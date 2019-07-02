 "Зевандала"-медика скорой, обрисовавшего лифт политрекламой Зеленского, заставили смыть надпись. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на VGORODE.UA.

Напомним, инцидент произошел днем 30 июня в жилом доме по адресу: проспект Правды, 72. Когда медработники поднимались в лифте, один из них достал маркер с зеленкой и написал на дверях "Зе!"

Как отмечается, медика-вандала жильцы этого дома вычислили спустя пару часов: связались со станцией скорой помощи и узнали, какая именно бригада приезжала на вызов.

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В качестве наказания за такой поступок этих же медиков заставили отмыть лифтовую кабину.