 Отмена КС закона "О судоустройстве и статусе судей" - наиболее правильный путь для перезапуска судебной реформы, - Ставнийчук

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Я считаю, что есть все основания для Конституционного суда признать неконституционность закона "О судоустройстве и статусе судей". Принимая во внимание то, каким образом состоялась процедура - сначала принятие закона " О судоустройстве и статусе судей" на основании предыдущей редакции Конституции Украины, а потом через несколько часов принятие изменений в саму Конституцию Украины. То есть, все было сделано наоборот", - сказала она.

По мнению эксперта, процедура законодательных изменений должна была выглядеть иным образом.

"Должны были быть внесены изменения в Конституцию Украины в установленном порядке, затем они должны были вступить в силу и лишь после этого должен был рассматриваться закон " О судоустройстве и статусе судей", который отвечал бы положениям обновленной Конституции", - отметила Ставнийчук.

По ее словам, процедура была нарушена по политическим мотивам.

"Из-за недоверия между БПП и Народным фронтом, они, пренебрегая здравым смыслом и невзирая на предписанную процедуру внесения изменений в Конституцию и принятие законов, которые не противоречат положениям Конституции, сделали так, как сделали", - подчеркнула она.

При этом, по мнению Марины Ставнийчук, никто не может гарантировать, будет ли оказываться на КС политическое влияние при рассмотрении данного вопроса и не затянется ли рассмотрение соответствующего представления на годы, если оно поступит в КС.



"Но, на мой взгляд, это (признание КС неконституционным закона "О судоустройстве и статусе судей") был бы наиболее правильный путь, который расставил бы все на свои места и дал бы возможность привлечь к ответственности тех людей, которые злоупотребляли Конституцией и правом при осуществлении так называемой "судебной реформы", - подчеркнула Ставнийчук.

Как сообщалось, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.