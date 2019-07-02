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 Политика Украины, Спорт
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Все про:велосипед (105) победа (408) спорт (1731) федерация (39)

 "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожает оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

Конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

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У спортсменки это вызвало недоумение, о чем она написала в комментариях: "Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям".

Башенко ответил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить".

"Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - также написал глава ФВУ.

"Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать", - ответила Соловей.

В комментариях Башенко нахамил и другим людям, которые возмутились таким поведением президента Федерации велоспорта Украины.

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В итоге Башенко пригрозил оштрафовать Соловей и исключить из состава сборной Украины: "Будет реакция. На спортсменку Соловей за вонидлово в социальных сетях будет наложен штраф. ... За нарушение контракта она будет исключена из состава сборной страны вместе с ее тренером".

Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 01
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 02
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 03
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 04
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 05
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 06
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 07
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 08
Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали, - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей 09

Источник: https://censor.net.ua/n3135164
 
 
 Топ комментарии
 
За такое отношение к спортсменам этого Башенка нужно уволить и забыть ,что он когда -то работал на этом посту. Открытое хамство и угрозы говорят о том,что он психопат и ему противопоказано работать с людьми, он калечит их психику и жизни.
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А потом сокрушаются, когда наши спортсмены тихо становятся не нашими спортсменами. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 609
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Если покопаться соответствующим службам, то много интересного найдут в финансовой деятельности этой организации... "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 2410
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За такое отношение к спортсменам этого Башенка нужно уволить и забыть ,что он когда -то работал на этом посту. Открытое хамство и угрозы говорят о том,что он психопат и ему противопоказано работать с людьми, он калечит их психику и жизни.
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Ганна Соловій здивувалась і мала на то підстави. А цю "башєнку" прорвало, вибухнуло зегімно та потекло на форумі. На форумі ЦН зебіли теж вибухають, не витримують полеміки(нічим крити) Чим глечик накипів, тим і смердить.
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Всё в тенденции: при презЮденте хаме прочее хамьё тоже подняло голову! "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 9543
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У вас зелефобия в терминальной стадии,везде мерещится Зеленский,который во всё виноват.
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Вам зеленой мочи в глазки мало?! Тогда пополощите ею себе горло!
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ТА У НЕГО (И ЕГО СОЕВЫХ КОЛЛЕГ) РАБОТА ТАКАЯ: В КАЖДОЙ НОВОСТИ СРАТЬ НА ЗЕЛЕНСКОГО. ПЕТЬКА ЕМУ ИМЕННО ЗА ЭТО И ПЛАТИТ
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Сто відсотків! Цей Башенко є свідком секти Зебіла.
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Там, де тобі методички видають - там і отримуй платню.
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Я вважав що зебіли знають геть усе... "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 8871 Скучно з тобою. Не цікаво. Ходи здоровий.
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це чмо - порждєніє шоколядного мародьора та таваріща Жданова.. добре що цю соєву погань вже викинули на смітник
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Это ***** ещё от твоего Пэпа осталось, петераст ты глупый.
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Слушай обратись к психиатру, пока не поздно,у тебя явно что-то с головой ненормально!
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Интеллектуальной импотенцией лахтинских троллей удовлетворён. Пиши ыщо! "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 470
