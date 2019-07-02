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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2419) Медведчук (896) пропаганда (2256) телевидение (535) 112_Украина (22) Newsone (21) ZIK (2)

 Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

Экс-сотрудники телеканала ZIK, медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" и представители общественности обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Службе безопасности и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания в связи с "ползучей оккупацией медиапространства Россией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление опубликовали на сайте "Детектор медиа".

"Телеканал, информационное агентство и сайт ZIK официально перешли в собственность Тараса Козака - близкого соратника и бизнес-партнера одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", агента Кремля и кума российского президента Путина Виктора Медведчука. Это уже третий телеканал, приобретенный Тарасом Козаком в течение года: ранее он стал официальным владельцем "112 Украина" и NewsOne. Вместе с телеканалом "Интер", который контролируют другие основатели пророссийской ОПЗЖ, эти вещатели составляют мощный медиаресурс, а его владельцы уже говорят о возможности приобретения и других активов", - отмечают авторы.

Журналисты обращают внимание на то, что через приобретенные телеканалы распространяют месседжи российской пропаганды, оказывают давление на власть и формируют общественное мнение в выгодной для РФ канве.

"Уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стало очевидным. Из эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов" - списков запрещенных для приглашения в эфир публичных персон. Ключевыми комментаторами всех событий стали представители партии ОПЗЖ", - говорится в обращении.

Смотрите также: Оккупация медиа: как Медведчук взял под контроль очередной телеканал и для чего России нужен ZIK. ВИДЕО

Авторы обращения требуют от Зеленского "определиться с позицией относительно информационной интервенции России в украинское медиапространство и введения цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".

От СБУ требуют "дать ответ, использовались ли средства страны-агрессора для скупки украинских медиаактивов, что ведет к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просят следить за эфирами NewsOne, "112 Украина" и ZIK и проверять их на соответствие украинскому законодательству.

Публичных людей - политиков, общественных деятелей, экспертов, деятелей культуры, искусства, - просят избегать участия в эфирах телеканалов, контролируемых Виктором Медведчуком.

Украинских журналистов призывают "объединяться против превращения украинских медиа в информационно-пропагандистское представительство Кремля".

Заявление подписали более 60 экс-сотрудников телеканала ZIK, включая журналистов Вахтанга Кипиани и Татьяну Даниленко. С полным списком подписантов, а также тех, кто поддержал заявление можно ознакомиться здесь.

14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/n3135163
 
   
 Топ комментарии
 
Дааааа, развёл фигляр Зе бардак в стране. Чуть больше месяца поедает шаурму в первом кресле страны, а уже такое творится. А вот при "клятом" Петруччоо такое было бы не возможно, покупка гнидой медведчуком канала ЗИК.
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Портновы и зеленские заняты, - пресуют Прямый который посмел на буратину смотреть без обожания. А мертвечуки на зике то свои люди - зелю хвалят хай будут...
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ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕСТЬ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
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Дааааа, развёл фигляр Зе бардак в стране. Чуть больше месяца поедает шаурму в первом кресле страны, а уже такое творится. А вот при "клятом" Петруччоо такое было бы не возможно, покупка гнидой медведчуком канала ЗИК.
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А чи не стоїть за Зє Медвечук? Якось дивно все виходить. Із інформканалів доступних простому глядачу залишається напів дохлий Експрессо.
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Всё дело в том, что эти говноканалы и журнашлюхи работающие на них и на Парашу, до 2014 году уже находились в собственности пророссийских подонков, а заслуга (и ошибка одновремеено) Петруччо в том, что он не давил свободу слова, как это сейчас начал делать шибздик Зе с "Прямым".
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А чем Дыминский был лучше Саши Стомотолога -- такое же софкоидное лайно .
Чи он не убил за рулём молодую женщину , а потом подставил своего водилу за бабки ?!

