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Все про:МВД (7880) минирование (804) Яровой (57)

 МВД изменило порядок реагирования на сообщения о минировании

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную Раду.

"Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сообщил Яровой.

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Директор Департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась отметил, что проверка сообщения о минировании избирательного участка должна проходить быстро и оперативно.

"В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и будет оповещено руководство. Немедленно будет сформировано соответствующее подразделение киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, которое оперативно проверяет информацию и в совокупности с информацией оперативного дежурного передает руководителю полиции на месте. Который и определяется с формами и видами реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности соответствующего предприятия и организации эвакуации людей", - сказал Денис Горбась.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3135196
 
 
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Не надо вообще реагировать, только идиот запланирует теракт, и сообщит об этом.
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