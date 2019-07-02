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 Два медика-волонтера получили пулевые ранения в результате обстрела террористов на Донбассе, - полиция

В Донецкой области в результате обстрела боевиков ранены двое волонтеров. По предварительным данным пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале г. Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Источник: https://censor.net.ua/n3135165
 
 
 Топ комментарии
 
дивно... ми ж припинили стріляти.. чому вони не припиняють?? га? хто скаже?
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Вы устали и захотели мира, зебилы? Вот он, кушайте ситечком. Слава Б-гу вроде все обошлось, но так не будет всегда. Время понять разницу между тем, что говорят и тем, что есть на самом деле.
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Да тут не просто надо чаще стрелять - там все напалмом полить и поджечь надо.
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дивно... ми ж припинили стріляти.. чому вони не припиняють?? га? хто скаже?
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дивно, а чому там не сказано "всупереч наказу Головнокомандувача"?
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Для стабільного припинення вогню путлєровці прагнуть знищити більшість наших медиків.
Куди там до путлєвовців гітлєрівцям. Одним словом - брати словяни у мокшанському разліві.
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Вы устали и захотели мира, зебилы? Вот он, кушайте ситечком. Слава Б-гу вроде все обошлось, но так не будет всегда. Время понять разницу между тем, что говорят и тем, что есть на самом деле.
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Не заважайте зелебобам насолоджуватись перемогою над Петрусем. В мене таке враження, що вони не з хутінською росією вобвали, а виключно з ним.
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Так і є. Вони ж волали всі останні чотири роки що ворог не в кремлі, а на банковій.
Та й зараз... Он в заяві хедранта щодо вчорашнього вбивства двох медиків жодного слова про "російських найманців" чи "російську агресію".
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Ну й як домовлятися з кацапськими мавпочками про припинення вогню? Клован, вже домовився, чи ще тривають "тяжольіе переговорьі"?
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На фронті гинуть бійці, в оно шляється по канадам з піаніною.
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Одужання пораненим.
Кацапи нелюди. Завжди це пам'ятайте.
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Да тут не просто надо чаще стрелять - там все напалмом полить и поджечь надо.
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Хомчак, якщо ти офіцер і українець, пошли на х.й Зебіла, верни війська обратно на позиції в Станиці. Якщо кацапи продовжують стріляти - які на хрен відводи військ.
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после телодвижений Зебила ватники начали обстреливать медиков
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А два медика-Зе!вандала разрисовали стену в лифте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва медика-волонтера получили пулевые ранения в результате обстрела террористов на Донбассе, - полиция
 
 
 
 
 
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