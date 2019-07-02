 Налоговая милиция Одесской области обеспечила возмещение в бюджет 3 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению руководителя одного из местных предприятий в неуплате 3 млн грн налогов.

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Следствием было установлено, что руководитель одного из местных предприятий, основным видом деятельности которого является оптовая торговля компьютерным, периферийным оборудованием и программным обеспечением, в период с апреля по декабрь 2018 года реализовал за наличные средства товарно-материальные ценности без отражения этих операций в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия. В результате таких действий фигурант уклонился от уплаты 3 млн грн налогов.

По результатам мер, принятых в ходе расследования, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем в суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.