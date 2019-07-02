 "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VGORODE.UA.
Напомним, инцидент произошел днем 30 июня в жилом доме по адресу: проспект Правды, 72. Когда медработники поднимались в лифте, один из них достал маркер с зеленкой и написал на дверях "Зе!"
Как отмечается, медика-вандала жильцы этого дома вычислили спустя пару часов: связались со станцией скорой помощи и узнали, какая именно бригада приезжала на вызов.
В качестве наказания за такой поступок этих же медиков заставили отмыть лифтовую кабину.
зелёнкой,по специальности..
🤗
😁
Baks13
"В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов".
І це правда.
ЗЫ: Хотя, о чем это я... Понятное дело, что дебил. Иначе никак.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
...не інакше як євангеліст Цибуля (Лука) написав...
короче, понятно - целый дом порохоботов.
-Нi.СБУ так не вмiэ.Може дом журналистов.Або простi достойнi громодяни