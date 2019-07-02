 Украинские партнеры, вышедшие из последней сессии ПАСЕ, ждут от Зеленского публичного заявления о неизменности курса нашей делегации, - Борислав Береза

Об этом Береза заявил во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наши партнеры, которые вместе с нами вышли из последней сессии, ждут от президента Зеленского, партия которого лидирует на выборах, официального публичного заявления о том, что будущий курс делегации Украины в ПАСЕ будет неизменным. Тогда они готовы поддерживать нас дальше и объединиться с нами в разработке формата сотрудничества с Парламентской Ассамблеей", - заявил Береза.
Кроме того, отметил нардеп, нужно, чтобы украинская делегация провела консультации вместе с президентом, представителями МИД и с парламентом.
"После этого мы должны выработать общий формат для того, как дальше работать с ПАСЕ. Кроме того, надо остановить и отозвать приглашение для мониторинговой миссии ПАСЕ, там будут и россияне. И кроме того, ПАСЕ уже не имеет морального права контролировать, что происходит у нас на выборах, после того, как они пошли на поводу у страны-агрессора, страны-оккупанта. Нам не нужны российские наблюдатели на выборах", - сказал Борислав Береза.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
"Схемы" снимали репортаж как эту соплю пуляли......
а че ж ты не требовал єтого от зеленского когда за него агитировал?
Рвать жопи "за зміну курсу" а потім вимагать підтверджень незмінності курсу)
Он клоун, просто клоун.....
Шаурмы пожрет...
Поиграет на пианино...
И сразу...
Все усвоил?)
без вас,вам типа не давали с Пашей барыжничать,а теперь все вот все и зачнется.В Пашку тянет,да зебуин ?
Сразу к Бене или к Разумкову обращаться надо было. ЗЕ самостоятельно только кукульки генерирует.
До слез...
Я понимаю,что ты ЗЕбуин,но ты ещё маленький для ЗЕбуинов...ты пока всего лишь ***********