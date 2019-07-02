 В Чехии расследуют участие 20 граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов, - посол Перебийнис

Об этом в интервью "Голосу Украины" сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ

"Эта тема очень щепетильная, и чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит. Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе", - сообщил он.

На данный момент осужден только один чех - участник боевых действий на востоке Украины со стороны боевиков. В то же время осужденный приговорен к условному сроку.

Перебийнис также отмечает, что вопрос доказательства вины является очень непростым, поскольку большинство обвинений основываются на сведениях из социальных сетей или показаниях отдельных людей.

Кроме того, посол отметил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб.

"Российское посольство в Праге имеет чуть ли не самое большое количество сотрудников в сравнении с другими дипучреждениями. Говорят, что более половины этих сотрудников - представители спецслужб", - сказал Перебийнис.

По его мнению, президент Чехии Милош Земан - пророссийский политик, но чешское правительство имеет однозначную проукраинскую позицию.

Напомним, что ранее Чешские правоохранительные органы расследовали более 10 дел против граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

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