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Если покопаться соответствующим службам, то много интересного найдут в финансовой деятельности этой организации...
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Кугутня подходит, только я его через "О" произношу. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 9716 (кОгутня)
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А потом сокрушаются, когда наши спортсмены тихо становятся не нашими спортсменами. "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей - Цензор.НЕТ 609
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Та хіба ж тільки спортсмени?.. Розум, руки, таланти тікають з країни через таке бидло, як Башенко. Свобода і захищеність - кращий грунт для творчості і розвитку. А тут хамло вирішило, що воно диктуватиме. От і не буде в Україні ні спорту, ні науки, ні мистецтва, бо бидло-Башенки вирішують, кого лишати, а кого ні.
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Поведение башенко просто за гранью разумного
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А все потому, что кто-то из предков поменял фамилию. Наверняка первоначальная была "*************".
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такого явно при брежневе назначили. его стиль общения -" каких нах лисапетов тебе ещё не хватает", "тренеров отсечь!", "всех в церкви опустим",..... ))))))))))))))))
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ШаКАЛадотоксікоз у функціонера і манічка величі??!
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В нього напад зєлєбєнії . Жахлива річ , повна фрустрація особи . Лишається манька . Хоча якщо воно з зачаття таке тоді все безнадійно .
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готовый кандидат в слугу урода
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На россии/на параше скоро каждый второй будет наркоманом. Путину говорят очко порвут. Да и вообще из 150 млн. ватников, осталось 130. Мрут как мухи, загнивает параша.
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Нда.... Как только Зе стал президентом, все стало наперекосяк....... Пошел полный развал страны.
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+11.80. Так, глядишь, и на шоколадку из сои наскребете. ))
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Нда.... Как только Зе стал президентом, все стало наперекосяк....... Пошел полный развал страны.
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барин зажрался и припух... и протух...смердит!
может он уже засиделся на этом месте... ?
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И вот такая "башенковщина" во всех сферах жизни в Украине. Залезет какое-то никчемное мурло во властное кресло и сразу ощущает себя вершителем судеб. А судьба-она такая. Идешь..поскользнулся...упал...не встал..никогда.
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*********** федерации футбола можно, а этому *********** нельзя? с чего это вдруг?
зы пороховата и тут ЗЕбеню обвиняет
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Наверняка так во всех федерациях. Надо Беленюка не депутатом, а министром спорта, на татами перевоспитывать коррупционеров.
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Федерацію Велоспорту УКРАЇНИ безБАШЕНКО вже прихватизував??
🤔
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Купленная или подаренная любовником должность - потому он так и буреет.
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Скоріше друге , судячи по відношенню до жінок .
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Башенко заменить, никто и не заметит, а вот заменить Соловей значительно сложнее.
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Этот Башенко - гавно на палочке, пустое место, не представляющее для страны абсолютно никакой ценности. Его заменить - раз плюнуть, тк никаких талантов или способностей он не имеет, просто убогое серое хамло, которое решило, что оно хозяин жизни.
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цікаво, скільки олімпіських нагород вибороло це пузате одоробло башенко? мабуть він не знає як на того вєліка сідати, бо вєлікій начальнік
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а в федерации бокса у ребят нет знакомых, чтобы найти чинуше подходящее место?... хотя оно должно быть никак не дальше метра от параши...
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ти ба яка важна цаца... ка по суті мурло. башенку не завадило б підправити/затемнити вікна на башні.
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Пора ентому презеденту сдать норматив по прыжкам в муссорный бак!!!!!!!!
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Башенко ты конченная мразь. Уйди сам или вывезут, чмо вонючее.
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Этого жлобо-урода и тысячи других таких же быдло-чиновников нужно будет когда начнётся Третий Майдан повесить по суду Линча на Майдане и Украина станет чище!

