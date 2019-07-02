EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  6848  108
Все про:КГБ (125) РПЦ (564) СССР (698) Филарет (469)

 Сотрудничество с КГБ – не грех. В советское время без Комитета госбезопасности в церкви ничего не делалось, - Филарет

В советское время Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном 1 июля на странице телеканала ZIK в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть", – заявил он.

Филарет добавил, что у всех епископов Православной церкви Украины есть контакты с СБУ, но "такой зависимости, которая была во времена СССР, нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря

"Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать", – пояснил он.

Почетный патриарх уточнил, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и могут влиять на него, угрожая опубликовать компрометирующие материалы. 

Вместе с тем, по его мнению, священники могут сотрудничать со спецслужбами, но не должны предавать Бога.

"Сотрудничество с КГБ – не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"

Филарет уточнил, что за веру священники шли на расстрел и в ссылку.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть", – подытожил почетный патриарх.

Источник: https://censor.net.ua/n3135130
 
 
 Топ комментарии
 
У старого маразматика вообще котелок протек, видать солнышком напекло...
 показать весь комментарий
 
Якщо вас контролювало кгб, то який Бог...
 показать весь комментарий
 
- Как служится, святой отец?
- Служу Советскому Союзу! (с)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Пристредите уже кто-нить эту старую кошелку. От нее один сплошной дискомфорт и шум в борделе.
 показать весь комментарий
 
 
Повеликому рахунку Філарет правий, в радянськф часи все було жорстко - хочеш бути попом - тільки через КДБ, хочеш зробити кар'єру - співпрацюй з КДБ, хочеш бути керівником - тільки після перевірки і затвердження в КДБ. Інша справа, що деякі люди відмовлялись від служіння, кар'єри і посад, щоб не співпрацювати з КДБ, бо вважали це огидним - але їх було дуже мало. P.S. Час вже відкрити архіви КДБ - там 100% будуть не тільки УСІ президенти України, а й 90% депутатів і 80% "бізнесменів".
 показать весь комментарий
 
В КГБ (5 управление) и в СБУ оперативники работают с духовенством и церковными служителями. Вербовка батюшки/епископа ничем не отличается от вербовки профессора университета или бизнесмена.

Каждый второй священнослужитель - "сотрудничает" со спецслужбами. Это касается любой страны мира и в этом нет ничего удивительного. Обычная практика спецслужб.
 показать весь комментарий
 
Бл*, это Филарет??? Я, бегло пройдясь по новости и комментам, был первые пару минут уверен, что речь о гундяе кремлядском! Какое же это днище, раз так...
 показать весь комментарий
 
 
Ну что ж, приятно читать, как поп раскололся и сам рассказал тупым православным рабам, что их имели, как лохов.
 показать весь комментарий
 
НКВД , ФСБ- это такая грязь!!! Это милионы жизней!!! Люди эти черти до сих пор не в тюрьмах , они жрут ,пьют ,срут!!!
Путин ты ХУ_ЛО!!!!! И все твои воины четри!
Эмоции у меня с утра!!! Простите!

 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоСотрудничество с КГБ – не грех. В советское время без Комитета госбезопасности в церкви ничего не делалось, - Филарет
 
 
 
 
 
 вверх