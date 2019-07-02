 Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза

Об этом Береза ​​заявил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наши партнеры, которые вместе с нами вышли из последней сессии, ждут от президента Зеленского, партия которого лидирует на выборах, официального публичного заявления о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они готовы поддерживать нас дальше и объединиться с нами в разработке формата сотрудничества с Парламентской Ассамблеей", - заявил Береза.

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Кроме того, отметил нардеп, нужно, чтобы украинская делегация провела консультации вместе с президентом, представителями МИД и с парламентом.

"После этого мы должны выработать общий формат для того, как дальше работать с ПАСЕ. Кроме того, надо остановить и отозвать приглашение для мониторинговой миссии ПАСЕ, там будут и россияне. И кроме того, ПАСЕ уже не имеет морального права контролировать, что происходит у нас на выборах, после того, как они пошли на поводу у страны-агрессора, страны-оккупанта. Нам не нужны российские наблюдатели на выборах", - сказал Борислав Береза.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.