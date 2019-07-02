 Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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