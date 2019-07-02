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Все про:авиация (1800) Россия (73216) Чехия (871) Аэрофлот (33)

 Чехия аннулировала разрешение на полеты сразу нескольким российским авиакомпаниям

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

Об этом заявил журналистам представитель российской компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - сказано в сообщении.

Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

Аннулированы были ранее выданные разрешения на выполнение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.

Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагается вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.

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Кроме того, представитель авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

Комментариями других перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса и Росавиации "Интерфакс" на данный момент не располагает.

В то же время, как сообщает "Эхо Москвы", "Уральские авиалинии" предупредили, что не будет рейсов в чешскую столицу из Москвы и Екатеринбурга. О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно.

Источник: https://censor.net.ua/n3135141
 
   
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Чтобы мокшанами там и не пахло! Молодцы.
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правильно!.. пусть кацапы едут в Иркутскую область.. там сейчас образовалось Братское море и уровень воды поднялся на 14 метров.. Пусть плавают в своём дерьме!
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Ну чому вчитися - ми анулювали ВСІ рейси з Московії! Інше питання, що у нас Омелян ніяк поїзди до каціпів відмінити не може...
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Чтобы мокшанами там и не пахло! Молодцы.
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нам еще учиться и учиться!..все братьев с болот обидеть боимся....
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Ну чому вчитися - ми анулювали ВСІ рейси з Московії! Інше питання, що у нас Омелян ніяк поїзди до каціпів відмінити не може...
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Боятся, что кацлы могут устроить им чешскую весну?)
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"О причинах такого шага чешских властей пока тоже не известно." В прошлый раз как раз с аварийной посадки гражданского борта и началость советское вторжение в Чехословакию.
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правильно!.. пусть кацапы едут в Иркутскую область.. там сейчас образовалось Братское море и уровень воды поднялся на 14 метров.. Пусть плавают в своём дерьме!
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Причину не уточнили , причина одна - в Чехии много бИндервцев , больше , чем в Украине .
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Нюююю, Стерхи в помощь, парашнички!!
🤣🤣
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Це добре, тут цього гівна і так хватає.
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Козломордые по привычке после пары литров чешского пива центр Праги засцали. Сам видел: город Ярославль, пивной шатер, сидят две шалавы, пивком балуются. С одной ребенок лет 4-5, туда-сюда бегает. Подошел к маме, что-то на ухо говорит, наверное, писать просится. Мама дала указание. Ребенок отходит и писает на стенку шатра ВНУТРИ заведения. Я не говорю, что снаружи хорошо, но внутри! А обосцать Европу - это ж так скрепно!
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почему только на 2 июля, почему не на всю дорогу ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧехия аннулировала разрешение на полеты сразу нескольким российским авиакомпаниям
 
 
 
 
 
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