канаде.

На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 8339
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а кто-то думал, что будет иначе..., они еще танки будут выдавать за велосипеды, а минометы за лопаты...
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это нормально для руцких... это для них просто естественно...
тут главное - нашим не закрывать на это глаза и тыкать носом ОБСЕ...или кто там посредине?
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Н-да, не завидую тамошним патриотам... Спасибо зе, неразгибаемому борцу за мир.
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Да это ерунда! Подумаешь...переодетая русня да еще после убийства наших медиков...
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
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Потому что слишком много недоумков проголосовало за этих недоумков. Tu l'as voulu, George Dandin.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
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мокша, мы знаем, что гавно - это твое любимое блюдо, пойди придумай что то поновее
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А потому что судебная власть не исполняет своих обязанностей. Ведь очевидно что КС нагло и открыто нарушил Конституцию. Он должен был немедленно вмешаться в тот момент когда Зеленский подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Президенты: он не владел (и сейчас толком не владеет) державной мовой, вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины". Достаточно было одного решения суда - и всё.
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Яка несподіванка! Хто б міг таке очікувати?
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Отак..
А німецькі біженці з дамбасу вчора запевняли, що кацапи відійшли.
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Какая-то провокация готовится. "Басаев" очередной, похоже.
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Зебил! Тебя развели, как котят. И что теперь? По образу и подобию будем и дальше отдавать наши территории кацапам?
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Тот кто поверил что Рашка отведет свои войска реальный дал***** или конченый предатель. Что будет когда ети переодетые расийские спецназовцы просочатся к нам в тыл и захватят еще наших солдат в плен или заминируют наши позиции и подорвут вместе с нашими бойцами как ето было в ДАП
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Все идет к признании автономии дамбаса. Но как известно сейчас окупировано всего 1/4 часть дамбаса узенькой полосочкой. Для республики ето очень мало скорее ето даже прыщ а не республика. Рашисты и рыги хотят захватить всю донецкую и луганскую область под республику. А там уже и Харьков недалеко и коридор на крым и Одессу открывается
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка
 
 
 
 
 
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