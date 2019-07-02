 "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей

Конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.
У спортсменки это вызвало недоумение, о чем она написала в комментариях: "Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям".
Башенко ответил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить".
"Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - также написал глава ФВУ.
"Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать", - ответила Соловей.
В комментариях Башенко нахамил и другим людям, которые возмутились таким поведением президента Федерации велоспорта Украины.
В итоге Башенко пригрозил оштрафовать Соловей и исключить из состава сборной Украины: "Будет реакция. На спортсменку Соловей за вонидлово в социальных сетях будет наложен штраф. ... За нарушение контракта она будет исключена из состава сборной страны вместе с ее тренером".
может он уже засиделся на этом месте... ?
зы пороховата и тут ЗЕбеню обвиняет
🤔
Если Зе этого быдлюгана завтра не уволит, то и Зе такой же.
ПС )))..А щодо тренера -левака . так це певно було зроблено для отримання звання *Заслужений ..* Так таке відбувається майже у всіх федераціях ..коли *приписані * тренера .
Чому і обурюються нормальні спортсмени !
Презираю всё софкойдно , а от этой гнили именно софкоидом воняет .
А вот фото использованного презерватива, возглавляющего Федерацию вело-спорта. Кстати внешне похож на беглого Нардепа-регионала В. Колесниченка.
или в Литве, Латвии, Эстонии - там отнесутся цивилизованно и с симпатией.
Они знают,. что такое совок.
Гоните пинками в сраку быдлоту. Он попутал ЧАСТНУЮ фирму (свою) с государственной.
Такому биомусору не место на государственной работе
что его ставила на должность какая-то рыговская мразь.
Ну показал, что оно на людях бьідло, чего добился?
паразитирующих за счёт бюджета страны.
В чьём офисе сидит этот урод? Кто платит за аренду? Кто платит ему зарплату?
Найдётся много толковых людей на его место.
ПС ))) До речі міністр Жданов (вінницький здається ) у молоді роки був звільнений від занять фізвиховання ...Інфа від людей які його знають !
ПС .А нормальний велік ..починає коштувати від 2 штук баксів .!?.
Не, ну и понаглей видали. Мосейчук например. И его шеф - Ляшко. Да таких у нас куча - лжет, знает что все знают, и лжет дальше. Семочко - тоже умник из таких верунов, ой, лицемеров. Да оно в принципе один хрін)).
https://petition.president.gov.ua/petition/63666