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 Политика Украины
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 Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

В Минске (Беларусь) во вторник началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135170
 
 
 Топ комментарии
 
Що там стоїть на черзі: Маріуполь чи Краматорськ віддавати сєпарам?
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А превратить территорию подконтрольную ВСУ в нейтральную это ПАБЕДА?
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он свою позицию на странице в Фейсбуке изложит Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 997
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Що там стоїть на черзі: Маріуполь чи Краматорськ віддавати сєпарам?
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А уже что-то отдали в альтернативной порохоботской реальности?
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А превратить территорию подконтрольную ВСУ в нейтральную это ПАБЕДА?
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Это не победа, но и не поражение. И уж тем более не "отдали сепарам", как толдычат зрадоботы.
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странно что МИД другой страны пишет об этом, а не сама группа по заседанию. Что еще отводить будете?
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обсуждают обстрел санитарной машины и гибель медиков???????????????
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02.07.19. На Донбассе боевики опять обстреляли украинских медиков: есть раненые

Двое медиков-волонтеров получили ранения из-за вражеского обстрела во время движения на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Донецкой области.
"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка", - указали в полиции.
Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск.
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Сподіваюсю гідрант цю новину не з інтернету дізнався, або дізнається.
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он свою позицию на странице в Фейсбуке изложит Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 997
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зеля решил что освободив моряков в Украине наступит всеобщая радость и благость И под это дело сдаёт потихоньку интересы Украины Правда не осознанно Он сам не понимает что кацапскую блесну заглотнул и те теперь его водить и таскать будут как захотят Поняли его слабинку
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миша хтз, ты ж понимаешь, что это делается под выборы. И плевать на Украину. Надо успеть до выборов показать канхветку, а то одни обломы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси
 
 
 
 
 
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