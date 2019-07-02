EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
  1663  15
Все про:Ставнийчук (129) судебная реформа (1222)

 Отмена КС закона "О судоустройстве и статусе судей" - наиболее правильный путь для перезапуска судебной реформы, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у Конституционного суда есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Я считаю, что есть все основания для Конституционного суда признать неконституционность закона "О судоустройстве и статусе судей". Принимая во внимание то, каким образом состоялась процедура - сначала принятие закона " О судоустройстве и статусе судей" на основании предыдущей редакции Конституции Украины, а потом через несколько часов принятие изменений в саму Конституцию Украины. То есть, все было сделано наоборот", - сказала она.

По мнению эксперта, процедура законодательных изменений должна была выглядеть иным образом.

"Должны были быть внесены изменения в Конституцию Украины в установленном порядке, затем они должны были вступить в силу и лишь после этого должен был рассматриваться закон " О судоустройстве и статусе судей", который отвечал бы положениям обновленной Конституции", - отметила Ставнийчук.

По ее словам, процедура была нарушена по политическим мотивам.

"Из-за недоверия между БПП и Народным фронтом, они, пренебрегая здравым смыслом и невзирая на предписанную процедуру внесения изменений в Конституцию и принятие законов, которые не противоречат положениям Конституции, сделали так, как сделали", - подчеркнула она.

При этом, по мнению Марины Ставнийчук, никто не может гарантировать, будет ли оказываться на КС политическое влияние при рассмотрении данного вопроса и не затянется ли рассмотрение соответствующего представления на годы, если оно поступит в КС.


"Но, на мой взгляд, это (признание КС неконституционным закона "О судоустройстве и статусе судей") был бы наиболее правильный путь, который расставил бы все на свои места и дал бы возможность привлечь к ответственности тех людей, которые злоупотребляли Конституцией и правом при осуществлении так называемой "судебной реформы", - подчеркнула Ставнийчук.

Как сообщалось, Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3135160
 
 
 Топ комментарии
 
ставнійчук ригівська шмара яка працювала в АП Януковича разом з портновим і Богданом.
І разом з ними замутила прекрасну суддівську систему яку ламав клятий шоколадник.
Це власне все що треба знати.
 показать весь комментарий
 
Тому перезапуск треба починати з суддів конституційного суду, а краще найняти британців. Ставнійчук пропонує знову мести сходи знизу догори з розумним виглядом.
 показать весь комментарий
 
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.

🤣😇
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Колись їй довіряв. Потім вона зарижилась...
 показать весь комментарий
 
 
ставнійчук ригівська шмара яка працювала в АП Януковича разом з портновим і Богданом.
І разом з ними замутила прекрасну суддівську систему яку ламав клятий шоколадник.
Це власне все що треба знати.
 показать весь комментарий
 
 
КС конкретно лег под зебобика...и лапки раздвинул....
 показать весь комментарий
 
 
Тому перезапуск треба починати з суддів конституційного суду, а краще найняти британців. Ставнійчук пропонує знову мести сходи знизу догори з розумним виглядом.
 показать весь комментарий
 
 
И так все, чье мнение не совпадает с вашим?)
 показать весь комментарий
 
 
А під кого ліг цей панамський суд коли відміняв закон про збагачення за поданням панамських свиней і зрадофронтних мусорів?
 показать весь комментарий
 
зебіл, от це ж було нещодавно... що ж ти намагаєшся брехати? Я розумію, що тобі пофіг, як Петрові то рішення було, як серпом по яйцям...
 показать весь комментарий
 
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра.(с)
 показать весь комментарий
 
 
разогнать всех нахрен. плюнуть не в кого, все гниды
 показать весь комментарий
 
 
Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.

🤣😇
 показать весь комментарий
 
 
Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!

🤗
 показать весь комментарий
 
 
тобто з її ж слів, зараз Закон повністю відповідає діючій Конституції. Зєбілка, нє?
 показать весь комментарий
 
 
В умовах загрози окупації і зникнення України як НезалежноїДержави, відміняти закони тим самим вносити хаос в країну , що призводить до недавіри до інституцій влади є підігруванням окупанту. КС вже сам став осередком сепаратизму , так як діє в інтересах Московії.Думаю що і дана пані є на прикормці Кремля.
 показать весь комментарий
 
Не в силах никакая конституция
устроить отношенья и дела,
чтоб разума и духа проституция
постыдной и невыгодной была.

Судьи должны быть независимыми, а они ложаться под вновь пришедшую власть. Вот и сейчас это наблюдаем. Уже всеми судами у нас руководят богданы-портновы. Поэтому приведут в суды своих. Как и привели во все органы власти своих. Поэтому Аминь. Уже протухло
 показать весь комментарий
 
Маринка Ставнийчук нарисовалась. Жареным запахло. Кто же ее приголубит, какая партия?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена КС закона "О судоустройстве и статусе судей" - наиболее правильный путь для перезапуска судебной реформы, - Ставнийчук
 
 
 
 
 
 вверх