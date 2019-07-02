 Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

Луценко подчеркнул, что это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ. О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные - известно, добавил он.

Кроме того, по его словам, в связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.

Луценко напомнил, что завтра - суд над "самым ценным для Кремля арестантом" Вышинским, а на днях - апелляция Ефремову.

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Дмитрий Держак - гражданин Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".

Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Кроме того, указанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.