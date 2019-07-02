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 Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь. ФОТО

В течение июня военнослужащие из состава ОС нанесли оккупантам значительный урон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя Минские договоренности в июне российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид)", - написал он.

Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь 01
Фото: Штефан/Facebook

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Вместе с тем, Штефан отметил, что данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Около 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135147
 
 
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как показывает история воин с Московией, нужно уничтожить около 100 000 кацапов ,что бы у Кремля отпало на длительное время желание захватить твою страну и поработить твой народ..
поэтому, кацапов и подкацапников, нужно мочить с настроением и удалью тысячами!
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Маловато. Жуков столько расходовал за минуту и радовался что "почти" без потерь в живых существах обошлось)
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С лева в нижнем ряду. В синем лепне с медалькой. Левый глаз ему выбили, показалось мало . Выбили все мозги ….. в самый раз.
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Старе, але актуальне. Дід-бандерівець відправляє онука в АТО : "За кожного "двохсотого" плачу тобі, внучку, премію - 10 000 гривень". Через місяць: "Ну що, є двохсотий?" "Та ні, діду, лише 198-й". Бережіть себе, синки, і повертайтеся живими.
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Они интегрировались в ад.Икак говорит генерал Гундяев куй с ними
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Черти в аду котлы, я так понимаю уже давно подготовили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОколо 100 раненых и уничтоженных: офицер ВСУ Штефан озвучил потери оккупантов на Донбассе за июнь. ФОТО
 
 
 
 
 
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