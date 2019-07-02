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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1961) Киев (17659) реклама (565) вандализм (426)

 "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись. ФОТО

Сотрудника службы скорой помощи, который накануне нарисовал на чистой стене лифта в одном из киевских домов слоган "Зе!", заставили смыть надпись.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VGORODE.UA.

Напомним, инцидент произошел днем 30 июня в жилом доме по адресу: проспект Правды, 72. Когда медработники поднимались в лифте, один из них достал маркер с зеленкой и написал на дверях "Зе!"

Как отмечается, медика-вандала жильцы этого дома вычислили спустя пару часов: связались со станцией скорой помощи и узнали, какая именно бригада приезжала на вызов.

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В качестве наказания за такой поступок этих же медиков заставили отмыть лифтовую кабину.

Зевандала-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135171
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было ему на лбу халявную татуху "ЗЕбилл" еще набить, смог бы ходить и рекламировать.
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а давайте вытрем зеленского - уже понятно какая это огромная ошибка
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При всем моём негативе к хряку-мародеру, я не одобряю марание лифтов и подьездов никакими надписями на ЗЕ ни папа Римский ни Иссус Христос наше фсёё и т.д. Правильно, что заставили смыть.
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на ЗЕ /Последствия ПУ-ЗЕ-мании не предсказуемы. Это опасно.
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Надо было ему на лбу халявную татуху "ЗЕбилл" еще набить, смог бы ходить и рекламировать.
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потрібно,шоби він се робив язиком)))
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Я надеюсь, что это твоё требование распространяется на всех, а не только на тех, кто пишет ЗЕ. Наши города порядно измараны разными глупостями, но возмутила только надпись ЗЕ. Однако все простим но вот ЗЕ ... Двойные стандарты?
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Це стосується конкретного факту. Мешканці слідкують за своїм ліфтом. Видно, що він у них чистий. А ви можете боротись з іншими випадками. Хто кому заважає?
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ні не язиком . вони круто володіють і другими частинами тіла . їх вождь навіть на піаніно ним грає
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Еще и забанить дурака на следующие парламентские выборы. Идиоты не должны голосовать и выбирать нам в Раду других идиотов.
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Реальный кандидат в министры здравоохранения или, как минимум, должен входить в первую десятку партии "Слуга народа"....идейный..заслужил... "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись - Цензор.НЕТ 3015
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а ты в какую партию? "Крикун"? "иСССтерический вопль из параши"?

