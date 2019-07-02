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 Общество
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Все про:налоги (2614) налоговая милиция (1710) Одесса (5503) ГФС (3329)

 Налоговая милиция Одесской области обеспечила возмещение в бюджет 3 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Винницкой области, работниками территориального управления ГБР расположенного в г. Хмельницком и сотрудниками СБУ в Винницкой области перекрыли канал незаконного перемещения через таможенную границу Украины подакцизных товаров и ликвидировали схему незаконного производства и сбыта алкоголя, поддельного под известные мировые бренды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению руководителя одного из местных предприятий в неуплате 3 млн грн налогов.

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Следствием было установлено, что руководитель одного из местных предприятий, основным видом деятельности которого является оптовая торговля компьютерным, периферийным оборудованием и программным обеспечением, в период с апреля по декабрь 2018 года реализовал за наличные средства товарно-материальные ценности без отражения этих операций в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия. В результате таких действий фигурант уклонился от уплаты 3 млн грн налогов.

По результатам мер, принятых в ходе расследования, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем в суд направлено ходатайство об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135148
 
 
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трусят мелкашню... в офшоры выводят в разы больше и никто не борется! все по шыкаладному закону
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"уголовное производство по подозрению руководителя одного из местных предприятий в неуплате 3 млн грн налогов." -- какая мелочь для Одесской области!!!
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Ох, сколько ж еще господину Зеленскому разгребать эти петины "чудеса"!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговая милиция Одесской области обеспечила возмещение в бюджет 3 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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