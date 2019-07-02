 Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление опубликовали на сайте "Детектор медиа".
"Телеканал, информационное агентство и сайт ZIK официально перешли в собственность Тараса Козака - близкого соратника и бизнес-партнера одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", агента Кремля и кума российского президента Путина Виктора Медведчука. Это уже третий телеканал, приобретенный Тарасом Козаком в течение года: ранее он стал официальным владельцем "112 Украина" и NewsOne. Вместе с телеканалом "Интер", который контролируют другие основатели пророссийской ОПЗЖ, эти вещатели составляют мощный медиаресурс, а его владельцы уже говорят о возможности приобретения и других активов", - отмечают авторы.
Журналисты обращают внимание на то, что через приобретенные телеканалы распространяют месседжи российской пропаганды, оказывают давление на власть и формируют общественное мнение в выгодной для РФ канве.
"Уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стало очевидным. Из эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов" - списков запрещенных для приглашения в эфир публичных персон. Ключевыми комментаторами всех событий стали представители партии ОПЗЖ", - говорится в обращении.
Авторы обращения требуют от Зеленского "определиться с позицией относительно информационной интервенции России в украинское медиапространство и введения цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".
От СБУ требуют "дать ответ, использовались ли средства страны-агрессора для скупки украинских медиаактивов, что ведет к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просят следить за эфирами NewsOne, "112 Украина" и ZIK и проверять их на соответствие украинскому законодательству.
Публичных людей - политиков, общественных деятелей, экспертов, деятелей культуры, искусства, - просят избегать участия в эфирах телеканалов, контролируемых Виктором Медведчуком.
Украинских журналистов призывают "объединяться против превращения украинских медиа в информационно-пропагандистское представительство Кремля".
Заявление подписали более 60 экс-сотрудников телеканала ZIK, включая журналистов Вахтанга Кипиани и Татьяну Даниленко. С полным списком подписантов, а также тех, кто поддержал заявление можно ознакомиться здесь.
14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
Чи он не убил за рулём молодую женщину , а потом подставил своего водилу за бабки ?!
Просто , ему эти 4 года было не до канала , он прятался по заграницами и подкармливал Луценко и Ко. , шо бы оне его в розыск не подавали !
respect за позицію,але мабудь се марно(
риба гниє з голови - українське народне прислів'я
І капець свинарчукам!
😇
Деякі череваті тролі навіть вставляли рожеві "лінієчки" з сайтів для вагітних. Цікаво, як пройшли пологи у тих череватих трроів?
😇
Яка відстань від твоєї нори до Майдану? Ти не встигнеш телевізор увімкнути коли ситуація зміниться кардинально. Купи собі памперси, убозство.
То тебе просто свинарчуки всю твою никчемную жизнь мешали...
баарррхатный язычек как у тебя...😁
Главное понимать , а что собственно президент Украины считает! Я так и не понял - шо там происходит!!!
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
чудікі.
Он сможет только про шаурму мекать.
а ниче,что 112 и прочие каналы лягли по мертведчука ДО президенства зеленского?
Результат все равно будет тот же, что и с ЗЕ.
ЦРУ тільки розвело руками. Бо там в кожного другого генерала жінка росіянка була. А як інакше.....
Перше. Панове журналісти, коли Ви все-таки станете "четвертою владою", а не будете писати "челобитные" царю? Може треба було не втікати через кватирку з цих каналів, а оголосити, наприклад, страйк відповідно до законодавства, заблокували би діяльність каналів, бо звільняти Вас тоді не можна було би. Оголосили би на всю країну свої вимоги до власників каналу. Поборолися би хоч якось самі.
Друге. Нащо було писати заяву англійською? Це перебір для розумових здібностей слуг народу.
Пора звертатись до Яроша інакше піпець ненці
https://petition.president.gov.ua/petition/63666