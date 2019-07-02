 На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"В районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой по заявлениям противника выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду", - сказано в сообщении.
В то же время, как отметили в ГУР, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращении украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции.
"Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов", - добавили в пресс-службе ГУР.
Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".
Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.
https://uainfo.org/blognews/1561889012-kazanzhi-13-tisyach-lyudey-polyaglo-shchob-zelenskiy-zaraz-zdavav.html?fbclid=IwAR1qGQipEtXBrbYPmEtll5xu3at1biAKilXrqDo97gND_Y52wBYIIMO--5M&_utl_t=tw
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!!
Впереше чую, хоча мабуть то ви про свій нарід з запорєбріка.
https://www.facebook.com/100017592723817/videos/433796663883421/
тут главное - нашим не закрывать на это глаза и тыкать носом ОБСЕ...или кто там посредине?
То ли еще будет!?
Но самое важное, что главный зебил поздравил всех с успехом!
До него все никак не дойдет, что оно не на своем месте, как и вся его ЗекоМанда.
Но почему вся Украина должна страдать от этих недоумков?????
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
А німецькі біженці з дамбасу вчора запевняли, що кацапи відійшли.