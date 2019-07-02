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 Политика Украины
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 Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза

Постоянный член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза ​​заявил, что украинские партнеры, вышедшие вместе с делегацией Украины из последней сессии Ассамблеи, ожидают от президента Владимира Зеленского публичное заявление о неизменности будущего курса Украины в ПАСЕ.

Об этом Береза ​​заявил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наши партнеры, которые вместе с нами вышли из последней сессии, ждут от президента Зеленского, партия которого лидирует на выборах, официального публичного заявления о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они готовы поддерживать нас дальше и объединиться с нами в разработке формата сотрудничества с Парламентской Ассамблеей", - заявил Береза.

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Кроме того, отметил нардеп, нужно, чтобы украинская делегация провела консультации вместе с президентом, представителями МИД и с парламентом.

"После этого мы должны выработать общий формат для того, как дальше работать с ПАСЕ. Кроме того, надо остановить и отозвать приглашение для мониторинговой миссии ПАСЕ, там будут и россияне. И кроме того, ПАСЕ уже не имеет морального права контролировать, что происходит у нас на выборах, после того, как они пошли на поводу у страны-агрессора, страны-оккупанта. Нам не нужны российские наблюдатели на выборах", - сказал Борислав Береза.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135168
 
   
 Топ комментарии
 
довго чекати будете - воно шаурму їсть та по фонтанах бігає.
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А курс то незмінний. Хенде хох і на коліна. Головне, щоб перед облизуваннням, Пуйло дупіту освіжив.
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с Тель Авива она прилетела.... Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 3990
"Схемы" снимали репортаж как эту соплю пуляли......
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береза прикольный...
а че ж ты не требовал єтого от зеленского когда за него агитировал?
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дик піддався очаруванню 73% клінічних ідіотів.
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я х.з. шо в голові у зебілів.
Рвать жопи "за зміну курсу" а потім вимагать підтверджень незмінності курсу)
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в этом как раз и есть суть зебилизма )))))))))))00
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довго чекати будете - воно шаурму їсть та по фонтанах бігає.
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насмешили..... А Зе хоть знает, что такое ПАСЕ???

Он клоун, просто клоун.....
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Не. Из Интернета наверняка знает. Сейчас любая обезьяна гуглить умеет.
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Щас с фонтана вылезет...
Шаурмы пожрет...
Поиграет на пианино...

И сразу...
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Шаурма, фонтан, рояль, велосипед, порноактриса... Ничего не забыл я, пан Геракл? ))
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Примите в секту соевых ублюдков? ))
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Для зебилов это трудная задача, но выполнимая, для этого им необходимо 73 раза подпрыгнуть на дуб вверх головой, с которого они 73 раза упали вниз головой.
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На коліна, 100днів, свати, офшори у всех есть а у Зеленского нету, кум сват друг брат. Якщо зібрати все що він про інших говорив то це його історія. Брехун і дурень якщо коротко.
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Зеленский как-нибудь сам напрямую пообщается с европейскими партнерами, а не через секретарей вроде Березы, Геращенко или Гончаренко, которые 5 лет катались на халяву по Европе без всякого результата.
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та да, воно вже пообщалось - в результаті кацапстан в ПАРЄ. Зараз ще пообщаєтся - санкції знімуть. зебуїн він такий, він прикольний.
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Кацапстан в ПАСЕ - как раз результат деятельности вот этой делегации и пятилетней внешней политики Украины в целом. Думали отсидеться и с рашей приторговывать потихоньку, а санкции пусть тупые европейцы накладывают? Но не тут-то было.
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паРаша в ПАСЕ потому, что мировые лидеры не зебилы и видели рейтинги политиков ещё задолго до выборов и не закрывали глаза на следствие ФСБ по делу торгового партнёра Зелемойского.
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Так ты тогда добавляй что мол приторгоовывать
без вас,вам типа не давали с Пашей барыжничать,а теперь все вот все и зачнется.В Пашку тянет,да зебуин ?
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В зоопарк в Торонто пригласят на пол ставки.
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"Как-нибудь" не надо. Нужна наконец конкретика от "самого результативного" президента.
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напрямую его главы ЕС за щеку треплют, и это на камеры и при журналистах, стесняюсь себе даже представить, что они с ним делают без камер и журналистов Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9502
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Жаль мне их, прибалтов, поляков. Лошара ведь и их кинет(
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Не зовсім вірно. У інших країн є свої причини діяти так як зараз, вони лише співпали з українськими і мабуть не потрібно себе обнадіювати що ці країни за нас.
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он не может, "Богдан и Беня поза зоною досяжності"
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Запишет видеоролик и вам вышлет...будете всем сами показывать.. Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4205
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Не в той стране поставили памятник ждуну ! Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9669
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вот только ЗЕ ждет увольнение главы Мида, а потом новое назначение, а потом....а как там заявление Арьева о договоренностях за спинами дипломатов...рассматривается или под сукном как импичмент...
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т.е. до этого момента не было никаких консультаций с преЗЕдентом и никаких публичных заявлений от него же в мировых СМИ по этому архиважному, но печальному для Украины поводу ??? не было слов благодарности тем, кто вместе с нашей делегацией заявили протест и демаршем подтвердили свои слова... ?
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Так воно ж нікому нічого не обіцяло. Далі буде...
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гра у мовчанку Зеленського та висери його палєзних памагаїв-дегенератів штибу Богдана та Данилюка йому рейтингу не додають
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Проститутка возмущается - ПОЧЕМУ МНОЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ, А НИКТО НЕ БЕРЕТ ЗАМУЖ?
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Шта? От кого ждут?

