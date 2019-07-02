EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  363  1
Все про:расследование (2543) Чехия (871) наемник (292) Перебийнис (38)

 В Чехии расследуют участие 20 граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов, - посол Перебийнис

Чехия расследует участие 20 своих граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне России.

Об этом в интервью "Голосу Украины" сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ 

"Эта тема очень щепетильная, и чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит. Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе", - сообщил он.

На данный момент осужден только один чех - участник боевых действий на востоке Украины со стороны боевиков. В то же время осужденный приговорен к условному сроку.

Перебийнис также отмечает, что вопрос доказательства вины является очень непростым, поскольку большинство обвинений основываются на сведениях из социальных сетей или показаниях отдельных людей.

Кроме того, посол отметил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб.

"Российское посольство в Праге имеет чуть ли не самое большое количество сотрудников в сравнении с другими дипучреждениями. Говорят, что более половины этих сотрудников - представители спецслужб", - сказал Перебийнис.

По его мнению, президент Чехии Милош Земан - пророссийский политик, но чешское правительство имеет однозначную проукраинскую позицию.

Напомним, что ранее Чешские правоохранительные органы расследовали более 10 дел против граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов Донбасса. Одному выдвинуто обвинение, двое уничтожены ВСУ, - СМИ Чехии

Источник: https://censor.net.ua/n3135161
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И сразу закономерный вопрос. А если бы чехи воевали на стороне ВСУ, то как бы отнесся к этому чешский суд?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Чехии расследуют участие 20 граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов, - посол Перебийнис
 
 
 
 
 
 вверх