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Все про:боевик (16462) КС (1349) Луценко (7534) прокуратура (3543) наемники РФ (871)

 Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов "ЛНР" Дмитрию Держаку, которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, Конституционный суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс грн.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

Луценко подчеркнул, что это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ. О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные - известно, добавил он.

Кроме того, по его словам, в связи с этим решением КС в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников.

Луценко напомнил, что завтра - суд над "самым ценным для Кремля арестантом" Вышинским, а на днях - апелляция Ефремову.

Читайте также: Суд взял под стражу спонсора "ЛНР" Держака с возможностью внесения залога 576 тыс. грн, - прокуратура

Дмитрий Держак - гражданин Украины, который работает в должности заместителя Генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика".

Его задержали 25 июня в собственном доме в г. Киеве. В ходе обыска его квартиры обнаружено и изъято удостоверение "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Кроме того, указанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Прокуроры ходатайствовали в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напоминаем, ранее прокуратура сообщала о задержаннии по обвинению в финансировании террористов "ЛНР" сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака Дмитрия.

Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора ЛНР Держака, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135174
 
 
 Топ комментарии
 
Слава реформованному суду! Петру Олексійовичу слава!!!)))
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а где СБУ зелино ? они почему мышей не ловят или для них сепары не враги ?вот в чем вопрос
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Теперь же стало можно под залог террористов выпускать...ожидаемо... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2462
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Слава реформованному суду! Петру Олексійовичу слава!!!)))
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а где СБУ зелино ? они почему мышей не ловят или для них сепары не враги ?вот в чем вопрос
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Они контрабанду победили за две недели(впервые в мировой истории), а больше им задач не ставили ... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 4723
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А где петина ГПУ с доказательствами того,что его отпускать под залог?
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А вони жінці Баканова українське гражданство оформлюють. Не розірватись же їм.
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дурачёк, Петя уже 2 месяца как не президент, все вопросы к Зеленскому
и потом где его обещанные посадки по весне? скоро лето закончится..
где снижение тарифов?
почему до сих пор назначаются на посады кумы сваты друзья?
почему до сих пор идёт война?
и т.д. проверь по списку все его обещания тебе, зебилёнок))
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ДУРАЧЕК. И как он это сделает? ПРОСВЕТИ.
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Це все вологі соєві мрії!)))
Він же розуміє, що до корита більше нічого не перепаде, от й казиться!)))
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Казковий, ти придивись- оночки купа відрубаних рук, так ото саме за нею все те, чого тобі для щастя не вистачає!
Вільний!
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Чий кум генплокулол і хто робив пенсійну реформу і призначав суддів к.с.? Свинарник за п"ять років насрав більше ніж риги.
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Реформы суда небыло еще, был пройден только первый этап. Это так, если чё...
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а я все гадав па чьом прадать родіну? 570 тисяч коштує країна.. шо пиль для моряка
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Как мило - Да здравствует Украинский Суд, самый гуманный суд в Мире!
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Спсибо тебе Луценко. И спасибо Пете за судебную рехворму. Ну и чего мы тогда хотим от Европы?
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Теперь же стало можно под залог террористов выпускать...ожидаемо... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2462
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Вот взял и испортил кайф поклонникам Владимира Александровича...злой ты... Конституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко - Цензор.НЕТ 2616
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Если бы не суд, то Петя через полгода плавал бы в помоях, а так есть шанс попасть в Раду.
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???? Совсем крыша едет! Что?! Вы, русские, почему то думаете что все такие тупые как вы.
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Мы, НЕ РУССКИЕ, тупые, а вот ВЫ, еще ТУПЕЕ. Вот Петруха потому с трудом и пролазит в парламент. Кое какое спасение.
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Не сторгувалися з жлобом ПОПой...
😁
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"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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Це той суд котрий відмінив закон про збагачення з подання свинопанамців і зрадофронтових мцсорів.
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Отже гнати таких "суддів". Зараз вся влада у термоса, подивимось чи він зможе. Хоча з огляду на останні події- кишенькові суди потрібні Коломойському, отже будуть лише видимість створювати)
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Зараз вся влада потрохова.Судді, генпрокурватура, мусарня, рада, центрвиборчком все призначалось при панамцях.То які ж питання до президента якщо керує свинарник?
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Геніально. А шо думає про це новоспечений гідрант і чому не реагує на це?
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А чего, лицензия на отстрел украинцев стоит дешевле чем штраф за *евробляху*. Что скажите соевые твари?
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Український суд, ради денег, піде на все...так було завжди і так буде завжди!
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Какой ПОП такой и приход!
😇
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Хотябы обменяли его на наших пленных. Но нет. Власти выгодно чтобы наши люди сидели в рашистском плену. Потому что будет повод и страной торгануть якобы за освобождение пленных.
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Эу!!! умные - "Шакаладный Упырь" (как вы его прозвали) подписал Указ "об реформировании судебной системы" - а реформировали ее подобные ВАМ - придурки (иначе вас и не назвать), вы реальные ЗЕбиллы.
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"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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В Києві на Хрещатику жінок не задовільняють, бо таких як ти радників багато.
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Они доиграются ..... такие судьи на верёвках будут болтаться с ЗП 300 000 грн в месяц.
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Ну давай, покажи нам. Диванный вешатель.
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Хрен редьки не слаще. Был бы петя - точно так же этот перец вышел бы. Кого при пете закрыли?
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Закрили близько 50 сепарів. Поцікавтеся, до того ж говоріть про сьогоднішню владу.
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Вот и ПЕТИНА стратегия в действии.
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Ти усі 5 років будеш брехати і все звалювати на папєрєдніков?
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Кто бы сомневался Суды у нас и санкции с украинофоба добронравова снимают и сепаров выпускают Главное нам верить и ждать ПЭРЭМОГУ Я то уже понял что ближайшие пять лет нас ждёт жопа
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Она нас не ждёт, а отпускать нас не хочет.
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только хотел написать что во всем «виноват» Порошенко, но зебилы уже тут как тут )
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Порядок формирования[править | править код]
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.Кто же теперь Луценко виноват?Меньше бухать во время назначения судей надо было.Как и кого назначили,так теперь и работают.
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ТУПЫМ не понять. Вернее не ПЕРЕУБЕДИТЬ, что это ЗАСЛУГА ПЭТИ, 100 процентов и надолго.
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Леха.Ты собрался переубедить порохобота со стажем Али Хасана?Не выйдет.Как можно переубедить зомби и члена секты Мальдивского пастора и кондитера одновременно.Его можно только загнать в изгнание,как и партию его шехфа.Не обращать внимание,и не читать и не смотреть,как не смотрят сейчас ни пятый ни прямой аналы.
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Т.е., сомнений в том, что "рехвормированный" суд отпустит сепара под залог, вообще не возникает?
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Нет, ну хотя бы гимн для приличия спели, что ли.
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Судей на мило шкури под барабани....
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что зеля довыеживались? теперь это твои справы и нечего на попередныкив валить.....
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А класно придумано: навалить под дверью "реформ", поджечь газетку и убежать. Теперь пусть хозяин квартиры отвечает.
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А кацапы нашим на пустом месте по 15 лет выписывают, что творится то?
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Как конституционный суд мог кого-то отпустить??? Он не судит людей. Что он куприт?

