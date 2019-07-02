 Два медика-волонтера получили пулевые ранения в результате обстрела террористов на Донбассе, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет.
По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - сказано в сообщении.
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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Куди там до путлєвовців гітлєрівцям. Одним словом - брати словяни у мокшанському разліві.
Та й зараз... Он в заяві хедранта щодо вчорашнього вбивства двох медиків жодного слова про "російських найманців" чи "російську агресію".
Кацапи нелюди. Завжди це пам'ятайте.