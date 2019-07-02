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Все про:погода (2545) Ривненщина (683) ГСЧС (2125) электроэнергия (281)

 В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС

В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская - 51", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вместе с тем сообщается, что в Ривненской области 1 июля в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Источник: https://censor.net.ua/n3135136
 
 
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Вчера на меня упала ветка дерева ... небольшая ветка ... маленькая веточка ... да разве это ветер, так сквознячок легенький. )))
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В Иркутской обл. *опа !: "

ИРКУТСК, 1 июля 2019, 13:37 - REGNUM
Масштабное наводнение в Иркутской области снесло более сотни разрушенных домов к мосту на федеральной трассе «Сибирь», где сейчас работают дорожные службы и закрыто движение, сообщает корреспондент ИА REGNUM"
В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6067

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В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9540

В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9540
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Эти дома можно на тралах вернуть хозяевам.Таким домам не страшны и зима и землетрусы.
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О, россияне открыли дамбу дабы затопить китайцев. )))
... а их там сейчас большинство.
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Отличный повод для китайцев защитить своих братьев и сестер от коварной россии, уничтожающей подло и коварно дома простых китайских крестьян
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Я представляю ,что творится в сопредельных областях Беларуси!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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