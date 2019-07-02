 С 2020 года в Украине начнут создавать современные инсультные центры, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Хронические неинфекционные заболевания вызывают около 90% всех смертей в Украине. Одно из самых распространенных хронических неинфекционных заболеваний - инсульт. Он угрожает каждому пятому украинцу. И уже много лет он на втором месте среди причин инвалидности и смертности как в мире, так и в Украине (https://bit.ly/2VtaP3e, http://bit.ly/2KR8UzT).

Критически также то, что увеличивается количество случаев инсульта у людей трудоспособного возраста: более 50% из тех, кто пережил инсульт, не возвращаются к работе (http://bit.ly/2KR8UzT)", - написала она.

Также Супрун отметила, что инсульт является одной из наиболее распространенных причин инвалидизации и функциональной несостоятельности в Европе: "Именно поэтому был утвержден план действий по борьбе с инсультом в течение 2018-2030 годов (ознакомиться с ним на украинском можно здесь: https://bit.ly/2WFbQ4Y). Эта дорожная карта предусматривает уменьшение количество инсультов в Европе, лечение более 90% пациентов с инсультами в специализированных инсультных блоках, а также создание национальных планов борьбы с инсультом".

По словам и.о.главы Минздрава, одним из приоритетов программы медицинских гарантий на 2020 год в Украине будет создание современных инсультивних центров для лечения инсультов по европейским стандартам.

"В следующем году требования к больницам по лечению инсультов будут повышаться. И если медицинские учреждения будут отвечать повышенному стандарту лечения инсультов, они будут получать за эти услуги финансирования по повышенному тарифу. Для пациентов такие требования будут означать более качественные медицинские услуги, что особенно важно в критическом состоянии (http://bit.ly/2YlYSK2)", - сообщила она.

Кроме того, как отметила Супрун, программа медицинских гарантий - это пакет гарантированных медицинских услуг: "В 2019 году мы впервые в истории Украины презентовали такой перечень. Он должен заменить псевдо-бесплатную медицину. Перечень является базовым набором жизненно необходимых медицинских услуг. Для того, чтобы в 2020 году в Украине заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 г. все учреждения специализированной помощи подписали договоры с Национальной службой здоровья. Им нужно автономизироваться, компьютеризироваться и иметь соответствующее оборудование. С этими задачами уже успешно справились учреждения семейной медицины.

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В 2020 году все медицинские учреждения будут получать оплату за медицинские услуги по программе медицинских гарантий по договорам с Национальной службой здоровья Украины. К гарантированному пакету войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь".

Вместе с тем, Супрун подчеркнула, что кроме изменений на общенациональном уровне, важно, чтобы сами украинцы заботились о своем здоровье. Ведь инсульты можно предотвратить - около 90% всех инсультов обусловлены 10 факторами риска, на которые можно эффективно влиять.

"Риск инсульта повышают курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин в неделю) и ожирение. Медицинские проблемы, которые представляют угрозу - повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст. - главная угроза), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз!) и высокий уровень холестерина. Учитывая эти факторы, а также возраст, можно определить вероятность инсульта в течение ближайших 5 или даже 10 лет. Поэтому врач может посоветовать пациенту, как уменьшить этот риск на 50-80% (Подробнее о том, как предотвратить инсульт: http://bit.ly/2RIV5nu).

Если же у человека есть подозрение на инсульт - надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ведь это - неотложное состояние. От того, насколько быстро и качественно в первые часы инсульта пациент получит медицинскую помощь, зависит его выздоровление и качество дальнейшей жизни (больше полезной информации об инсульте: http://bit.ly/327cyer)", - добавила и.о. главы Минздрава.



