 Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначение на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указанные представления Глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"…в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - сказано в письме в парламент от 1 июля.

Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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