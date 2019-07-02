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 Политика Украины
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 Порошенко подписывал со вселенским патриархом тайные соглашения, - Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что Томос об автокефалии не выгоден украинской поместной церкви, в чем есть частица вины экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном 1 июля на странице телеканала ZIK в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сказать, что виноват кто-то один нельзя. Виновен и президент (Порошенко. - Ред.) Он (Порошенко. - Ред.) подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а вселенскому патриарху. Я об этом не знал", – заявил он.

По словам Филарета, пока вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, но, по данным СМИ, ей должны передать "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове. Почетный патриарх добавил, что Украина пока не должна ничего выплачивать Вселенскому патриархату.

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Ранее сегодня Почетный Патриарх Филарет объявил о создании так называемого "Синода Киевского патриархата", в который сейчас входят пятеро архиереев.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

оветское время без Комитета госбезопасности в церкви ничего не делалось, - Филарет

"Но по данным "Вестей", не мои слова, а "Вестей", мы должны платить в долларах. Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя", – подчеркнул он. 

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3135135
 
 
 Топ комментарии
 
угу... сотрудничество с кгб
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Ну саме так. Таємне надання Томосу.
Тепер вже зрозуміло, що Порошенко це зробив не тільки супроти опіру москалів, а ще й філарета.

Історична перемога, над якою наругується чинний презЕдент
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Філарет идет на вьіборьі от Слух народа! Но єто ево личное мнение
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Везде есть коммерческая составляющая у кого то свечной заводик,а у кого то большие предприятия и по разным странам где пересекаются политические интересы,только какая выгода украинцам от обеих сторон? Лучше пусть уже будет своя одна церковь без всяких прокладок и чтобы всё было государственной мове Порошенко подписывал со вселенским патриархом тайные соглашения, - Филарет - Цензор.НЕТ 1414
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Этот фонтан когда-нибудь заткнется? Просто кошмар...
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«Где два украинца - там три гетьмана» - пословица, которой первый президент Украинского государства УНР. Грушевский характеризовал украинскую политику, описывая период «Руины» XVII век. при оккупации гетманского государства вражеской лапотной московией - ордой. Именно тогда продажная часть казацкой старшины, за кровавые кремлёвские сребреники для Иуд опережая друг друга, доносила на украинских гетманов которые горой стояли за независимость Украины царскому двору лапотной паРаши тогда ещё московии. Поговорка остается актуальной и в современной украинской политике. Потому что и сейчас в современной Украине - Руси полным полно продажных кремлёвских холуёв Иуд экс- рыгоАналов , ЗЕбилов ....разных слуг но не украинского народа а слуг оккупантов и коллабороционистов. И которые точно как и раньше за кровавые кремлёвские сребреники теперь фашиста )(уйла преступно продают уже современную Украинскую державу.
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А ведь он мог бы закончить свою жизнь в почете и уважении... Но напоследок решил отмочить и испортил себе некролог очень сильно.
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зараз виложить все, що казали йому на сповідях
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Цензор упорно называет Филарета "Почетным Патриархом пцусццу". ПОчему? Филарет является Патриархом УПЦ КП.
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Наконец КГБ(ФСБ) решило таки , задействовать своего " спящего" агента . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 5413 . И в аккурат перед выборами . Это говорит о крайней степени ненависти и враждебности к Петру , которого кремль 5 лет ломал- ломал , но сломать таки не смог ,, до сих пор . Их просто чертовски бесит что они никак не могут убрать Пороха из политики . В бой брошены всё козыри , и Филарет похоже один из последних .
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"порох" - сміття, і це лайно треба прибирати.
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Та хто б сомневался . Там , на паРаше , спят и видят это . Когда Порох уйдёт из политики , этот день они объявят национальным праздником . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 839 .
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Та мені не цікаво як там у вас на параші, але в Україні день коли пепе запроторять до тяжкої тюрьми стане святом.
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Шо ты дурачка корчишь ,, на якой паРаше .!? Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 2339 .

Мог бы и не напоминать что ты с кацапами заодно , будто я тебя не знаю . Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 9275 .
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Що? А з Україною і в Україні. А де ти я не бажаю знати.
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Бывших КГБшников не бывает, и церковная люстрация тоже должна была состояться. И, к счастью, начало положено. Независимой церкви - собственные кадры, а не выкормыши Конторы
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Може досить поширювати маразми ? Мало цікавого відбувається ?Таке не цікаве ?:
"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."
"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."
"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."
- А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
- Щоб ви розуміли масштаб 300 млн. ₴
Цііна розробка наступних проектів:
Прозоро ~ 19 млн ₴.
Вільха ~ 270 млн ₴."
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Развели патриарха как котенка. А не садись за один стол с ворами, потеряешь свой кошелек.
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при всем уважении к Филарету, все международные договоры, подписанные Президентом без ратификации в парламенте ничего не стоят, все это знают. Кучма тоже много чего подписал с СНГ, но половина этих документов не было ратифицировано Верховной Радой и по этой причине Украина никогда не была полноправным членом СНГ
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взагалі то договір про Томос це не міжнародний договір, але суть не в тому, а те, що Філарета жаба давить.
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Государство не должно вмешиваться в дела церкви и этим фсё сказано.
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х...лу у себе розкажи, а в Україні не втручається, тому твій пук в калюжу тут нафіг нікому не цікавий.
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Мнение кацапского бурлака очень "важно" для нас. Позабавляйся в спаме.
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А при чём тут Майдан вообще Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет - Цензор.НЕТ 5639 .. ? Это чисто церковные распри . Филарету нужна " булава" и всё тут ,, хоть кол на голове теши . . Если бы он руковоил ПЦУ вместо Епифания , всё сейчас было бы тихо и гладко .
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Получается Порох внес раскол в церкву. Он, божа людина, сам об этом знает?
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маразм в голову Филарета тоже он внёс? прям не человек, а Бог!
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Что характерно,старому жадному маразматику сочувствуют кацапы да ватники. С чего бы это?
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Допоки Філарет, що схаменувся , зрозумів що його (а побіжно і всіх євхаристичних і не лише православних) просто надурили! То й його нинішні дії мають під собою серйозне підгрунтя!Томос виявився з цілою купою "додатків"!? Тобто такий "жаданий" документ, що УПЦ (ПЦУ) отримала від "очільника з Фанара" - Вселенського Патріярха, виявляється із солідними "обтяжуючими додатками"!? Ось вам і "відгук серця"! Тож таки були і є таємні домовленості ПОП із Варфоломієм?! А ви панове ще й досі називаєте Філарета (Денисенка) старим, що йому вже "час на упокій"?! О то ж!
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пнх старый урод... какая тварь мерзкая... из за таких скотов Украина столетиями в объятиях братоубийц кацапов!!!
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Он (Порошенко. - Ред.) подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал... Так це ж супер! Судячи з твоїх останніх вчинків, тобі і половини не можно було казати.
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Щоби бути героєм нації потрібно вміти вчасно померти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписывал со вселенским патриархом тайные соглашения, - Филарет
 
 
 
 
 
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