Сразу к Бене или к Разумкову обращаться надо было. ЗЕ самостоятельно только кукульки генерирует.
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Потужно в сої підгора! Й тільки початок! Але ви не переймайтесь- платити більше все одно не будуть!)))
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Бляхер, скоро выборы, шуруй на Троещину и раздавай своим избирателям гречку и сахар, а что будет делать будущая, без порохоботов делегация, разберутся без тебя! Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 1033
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Береза трусливый выродок. Сам здоровый молодой лось - ни дня на передовой в АТО не провел, послать в прямом ефире российскую пропагандистку Скобееву особой храбрости и ума не надо.
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Надо полагать, шо все ЗЕдебилы хилые старые скунсы, коль на передовой не были но при этом, обладая нехилым умом и храбростью, посылают Скабееву в сети.
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Зе опять что то промямлит Как всегда с опозданием
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Настоящий Президент (2014) и жалкое ******, которое в растерянности ибо кроме как скакать на сцене и обсерать других оно ни начто не способно (2019).
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Прикольно. Порошенко обосрался, а виноват Зеленский. Жопу подмойте своему мародеру, порохососы.
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Ребята из ВРУ!!!.Уходите и не оглядывайтесь.5 лет профукали,а теперь пытаются ЗЕ учить.Хватит!!Вон с пляжу!!!.Молодым у нас дорога.А вам - на свалку истории.Дорогу знаете? .21 июля проводим.
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Перед ЗЕркалом себя за конец поводи,придурок.
Я понимаю,что ты ЗЕбуин,но ты ещё маленький для ЗЕбуинов...ты пока всего лишь ***********
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Ребята кремлевские твари! Идите на фиг! Хватит агитировать за вашу московскую марионетку тупорылую зелю, он таких "молодых" приводит в руководства- как портнов, клюев, шарий, штепа, медведчук, богдан, свин стефанчук и еще куча вылезшего со всех щелей непотреба, который прятался при Порохе во всех дырах, и которым вы, уроды, расчистили дорогу. Поэтому забирайте, сволочи, всех этих ваших молодых вместе с зелей и обустраивайте вашу любимую ********, а в Украину не лезьте. Поклонникам зеленой дрысни через год выдуманные "свинарчуки" будут казаться после "зеленых" назначений просто ангелами воплоти. И пойдите подмойте опу путену и зеле, и на поцелуи в те же места к ним же не забудьте, а то бабок вам не дадут, придурки
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Ne tolko te strany sto vysli,no i Britanija zdiot,oni xocet ujti s PASE toze
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Слово "демарш" из разряда отрицательных стремительно перешло в разряд положительных. (Небольшое уточнение. Если демарш совершаем мы, то это хорошо. А ежели противник, то по прежнему плохо).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза
 
 
 
 
 
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