Просто , ему эти 4 года было не до канала , он прятался по заграницами и подкармливал Луценко и Ко. , шо бы оне его в розыск не подавали !
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Пророссийские телеканалы должны быть закрыты, а Медведчук под следствием. Посмотрим , как ЗЕ будет исполнять свои обещания работать для украинского народа, а не для российского.Пока что в этом вопросе затор и запор, непонятно какой страны он президент и чьи интересы отстаивает. Если и дальше будет непонятно,то зачем он такой нужен? Его место тогда в тюрьме, как кацапского агента.
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Нужно писать петицию и выйти на митинг. У нас геи каждый месяц на парады выходят, а украинцы не способны выйти и потребовать закрытие олигархических пророссийских каналов? Это важнее чем гейпарады.
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Дивіться, якщо ще не побачили. Після того, як побачите буде пізно.
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Лариса, ответ вовки-президента вполне очевиден...он уже дан...Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір" - Цензор.НЕТ 6743
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Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"
respect за позицію,але мабудь се марно(
риба гниє з голови - українське народне прислів'я
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Если пэця потакал мертвечуку,то от зели тем более ничего толкового не дождешься.
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Сейчас Зе ответит: - Безобразие, я ж сказал галопом!
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причем, без яиц. Потому что другой троянский конь, но уже с яйцами - бабюля
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У відповідь тіло в потасканій футболці і голосом "с хріпотцой" скаже на відео, що "зради немає".
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Залишилося 20 днів...
І капець свинарчукам!
😇
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Та чули вже, чули. Ще у лютому-березні-квітні.
Деякі череваті тролі навіть вставляли рожеві "лінієчки" з сайтів для вагітних. Цікаво, як пройшли пологи у тих череватих трроів?
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В общем, клоуны порохоботные, грусть впереди ждет только вас. А все остальные будут смеяться, когда барыги будут скучно висеть на фонарных столбах, покачиваясь в такт веселой музыки на Майдане…
😇
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І це вже чули. І від коммі, і від совкордрчерів, і від підкацапників, ригів та даунецьких.
Яка відстань від твоєї нори до Майдану? Ти не встигнеш телевізор увімкнути коли ситуація зміниться кардинально. Купи собі памперси, убозство.
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И ты сразу из тупого нищеброда на ватной ставке станешь красивым и успешным девками любимым.
То тебе просто свинарчуки всю твою никчемную жизнь мешали...
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Вот и я сомневаюсь, что из тебя что-то путевое выйдет при каком угодно президенте.
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Ента точняк! НЕ у ВСЕХ тааакой гибкий позвоночник и
баарррхатный язычек как у тебя...😁
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Портновы и зеленские заняты, - пресуют Прямый который посмел на буратину смотреть без обожания. А мертвечуки на зике то свои люди - зелю хвалят хай будут...
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Поддерживаю!!!!
Главное понимать , а что собственно президент Украины считает! Я так и не понял - шо там происходит!!!

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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Танунах, бариги вже нема. А хто вас, продажних тролів, утримує, щоб ви гадили тут на Цензорі?
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с этим же успехом могли к ***** обратиться
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Колишні співробітники ЗІКа звертаються із скаргою до того, який впроваджує російську пропаганду. Для чого це робити, якщо вони не отримають відповіді?
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Между этими экс-сотрудниками и этой интервенцией никакой разницы нет...
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знайшли до кого звертатися з приводу інтервенції кацапстану - до агента кацапстану.
чудікі.
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Журналюги с большим энтузиазмом топили пороха. Теперь жалуются на пятую колонну самой пятой колонне. Вы совсем обезумели, микрофонные? Не поздновато ли пить боржоми? Впрочем, еще есть немного времени подумать. Отложите микрофон в сторону и верните голову на место. И думайте.
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Нашли к кому обращаться Чувак сам не понял куда попал и что ему надо делать Пока только истеричные заявления В пасе просрали военные отступили медики гибнут И это только месяц прошёл
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Самая жесть нас ждет после выборов. Слуга урода вместе с сракоблоком сольют Украину рашке....
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Зе не поможет.....

Он сможет только про шаурму мекать.
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Цікаві якісь журналісти. Пропонують Зєлєнскому обрубати сук, на якому він так зручно вмостився. А на загал, ця тривожна ситуація виникла і у тому числі з вини пишучої братії ( не всіх, було б гріхом таке стверджувати), які радо створювали фейки і ганялися за вигаданими сенсаціями, особливо азартно використовуючи їх проти попереднього президента. Інша справа, чи це були свідомі дії, чи прагнення високих рейтингів і дешевої популярності. Міг би сказати:"їжте, очі, щоб повилазили, бо самі купували", але самому тривожно. Наші, зачаровані телевізором громадяни можуть втратити ті жалюгідні рештки здорового глузду, які у них залишилися після перегляду серіалу "Слуга народа".
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Футбол-1, Футбол-2, History, Discоvery. На этом- фсё! Уже лет десять. ИНЕТа- выше крыши хватает. И никаких эмоций.
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зате для підстаркуватих едотраханих курок - Г+Г та 2слуга урода" - їхнє фсьо.
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Це ті самі співробітники які до виборів топили "завсехарощие противсегоплахога".ю і аз рьохварматара Зеленского і проти бариги Пороха?
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Щось Вовік таку комарду собі набрав в Раду, що, мабуть, час підшукувати собі нового преза(Порошенка не пропонувати)
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мыши пожаловались ястребу на кота..))))))
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порохнявые усиленно кидают какахи в сторону зеленского, похоже на истерию Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство" - Цензор.НЕТ 9719
а ниче,что 112 и прочие каналы лягли по мертведчука ДО президенства зеленского?
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твоя риторикая, як і всіх зебенів - а порох не кращий. І це не так. Бо зебуїн набагато гірший.
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что зеленский , что медведчук-- все кремлевские проекты...
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Луиза Тумбочкина - ну і юмор у вас лахтинців. Один з перекладів твого ніку на українську - Ліза Підставка.
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Вихри московко враждебные веют над нами ,московской Ордой завоняло везде.,только у Зели не видят всё это и всем говорят что мы не в мизде Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство" - Цензор.НЕТ 4266
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у нього все бачать. і не тільки бачать, ай активно допомогають Орді.
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Я бы сказал, что происходит ползучая политизация каналов. Куда не переключи - или Медведчук, или Бандера, или ток шоу в стиле "Перевел ли Коболев свои миллионы маме в Америку". Я не помню когда последний раз видел мультики по ТВ.
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Тсю. А к Медвечуку обращаться насчет ползучей оккупации Роисей не пробовали?