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а давайте вытрем зеленского - уже понятно какая это огромная ошибка
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Витри свою совість.Вона у тебе не просто заплямована.Вона у тебе в гамні.
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на лбу ему надо это написать было..
зелёнкой,по специальности..
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Треба, шоб язичком попрацював яким ПОПу лизав..
🤗
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языком - ты у нас непревзойденный мастер, так, что бери в ученики, вам, зебилам, такие нужны как воздух
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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов.
😁
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Процитую Baks13.
Baks13
"В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов".
І це правда. "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись - Цензор.НЕТ 8573
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т.е. за вандализм мелкого зебила привлекать не будут? За слово из трех букв - 15 суток, а за слово из двух - пожурить, а че букв же меньше
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Отличный пример работы правового государства. Видно что страна потихоньку начинает меняться.
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а кто потом страну отмоет после Зеленского ?
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как всегда , нет . свою кровь проливать они не будут , лапы к верху и с ГАСЛОМ -Мы не думали що так вийде ,- будут ждать когда настанет их очередь стоять раком
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Вот бы собрать всех зебилов, да заставить зе убрать и страну после зе отмыть!
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От би вас порохососів всіх зібрати і віддати на усиновлення шоколадному баризі. Ви б були в шоколаді круглодобово. А так "копійку" мусите "товкти",як "на галерах". Тяжко сьогодні порохоботити. Пєтя набрав велику "команду" сосальників і придумати щось нове дуже складно,а за старі гімновкиди уже не платять. "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись - Цензор.НЕТ 9994
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"Платять - не платять"... Тьху, дебил.
ЗЫ: Хотя, о чем это я... Понятное дело, что дебил. Иначе никак.
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И полы в подьезде надо было заставить ЗЕскота вымыть...
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В українських містах, всі дома розмальовані рекламой наркотиків, і нікого це не колишить.
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Якби ж зловити такого "писаку" та руки повідривати, але вони потайки це роблять.
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))) маркер с зелёнкой? перезаправлять маркеры зелёнкой даже при брежневе не додумывались.
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Так же ж підлога країни випробовує борошна за рискою зубожіння, от і доводиться перезаправляти, бо на новий маркер грошей ні
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) но креативно, чорт побьери ! йа уже был и забыл, шо такое зелёнка. пока ей шуфричей обливать не начали ))) но шоб маркер заправлять - однозначно зачот! ))
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вот ты, кацап, к примеру поранился, руку поцарапал и что бы руки не засирать достал маркер и порисовал на ранке зеленкой. Лайфхак так сказать)
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Вы из тундры что-ли? Антисептик Flomed +20 Зеленка 1% 3 мл в глаза не видели? И йод такой же продается... Вы продолжаете ваткой тыкать в пузырек? Как при Брежневе...
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Ну, цього замало, ось якби він Зеленського з кабінету президента витер то було добре
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Зебилизм это новый вид болезни такой... нечто схожее с шизофренией, пока не ясно, поддаётся ли лечению
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Это не ново, зебы то же самое, что и лукашисты...
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Муслiмам кровi хочется? Ви б вели себе толерантнiше, бо ваша постійна агресія може вилитися в кінцевому результаті проти татарського спільноти. Люди різні бувають.
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Я раньше обычно грешил на соседей-малолеток, которые таким способом пытаются самовыразиться, разрисовывая лифт "умными" фразами. Теперь хочу сказать: Дети, извините. Вы порою умнее взрослых дядь и тёть.
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Не хотелось уже писать... Но! Это же надо иметь настолько извращенные мозги, что бы считать обгаженную лифтовую дверь в доме - достойной рекламой "креслосидельца"? Хотя, может 73 процентным имбецилам и это нравиться?
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цим ніщебродам - звичайно подобається. їм ще й ліфтах ссати подобається. вата вона і в Україні вата.
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Им пофиг, то гопота, им так привычно.
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Слухай. Ти-партія "чекушка" (25%).Від вас вОні,як від стада свиней. Не просто так Свинарчуки "керували " "поросятами" по менше.
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А може він порохобот. Обписує ліфти, щоб налаштувати громадян проти нового Президента. Пiдступнiсть прихильників пана Петра не має меж.
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Пусть напишет в том лифте слово Рошен.
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Надо было наказать так, чтоб ходил по ночам под окнамис колотушкой и орал погромче - я зебил!
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Це медики таким чином просять у ЗЄ обіцяну зарплату 4 000$?
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Не путайте, - ЗП в 4000 $ молодое лицо ЗЕ-команды, а также сын старой коррупционной рожи Бакбак обещал учеителям, а не медикам! Не надо наговаривать!
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Истерикой сои удовлетворён.
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очччень интересно. нагадил, прибрал, и удовлетворён. зелебыдло - такое зелебыдло.
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Как нашкодивших щенков тыкнули в их кучки. Молодцы жильцы дома, что розыскали злодеев и прославили на всю страну. Страна должна знать своих Зебилов.
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Треба було примусити мовою вилизувати.
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Позорище, прославился на всю страну. Теперь в Раду можно идти. Зебилы проголосуют.
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Дійно, бардак у клозетах і ліфтах починається тоді, коли у головах бардак...
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Вот она, новая команда Зе, лифты теперь моет.......
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Дайте телефон по которому этого дебила можно вызвать, - тут на Приорке какой-то идиот троллейбусную остановку ЗЕ.лепутиной обписал.. Надо чтобы парниша подъехал все почистил..
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есть такая библейская заповедь - не сотвори себе кумира - порохоботам йулеботам зебилоботам ********** и прочим любителям лизания очка на заметку...
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"порохоботам йулеботам зебилоботам ********** и прочим любителям лизания очка на заметку" - так в біблійному тексті і написано?
...не інакше як євангеліст Цибуля (Лука) написав...
"Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись - Цензор.НЕТ 9873
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агента лолиту на гиляку. мне всё равно кто его вздёрнет
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"медика-вандала жильцы этого дома вычислили спустя пару часов: связались со станцией скорой помощи и узнали, какая именно бригада приезжала на вызов"
короче, понятно - целый дом порохоботов.
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А теперь вопрос, если целый дом порохоботов то откуда берутся "Свидетели Зерро", да еще в количестве гораздо большем чем оппонентов? Скорее всего Зерро платит разным социологическим опросам за циферки, которые ему рисуют.
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Куме,а що там за дом?Не СБУ?Щось быстро вычислили.
-Нi.СБУ так не вмiэ.Може дом журналистов.Або простi достойнi громодяни "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись - Цензор.НЕТ 3569
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись. ФОТО
 
 
 
 
 
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