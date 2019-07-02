 В результате сильного ветра обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины, на Ривненщине повреждены крыши школ и жилых домов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская - 51", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Вместе с тем сообщается, что в Ривненской области 1 июля в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.
ИРКУТСК, 1 июля 2019, 13:37 - REGNUM
Масштабное наводнение в Иркутской области снесло более сотни разрушенных домов к мосту на федеральной трассе «Сибирь», где сейчас работают дорожные службы и закрыто движение, сообщает корреспондент ИА REGNUM"
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... а их там сейчас большинство.