Если Зе этого быдлюгана завтра не уволит, то и Зе такой же.
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Не тупіть ..Так а яким макаром він може звільнити ? ...Єдине це призначення фінансової перевірки де знайдуть *гешефти * та дерибан бабла .. "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617
ПС )))..А щодо тренера -левака . так це певно було зроблено для отримання звання *Заслужений ..* "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617 Так таке відбувається майже у всіх федераціях ..коли *приписані * тренера .
Чому і обурюються нормальні спортсмени ! "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2617
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Софкоидные гондоны от спорта ...

Презираю всё софкойдно , а от этой гнили именно софкоидом воняет .
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Нашу Украинскую чемпионку Аню Соловей нужно поддержать. Молодец!
А вот фото использованного презерватива, возглавляющего Федерацию вело-спорта. Кстати внешне похож на беглого Нардепа-регионала В. Колесниченка.
"Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 9746
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На педика в трауре он похож. Нормальный мужик так с женщиной обращаться не станет.
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А кто виноват в том, что хамство у нас процветает? Порошенко или Зеленский?
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Публічне трахання рояля це хамство чи збочення?
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Таку особу тримати на посаді за мій з вами рахунок не дозволена розкіш, пенька під зад. Дивись його велосипед та екіпіровка, там твого нічого не має воно державне, а твоє в тебе в дома (труси наприклад)
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Анна Соловей може организовать свою велошколу - не в Украине, так в Польше,
или в Литве, Латвии, Эстонии - там отнесутся цивилизованно и с симпатией.
Они знают,. что такое совок.
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Да не важно порохобот он или зелёный важно что оно быдло и его надо гнать к е-аной матери и остальных таких же чинуш возомнивших себя руками земли
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Быдло башенка уволили? Он часом там не сильно оукел? Вижу пережрался вкрай.
Гоните пинками в сраку быдлоту. Он попутал ЧАСТНУЮ фирму (свою) с государственной.
Такому биомусору не место на государственной работе
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Надо отследить крышу этого безбашенка, и точно окажется,
что его ставила на должность какая-то рыговская мразь.
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Выгнать сабаку на фиг по статье ублюдка недоразвитого
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чьих холоп это бышенко?... по мнению этого холопа чемпионы Украине не нужны, и надо их выганять... затем в рашии или Азербайжане наших чемпионов быстро и радостно приймут... этого холопа бездельника надо гнать с государственной должности и разобраться кто его назначил на эту должность?....зачем назначил?.. кому он и что заносит и завозит, что так нагло себя ведет...?
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Очередной ********** - бьідлан.
Ну показал, что оно на людях бьідло, чего добился?
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Того, что люди узнали, что он быдло. Осталось лишь уволить...
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Обидився функціонер. Лизнув задницю чиновнику, а тут спортсменка сказала зась. Хам , однако. Майже як у історії Клімова-зеленського- путіна.Там тоже зеля обидився дуже.
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Зеленскому самое время проявить принципиальность и убрать хамов,
паразитирующих за счёт бюджета страны.
В чьём офисе сидит этот урод? Кто платит за аренду? Кто платит ему зарплату?
Найдётся много толковых людей на его место.
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ПЗДЦ! чуваки и чувихи, вы в своем уме??? что проявить, кто проявит, вы до сих пор не поняли что оно из себя представляет, кого вы выбрали? чмо, которое в саунах развлекало олигархов будет бороться с олигархами? кто вообще это может серьезно воспринимать внутри и на международной арене! на рашке кроме как холуй уже никто не называет. https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g&t=40s
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..Єй чувакі ? Чий міністр Жданов ? Хто його поставив ?
ПС ))) До речі міністр Жданов (вінницький здається ) у молоді роки був звільнений від занять фізвиховання "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 1837 "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 2500 ...Інфа від людей які його знають !
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У нас бы этот Безбашенко был бы уже безработным! Увольняют и за меньшее. Поразительное хамство!
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А потом удивляются, что люди отсюда бегут... #УволитьБашенко
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Знакомая ситуация. У меня приятель тренер по велоспорту. Все покупается за свои деньги и деньги бывших спортсменов. Хороший велосипед стоит от 2 тыс. долларов, плюс сборы и экипировка. На Старт-шоссе они ездить не желают, а только карбон и легкий вес. Со временем спортсмены начинают задирать нос и забывать, сколько в нее вложил сил ее тренер. Особенно это касается женского пола, который подвержен не здравому смыслу, а эмоциям. На самом деле без хорошего тренера и крутого байка не бывает рекордов.
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А тренер *левак * ..який просто приписаний . щоб отримати звання *Заслужений * .премію чи навіть категорію ..Хай тобі твій знайомий розкаже "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 5274 ..
ПС .А нормальний велік ..починає коштувати від 2 штук баксів .!?.
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ПС .А нормальний велік ..починає коштувати від 2 штук баксів .!?.Это минимум. Я имею ввиду профессиональный байк, а не макет, типа Азимут или Титан. Велоспорт дорогое удовольствие и нашим барыгам он не нужен. Вы даже не представляете сколько стоят велокомпоненты, которые изнашиваются за сезон. Велопортсмены уезжают в Казахстан, Кацапию, Белоруссию, Польшу и Китай. Украину превратили в фабрику по выращиванию евробатраков.
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Шановний ?...Сім*я всі тренера ..дружина *международніца * !..Далі не починаю . "Запам'ятай, принцесо, будеш "воняти" - проженемо і не згадаємо, як звали", - глава Федерації велоспорту України Башенко публічно нахамив чемпіонці Європейських ігор Соловей - Цензор.НЕТ 8850
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Набити цьому Бащенку ї.ло і викинути на.уй з усіх структур.
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Скажет что страницу взломали. А за доказательствами - в московский офис Фейсбука.

Не, ну и понаглей видали. Мосейчук например. И его шеф - Ляшко. Да таких у нас куча - лжет, знает что все знают, и лжет дальше. Семочко - тоже умник из таких верунов, ой, лицемеров. Да оно в принципе один хрін)).
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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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Башенко... Мухомор...Безбашенные мухоморы. (Профессиональный спорт - он такой, надо быть тише воды, ниже травы, ждать своего часа, и шагать по трупам, зная при этом, что настанет время - перешагнут и через тебя. И забудут, как тебя и звали).
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Что скажет министр спорта и гройсман?
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че-та неумный этот петушок - решил в фейсбучике на весь мир покукарекать какое оно крутое "прэзиденто" аж целой федерации. Боюсь, что вылезет ему это боком...
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Лишнє підтвердження що Україна як була феодальною , так і залишається.
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Прислать Башенке в башню и все дела.Этих свиней из любой федерации от корыта дубиной не отгонишь!
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О пля,узнаю стиль общения чиновничьей быдло элиты совкового разлива
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей
 
 
 
 
 
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