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 "Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД

Конфликт между Министерством иностранных дел и Офисом президента это проблема коммуникации между двумя людьми.

Об этом в интервью "УНН" рассказал Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно Конституции Украины, МИД и Президент - как супруги. Мы не можем друг без друга. Мы счастливы и эффективны, только когда между нами царит полное взаимопонимание, любовь и единство. Но у нас также нет никаких шансов на развод. Поэтому гораздо лучше всячески избегать любых недоразумений и всегда искать взаимопонимание. Я думаю, что ситуация, свидетелями которой мы стали, - это проблема коммуникации между двумя людьми, и я надеюсь, что таких проблем больше не будет, потому что страна не может себе позволить подобных ситуаций", - отметил дипломат комментируя заявление Президента Украины о том, что МИД Украины, без его ведома, направило ноту РФ по решению Международного трибунала относительно наших моряков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135145
 
 
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по ходу один супруг втайне изменил и к тому же тот который слабее
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да вы шо - да не не может быть - вам тут напишут - зебилы))))))
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Я за Зє не голосував, так що я не Зєбіл, можливо просто дебіл, бо не підтримую Баригу. Однак вважаю, що дєпутанти у ВР просто охрєнєлі, коли не дали можливість ЗЄ поставити власного міністра Іноземних справ.
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Когда хочешь чтобы кто-то, что-то для тебя сделал лучше сначала договариваться а не посылать. Так что кто на самом деле вопрос открытый.
И по поводу "Барыги". По сравнению с тем что творит команда зе, скандал с армейскими закупками выглядит невинной шалостью.
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Офіс президента, це вам не адміністрація.!!!!!! Соврємьонно. Одна біда - працюють в офісі як не сєпари, так делітанти.
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Це проблема комунікацій між людиною і жабеням.
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Нє, між ЗЕ і ПОПИними посіпаками..
🤗
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хоть кто-то мне предложит мало-мальски правдоподобную версию, на хрена зелёному недоразумению нужна была истерика по бумажке перед прессой? "Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 1020
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Согласен.Это проблема общения между профессионалом и лицедеем.
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Зеленский не тянет на гомо сапиенс
Потому это проблема коммуникации между человеком и унтерменш.
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Дипломат патриот и тупой шутяра без штанов на сцене
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Думаю все ж таки це проблема саме зебіла, адже при попередньому главкомі такого і близько не було.
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16 июля в Совете Безопасности ООН, с подачи параши, опять будут рассматривать "языковой закон" Украины. Посмотрим как команда зебилов будет отстаивать интересы Украины и какие будут результаты. Министра иностранных дел де-факто уже нет. Напомню, что первый раз этот вопрос рассматривался как раз в день инаугурации Зеленского
"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД - Цензор.НЕТ 8093
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - Кулеба прокомментировал конфликт между ОП и МИД
 
 
 
 
 
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