И, если я правильно понял, то основная претензия к этому мужику, что его бизнес платит налоги в лнр. Но если так случилось, что его бизнес там и перенести его не возможно, то как он может не платить? И почему аналогичных претензий по финансированию терроризма нет по отношению к Ахметову, Королевской и прочим деятелям???
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Читати вміє? У "мужика" посвідчення "вєтєрана боєвих дєйствій ЛНР".
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Это конечно важный аргумент, но интересно как проверили его подлинность? Или это как "визитка Яроша"?
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Навіть коли він його підробив, то це нічого не змінює від слова "вапщє".
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Ну, теперь ему прямая дорога в Зе-депутаты!!
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А взагалі чи потрібний Україні цей КС ,який захищає не укравїнські інтереси ,а олігахат і різних шахраїв і злочинців ? В яку суму обходится він укранським платникам податків ?
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Короче, можно пышатыся. Главное "Сватов" было запретить.
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1. Внести в порядок денний ВР и проголосовать Закон "О признании лнр и днр террористическими организациями".
Таким образом все мрази с "корочками" лнр/днр автоматически становятся террористами.

После такого Медведчук дважды подумает, стоит ли продолжать активно и демонстративно "контактировать" с их лидерами.
Любой судья дважды подумает, стоит ли изменять меру пресечения на более мягкую террористу.
Вносить такие изменения нужно очень быстро.

Кацапы - наш враг, ни на минуту не останавливается. Сейчас в Крыму русскими захватчиками-оккупантами создана группа, которая "собирает типа доказательства" нанесения ущерба полуострвоу Украиной. Да, это бред, но юристы там работают и суммма претензий по их подсчетам 2,5 трлн. руб. Это может быть иск в суд. Сюрреализм, но это так.
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Подумаєш... "Главой Луганской ОГА назначен дремучий украинофоб и экс-регионал ."
Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов"
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у пЛокуЛоЛа юры белая горячка? Конституционный суд ведает совсем другими делами!
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Теперь дружно поищем "Спонсоров терроризма"? Днище...
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Знатно барыга отреформировал страну за пять лет.
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Загроза країні - це вища ступінь загрози. Навіть вище, ніж загроза людським життям. Тоді які ЗАСТАВИ?
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Это как если бы нюрнбергский трибунал отпустил под денежный залог военных преступников...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонституционный суд отпустил под залог в 570 тыс. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко
 
 
 
 
 
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