Результат все равно будет тот же, что и с ЗЕ.
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Они бы еще в Кремль пожаловались на Медведчука...))
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Напрямую низя. Только через доверенных лиц ***** на местах - Медведчука или ЗЕ.
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Ще згадав випадок - під час Холодної війни кум Брєжнєва купив у США контрольні пакети CNBC та CNN

ЦРУ тільки розвело руками. Бо там в кожного другого генерала жінка росіянка була. А як інакше.....
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Два питання до заяви.
Перше. Панове журналісти, коли Ви все-таки станете "четвертою владою", а не будете писати "челобитные" царю? Може треба було не втікати через кватирку з цих каналів, а оголосити, наприклад, страйк відповідно до законодавства, заблокували би діяльність каналів, бо звільняти Вас тоді не можна було би. Оголосили би на всю країну свої вимоги до власників каналу. Поборолися би хоч якось самі.

Друге. Нащо було писати заяву англійською? Це перебір для розумових здібностей слуг народу. Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір" - Цензор.НЕТ 2788
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Это как главному бандюку на районе жаловаться. что у тебя малолетки мобилу отняли, наивные шо писец
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Поки українські військові воювали на сході, вони 5 років поспіль "заповзали". А народу як кістку томас і безвіз щоб було чим гратись.
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До одного місця ваші звернення. Палити їх треба.
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Я і раніш не дививсь ці телеканали, хіба що тільки новини за вечерею на кухні, а після того як шобло мертвечуків захопили ці телеканали я взагалі їх навіть з переліку на телевізорі викинув.
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Кто петицию создаст? Надо гнать этих росийский шавок...
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ZIK,112 все більше поступово перетворюється на антиукраїнський канал з чужою Україні редакційною політикою. Запрошуються на програми так "називаємі" експерти і політики з антиукраїнською риторикою які співчувають агресору і проводять його політику, злочинців які розікрали державу і боролись та і борються сьогодні проти її незалежності(шуфричі, бойки, медведчуки, добкіни, бужинські ...). Програми здебільшого поступово стали вестись російською мовою, ведучі знають державну мову а на спіч українською відповідають російською. Ток шоу ведуть українофоби шуфріч і Рабінович і причому російською. Від ZIK, 112 все більше стало поступово нудити, смердіти дохлятиною а сьогодні вже "завоняло" і досить серйозно, пора робити операцію по видаленню пухлини на тілі держави, вирізати. І як там ще працюють нормальні журналісти? Чи вони всі запроданці? Де ваша честь і професійна гідність?
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"Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, ...."
Пора звертатись до Яроша інакше піпець ненці
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При новій владі п'ята колона відчула себе повними господарями ,скуповують телеканали: 112 ,Ньюс ван, тепер і Зік ,жаль там нормальні журналісти ,але змушені виконувати волю господарів,одні і ті ж українофобські морди :медвечук ,рабінович ,шуфрич ,червоненко ,пальчевський та їнша українофобськам мерзота не вилазить теле ефіру.І чому мовчить влада,громадські активісти і журналіська спільнота про правоохоронців я вже не говорю .
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А цей Министр,чем занимался,що допустил захват инфополя Украины,коли мав цьому протидiяти?
Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір" - Цензор.НЕТ 2802
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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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Закрыть все телеканалы и отключить интернет. И никто никуда и никогда не пролезет. (Будут по ночам только листовки расклеивать, как подпольщики до революции 1917 года). А персонал телеканалов переучить на глашатаев. "Народ с великой радостью и любовью встречает своих освободителей - вольную армию батьки Бурнаша. В бессильной злобе красные комиссары подсылают своих наймитов..."
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Скоро Украину после выборов зекоманда переименует в Новую Зеляндию, украинское у них не в тренде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"
 
 
 
 
 
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