 Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Двое медиков-волонтеров получили ранения из-за вражеского обстрела во время движения на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Донецкой области.
"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка", - указали в полиции.
Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск.