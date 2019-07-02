 Рада должна немедленно рассмотреть ситуацию с возвращением РФ в ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам, - Бурбак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.
"Решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является позорным. "Народный фронт" требует на внеочередном заседании рассмотреть вопрос ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов осудить этот позорный шаг. Аналогичные шаги должен сделать МИД Украины", - подчеркнул Бурбак.
"Я напомню, что этот парламент 2 октября 2018 принял Постановление и осудил попытки возвращения России. Верховная Рада отметила, что в случае согласия на этот шантаж, украинский парламент может "полностью пересмотреть свое сотрудничество с ПАСЕ". Время реагировать. Такая позиция "Народного фронта" - мы должны защитить нашу свободу и территориальную целостность", - подчеркнул руководитель фракции.
Он отметил, что Украина не вернется к советскому прошлому. Украинское общество не один раз показывало, что умеет бороться за свою свободу.
"Кремлевская революция в Украине не пройдет! Сколько бы телеканалов или судов не было куплено, Украина в советское стойло не вернется. Нас пытаются вернуть машиной времени в недалекое прошлое. Когда однажды уже наплевали на Конституцию, то же имеем сейчас - безосновательные досрочные выборы и странное решение Конституционного Суда. Это уже когда-то было и плохо закончилось", - напомнил Бурбак.
Он также отметил, что важно провести парламентские выборы честно и прозрачно. Так, как состоялись президентские.
"В этом наша правда. Хотелось бы, чтобы украинский избиратель наконец выбирал не за обещания, а за реальные результаты", - резюмировал руководитель фракции.
Что-то сегодня он яйценюка расхваливал.
Держи вора громче всех орет...
На цих виборах у нас був шанс добити олігархат і показати всім покидькам: українське суспільство змінилося назавжди - покидьки програли. Коломойський вже був майже знищений.
Залишалось його добити, і це стало б уроком всім іншим.
Та ви обрали руку олігарха, замотану в тряпочку з намальованими очима і ротом. Тряпочка вміє професійно здаватись людиною. Тряпочка вам розказала красіві історії, що вона - слуга народу, хоче їздити на роботу на велосипеді та вам служити. Тільки обери.
Ось цей громадянин Ізраїля Куницький хотів вам служити. Точно кажу.
Тепер всі покидьки світу побачили, що вас не просто можна - вас ТРЕБА кидати! Коломойський обікрав вас на 200 млрд грн і втік з грошима, а ви його обрали. Хахаха. Значить, ви хочете бути обкраденими. Лох - це судьба. Лох повинен кормити того, хто не хоче працювати.
І все лайно світу кинулося в Україну, аж лапті зірвало. Куницький, саакашвілі, портнов, шувалов і проча наволоч. Ось вони вже - приперлися і розсідаються.
Та на них ображатися не можна. Це був ваш вибір.
ЇжТе.
П*ять років було Хто там яйця мяв та свої *гешефти * крутив ?
І його заяви, якісь дії ?
Може він відпочиває, бо ж літо ?
Видимо оне с трудом представляют , что есть Армагедон для пересичного украинца . Не олигараха , не для олигархичской обслуги и подстилок под олигархат .
А вот простого . Вот представим ты зарабатывал 300 баксов в месяц ... Но пришла Лерка Инфляция и уже ты зарабатывает 100 баксов . У тя мама больная , у неё
гипертония и ей нужны лекарства разные , питание правильное . И всё это за короткое время дорожает в двое , а то и в пятеро . Потому вырастает коммуналка в 5 раз .
Потом ты видишь , как соседи , друзья , родичи все повально валят в Польшу и другие Европы . Идиотов , шо в ********** свалили на заработки нехай не берём в расчёт .
Причём валят ведь не пацаны сопливые , не лентяи , а трудяги , спецы . Больницы закрываются . В сёлах уже не будет вообще никаких медиков .
А у тётки перед пенсией убрали коэффициент с 1.33 , на 1 и пенсия уменьшается соотвественно .
Вот это я понимаю Армагедон .
Ну а если брать большую политику . Бойня под Иловайском не была Армагедоном для армии ?! Не для Муженко и других паркетников , а для добробатов , для рядового состава и офицеров ?!
А когда типа "заблукала" десантура ***** в Украине и вместо того , чтобы их обменять на своих пленных и политузников по договорняку эту свору тупо идиоты отпустили .
Может им ***** деньги подкинул ?!
Разве капитуаляция в Минск-1 , Минск-2 не Армагедон такой себе локальный ?!
Разве аннексия Крыма ещё не Армагедон ?!
Такшо , порохососы - не пугайте ежа голой дупой таракана !
Хуже , позорнее , продажнее , и зраднее чем при вашем Пепе уже никогда не будет .
Ни при Вове , ни при другом , если Вова решит кому-то уступить .
Это именно при Вашем Пепе Мертветчук поднялся как Феникс и з пепла . Это его Пепа назвал "эффективным обменщиком" и дал свою акредитацию .
Это именно с ним мутил бизнес по сжиженному газу . И это при ём 112 и Ньюсуан стали рупором ***** и *****сосов !
И первое , что сделад Вова в отношениеях с *****м указал Мертветчуку на выход , сказав , шо не знаю и знать не хочу !