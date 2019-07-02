 Украинские воины на Донбассе уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео операции выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".
"По инсайдерской информации стало известно, что 29.06.2019 в районе н.п. Майоровое одним из подразделений ВСУ были уничтожены 2 станции разведки "ТОРН - МД" российского производства. В результате точного попадания потери врага составили: минус 2 станции, два боевика проходят вечную службу в "200 бригаде", еще трое - взяли отношение с "300 батальона"!", - написал он.
Молодці!!!👏👏👏
Власти Турецкой республики Северного Кипра продолжают расследование обстоятельств падения на территории острова фрагментов сирийской ракеты ЗРК С-200 российского или советского производства.
Президент республики Мустафа Акынджи высказал крайнюю озабоченность по поводу этого инцидента, отметив, что только по счастливой случайности никто не пострадал. Пока Северный Кипр не выступал в связи с этим инцидентом с официальным протестом против Сирии в международных инстанциях.
Турецкая газета "Сабах" пишет, что режим Башара Асада дал объяснение происшедшему, согласно которому ЗРК С-200 были задействованы в ночь на 1 июля для отражения израильского ракетного удара по целям в Сирии. "Одна из ракет (С-200) вышла из-под контроля и полетела в сторону Северного Кипра", - отмечается в этой публикации. Далее в статье говорится, что, пролетев около 200 км, эта ракета взорвалась на высоте примерно 300 метров над землей. Из публикации неясно, сумели ли сирийцы задействовать систему самоуничтожения ракеты, взорвалась ли она сама или была кем-то уничтожена.
Около 1 часа ночи 1 июля над территорией Северного Кипра местные жители наблюдали светящийся объект в небе, яркую вспышку и слышали тройной взрыв.
Северокипрский сайт Haber Kibris сообщает, что в настоящее время найдены 10 фрагментов взорвавшейся над Кипром ракеты С-200. Сначала было найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Затем нашли пять фрагментов поменьше: около деревень Сердарли (Киадос) и Деджирменлик (Кифреа). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил более 20 км, причем все фрагменты были найдены примерно на одной линии.
По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным flightaware.com, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.
добавлю - БРАВО! (хотим еще!!! на бис)))) по возможности)
и...берегите себя!
Кто дебилов допустит до такой техники?
Явно мокшане покинут украинскую землю...кто в цынке...кто на костылях...
Героям Слава!