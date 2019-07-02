 Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
Луценко подчеркнул, что это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ. О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные - известно, добавил он.
Кроме того, по его словам, в связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.
Луценко напомнил, что завтра - суд над "самым ценным для Кремля арестантом" Вышинским, а на днях - апелляция Ефремову.
Дмитрий Держак - гражданин Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".
Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.
Кроме того, указанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.
Прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.
и потом где его обещанные посадки по весне? скоро лето закончится..
где снижение тарифов?
почему до сих пор назначаются на посады кумы сваты друзья?
почему до сих пор идёт война?
и т.д. проверь по списку все его обещания тебе, зебилёнок))
Він же розуміє, що до корита більше нічого не перепаде, от й казиться!)))
Вільний!
😁
Он же патриот...
Что его держать?
😇
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.Кто же теперь Луценко виноват?Меньше бухать во время назначения судей надо было.Как и кого назначили,так теперь и работают.
И, если я правильно понял, то основная претензия к этому мужику, что его бизнес платит налоги в лнр. Но если так случилось, что его бизнес там и перенести его не возможно, то как он может не платить? И почему аналогичных претензий по финансированию терроризма нет по отношению к Ахметову, Королевской и прочим деятелям???
Таким образом все мрази с "корочками" лнр/днр автоматически становятся террористами.
После такого Медведчук дважды подумает, стоит ли продолжать активно и демонстративно "контактировать" с их лидерами.
Любой судья дважды подумает, стоит ли изменять меру пресечения на более мягкую террористу.
Вносить такие изменения нужно очень быстро.
Кацапы - наш враг, ни на минуту не останавливается. Сейчас в Крыму русскими захватчиками-оккупантами создана группа, которая "собирает типа доказательства" нанесения ущерба полуострвоу Украиной. Да, это бред, но юристы там работают и суммма претензий по их подсчетам 2,5 трлн. руб. Это может быть иск в суд. Сюрреализм, но это так.
Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов"