 Украинские воины на Донбассе уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео операции выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".

"По инсайдерской информации стало известно, что 29.06.2019 в районе н.п. Майоровое одним из подразделений ВСУ были уничтожены 2 станции разведки "ТОРН - МД" российского производства. В результате точного попадания потери врага составили: минус 2 станции, два боевика проходят вечную службу в "200 бригаде", еще трое - взяли отношение с "300 батальона"!", - написал он.

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