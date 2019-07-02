 На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
"В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - отметил Лисянский.
По его словам на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.
Лисянский провел телефонные переговоры с протестующими, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.
В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Видиш сообщил, что требование горняков - это предоставление гарантий неотключения электроэнергии на предприятии.
Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат. Омбудсмен Украины лично держит ситуацию под контролем.
Угольное предприятие, где протестуют горняки, расположено всего в 10 километрах от линии фронта.
Я так розумію, що телеканал "Прямий" має тепер за електрику заплатити?
https://dt.ua/ECONOMICS/pid-kontrolem-kiyeva-ne-zalishilosya-zhodnoyi-shahti-scho-dobuvaye-antracit-dlya-tes-170417_.html
Ця війна як раз і є шансом вирішити проблему шахт Донбасу. Вона ще з часів Совка існує. Вирішення одне - закривати. Тепер це можно спокійно робити. Коли я писав навести лад, то мав на увазі наведення порядку на шахтах Західної України і встановлення там заробітної плати, ну хоча би 1,5 тис/євро... (для початку). Якщо ж їх прибуток не дозволяє створення належних умов праці, то ліквідація.
Точно так же и смелые толстозадые домбасянки кидались под УКРАИНСКИЕ танки и БТРы. Под кацапские танки они не кинутся - они же не дуры.
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а потом зю заплатит ещё раз...
Приехал журналист в далекий шахтерский поселок. Решил с дороги принять душ в шахтерской душевой. Моется в душе и смотрит, три негра тоже моются. У двоих члены черные а у одного белый. Журналист не выдержав спрашивает.
- Товарищи негры, почему это у вас члены черные а у одного белый.
- Отстань от нас, мы не негры, мы шахтеры, а к нему сегодня жена приехала!
А эти то куда?
И самое главное: в конце месяца эти самые шахтеры с радостными лицами попрут голосовать "за земляка!" Ринатушку Леонидовича Ахметова, который их сношал и сношает.
Через минуту выскочат друг по перед друга)))