 Украина едва ли не единственная в Европе не имеет обязательного экологического мониторинга

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель Общественного формирования по охране общественного порядка "Экологический патруль Днепропетровской области" Татьяна Лампика, которая сейчас находится на международной научной конференции "Экология и безопасность" в Болгарии.

"Научная конференция Ecology & Safety собрала в этом году ученых из 46 университетов не только Европы, но и Китая. Доклады преимущественно касались исследований неудовлетворительного состояния рек, исследований почвы. И только мы говорили об обязательном экологическом мониторинге. Потому что везде в мире он уже есть. везде, кроме Украины. и участников конференции очень удивило, что у нас этим занимаются только общественные активисты и ОО ", - рассказала Лампика.

По ее словам, опыт других стран подтверждает: действенным может быть только обязательный государственный мониторинг. И Украина брала на себя такие обязательства перед Европой. Однако в результате был принят закон, который отдает вопросы проведения экологического мониторинга "на рассмотрение предприятия". А это создает для страны ряд рисков.

"Государственный постоянный и обязательный экологический мониторинг, во-первых, позволит контролировать загрязнение среды предприятиями. А во-вторых, станет базой для разработки ГСЧС и другими компетентными службами комплексов мер на случай различных чрезвычайных ситуаций. Что делать при разливе нефтепродуктов? как уменьшить вред, когда при пожаре на предприятии происходят большие выбросы в воздух серы или других опасных веществ? У нас что-то случилось, СМИ об этом написали – и на этом все. Государство особенно этим не занимается ", - говорит Лампика.

Кроме того, обязательный экологический мониторинг, по мнению руководителя "Экопатруль", позволит проконтролировать, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры, которые позволят локализовать выбросы опасных веществ и последствия ЧП для окружающей среды.

"Большинство предприятий готовы к внедрению обязательного государственного мониторинга. Потому что это позволит не вешать все грехи на какое-то одно предприятие, на которое, условно говоря, пальцем указали, а, проанализировав результаты исследований, точно установить, кто виноват. И наказать его", - подчеркнула Лампика