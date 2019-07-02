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 Политика Украины
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 Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко и назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначение на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указанные представления Глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"…в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - сказано в письме в парламент от 1 июля.

Напомним, 30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3135179
 
   
 Топ комментарии
 
Писать против ветра - трудный опыт для 40-летнего идиота ЗЕ.

Сначала разогнать ВР, а потом к ней обращаться...
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какой то грустный клоун на фото
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Зеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко

Вова, а шо там с законом и процедурой импичмента? Шо ты притих, красавец? Всё? До следующих выборов спрятал эту морковку?
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Здається 14 липня В Зрада йде на канікули? Ще пленарних 5 днів позвіздять дєпутани, а потім, якщо у Зє є яйця, цих істот будуть шукати по всьому світі.
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Яроша будеш шукати? Він на фронті. Дивись щоб він раніше Клоуна не знайшов.
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був якійсь Ярош пару років тому, але здувся
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Він і всесвітньо відомий бренд привіз на пробу .
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Когда уже Юрка на нарах книжки будет читать.
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Если Вова не поставит Саквиралидзе или Шишкина на место Юрка , то никогда , наверное !

Тут нужен терминатор, чтобы были посадки ... И судейскую всю соевую нечесть под корень - вот тогда не столько даже Юра , но Свинарчуки почуют запах нар , а Пепе будет не до выборов в Раду !
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Я не знаю, кто такая баба люба и юра каракай, просто предполагаю, что они оба тупые чмошники и люди которые за ними стоят, это последние идиоты и иуды, гадящие Украине...
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мне одно интересно, куда делись все ежедневные антирейтинги, которые так так все любили обсасывать на глубину горла? что там у нас количество беременных пенсионеров-наркоманов уже не самое высокое в мире/европе? смертность бездомных котят от падения бухих маршрутчиков с дерева не снизилась? куда все подевались? ау?
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Які проблеми,-підпиши закон про ТСК,і парламент подумає над пропозицією.
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От старой Рады ничего путного ждать не приходится. Гадят до последнего последние деньки.
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А думаєш нова буде краща? Насамперед у зелені не буде більшості. Вони просруть мажоритарку і візьмуть не більше 30 % пропорційки. Все таки обсирон в ПАРЄ, ідіотизм щодо рашистської ноти відверне від них патріотів. Ну і з сотнею депутатів половина яких буде топити за рашку інша за Україну Клоун буде всім розповідати що всі погані і винні що у нього ніфуя не виходить.
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Думаю, намного "буде краща". Теперь про "клоуна": Вы законно избранного большинством подавляющим (без сеток и гречек всяких) Ваших сограждан президента так называете? А существо соевое, грабившее страну и сейчас оплачивающее подобную "работу", видимо, следуя Вашей же логике, должны паяцем-мародером величать?
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Зек теж був "законно вибраний". Але вів себе як мудак - ось відповідно і назвали. Цей теж веде себе як мудак. Та і сам не дуже стримувався називаючи попередника. Ну зайняв його місце - молодець. А тепер отримуй все по своїй поведінці.
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кокаинщик инфантил-президент моей страны=жопа
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- Маэстро, а почему Вы в последнее время играете на рояле в перчатках?
- А вдруг на нем Зеленский играл?!!.
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Про шаурму и фонтай давайте петь! )) Про рояль уже не смешно.
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Пойте, но под рояльный аккомпанемент. Зеленський повторно звернувся до ВР з проханням розглянути звільнення Луценка і призначення Пристайка - Цензор.НЕТ 1381
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Вот нравится ему, когда на него мочатся. Характер такой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский повторно обратился к ВР с просьбой рассмотреть увольнение Луценко и назначение Пристайко
 
 
 
 
 
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