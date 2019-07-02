 Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя Минские договоренности в июне российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид)", - написал он.



Фото: Штефан/Facebook

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Вместе с тем, Штефан отметил, что данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.